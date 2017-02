Dataangrep er vår tids våpenbruk

Dataangrep, eller hacking, kan forstyrre eller sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill. I verste fall kan nasjoners stabilitet og selvstendighet bli satt i fare.Vi har hørt advarslene lenge, men det er først i det siste at samfunnet har begynt å forstå de uhyggelige konsekvensene som følger av digitale trusler.

Det er ikke mye positivt som har kommet ut av det amerikanske presidentvalget. Men det er ett unntak: Valget skapte en gryende bevissthet om faren ved dataangrep. Hvis presidentvalget i verdens eneste supermakt kan ha blitt påvirket av russiske dataangrep, kan det samme skje også i andre land. Det som er blitt avslørt i USA, viser at fordelene ved digitalisering kan misbrukes og snus til en farlig trussel.

En av grunnene til at dataangrep er så skummelt, er at det skjer i det skjulte. Ved andre alvorlige hendelser kan vi se konsekvensene, som ved naturkatastrofer, ulykker, terror, eller konvensjonelle militære angrep. Konsekvensene av et digitalt angrep kan være vage, i tillegg til at det gjerne er ukjent hvem som er angriperen. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og den militære etterretningstjenesten (E-tjenesten) har de siste dagene advart om at det trolig vil komme flere dataangrep også her i landet.

Sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, mener Norge mangler et digitalt grensevern. Den militære forsvarsevnen blir aldri sterkere enn forsvarsviljen. Slik er det i enda sterkere grad når det gjelder digitalt grensevern. Det er først når folk og virksomheter er bevisst på trusler, at det vil være mulig å bygge det digitale grenseforsvaret som etterretningssjefen etterlyser.

På tross av økende bevissthet og vilje, vil det likevel være svært krevende å bygge et digitalt grensevern. Det skyldes dels at det er et teknologisk våpenkappløp mellom angripere og forsvarere, at digital informasjon sjelden holder seg innenfor landegrenser og ikke minst at personvernet kan bli offer for denne nye formen for krigføring.

Et offentlig utvalg hevder at det er mulig å sikre både personvern og digitalt grensevern. Vi håper det er riktig.