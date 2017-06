Høy pris for industrieventyr

Han har feilaktig hevdet at verden ler av USA som gjennom Paris-avtalen

Mange lokalsamfunn har gjort de samme feilene som Verdal da de ble innhentet av den nye tid. Odda, Sauda, Orkanger og en rekke andre industristeder opplevde at den økonomiske veksten i kjølvannet av rask industrireising hadde en bakside: Kriminalitet, rus, rotløshet, oppløste familier.

Sosiale problemer har en lei tendens til å følge samfunn i rask endring, poengterte den franske sosiologen Emile Durkheim allerede tidlig på 1900-tallet. Det var det som skjedde i Verdal fra Aker etablerte seg. Det rare er at politikerne bare så de positive sidene ved industrireisingen.

På få år ble befolkningen fordoblet i en kommune som var totalt uforberedt på veksten. Mens nye arbeidere kom flyttende fra inn- og utland i en jevn strøm, manglet det meste: Boliger, barnehager, skoler, et kommunalt hjelpeapparat som kunne håndtere problemene som veksten skapte. Nye boligområder ble bygget i ekspressfart. Innflyttere uten sosialt nettverk ble plassert sammen i det som best kan karakteriseres som ghettoer.

Verdal fikk utover 80- og 90-tallet stemplet som problemkommunen fremfor noen. Her var det dobbelt så mye kriminalitet som i andre kommuner, Verdal ble rus- og rånebygda der narkolangerne hadde et stort marked. Det var stadig alvorlige episoder med vold, bilulykker, overdoser og selvmord. Barn vokste opp i hjem preget av rus og omsorgssvikt.

I 2003 kom vendepunktet . To personer engasjerte seg mer enn noen andre for å slåss mot elendigheten. Den ene var daværende lensmann Geir Olav Hynne, som sammen med sine folk aksjonerte for å få tatt narkolangerne, skape uro i rusmiljøene og redusere volds- og vinningskriminaliteten som fulgte rusmisbruket.

Den andre var nå avdøde sykepleier Aase Hynne. Hun organiserte en folkeaksjon mot rus og kriminalitet. Hun fikk med seg verdalingene i et grasrotopprør mot narko og vold. Kommunen kom på banen og lanserte prosjektet «Oppvekstmiljø Verdal». Målet var å bekjempe rusproblemene og skape et trygt og godt oppvekstmiljø fra barnehage til ungdomstid. I 2010 skulle de viktigste målene være nådd.

Dagens lensmann (fra 2006), Knut Olav Røstad, kan bekrefte at innsatsen langt på vei har lyktes. Takket være et godt samarbeid mellom lokalbefolkningen, politiet, kommunen og næringslivet, er Verdal igjen blitt det han kaller en normalisert kommune. Det finnes fortsatt både rus, kriminalitet og sosiale problemer, men ikke mer enn i andre kommuner. Men fortsatt satser Verdal sterkt på forebyggende arbeid på alle nivåer. Kommunens erfaringer er noe andre steder som står foran nye «eventyr» bør ta lærdom av, også når nye landsmenn skal integreres.

Verdal vet hvor høy prisen kan bli hvis man ikke er forberedt på en ny tid.