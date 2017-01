I år fyller vi 250 år. Vi er bare så vidt startet på vår historie

250 år er gått siden den første utgaven av Adresseavisen ble gitt ut, da som Kongelig allene privilegerede Trondhiem Adresse Contoirs Efterretninger . Ikke alle var like overbeviste om at det var en god idé. «Hvormed skulde vel disse Blade opfyldes, da ikke noget Nyt passerer, som kan interessere Publicum? Da man strax veed i hele Byen hvem som er ankommen eller bortreist, hvem der er født, copuleret og død?», skrev stiftamtmannen i innstillingen som fulgte med søknaden til kongen i København.

Avis ble det likevel, og 3. juli 1767 oppstod det vi i dag kjenner som Adresseavisen.

Siden har vi vært med på mye. Vi var der før Norge fikk sin grunnlov, vi var der under den franske revolusjonen, da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble underskrevet, og lenge før slaveri ble forbudt i USA.

Mye er heldigvis endret siden den gang, også i Adresseavisen. Sammen med Trondheim og Trøndelag har vi vokst. Kraftig. I dag har vi nesten 300 000 lesere. Vi er et av landets desidert største mediehus. Vi er også kåret til Årets avis og er premiert i både nasjonale og internasjonale konkurranser for arbeidet vårt med journalistikk og formidlingen av den.

Selv om endringene har vært store, funksjonen avisen spiller i samfunnet fascinerende lik. Gjennom alle disse årene har Adresseavisen vært et sted hvor leserne har kunnet holde seg informerte om stort og smått – lokalt og ute i den store verden. Det har også vært en viktig markedsplass hvor ting ble kjøpt og solgt – og stedet hvor en har holdt seg oppdatert på gode tilbud.

Å lese gamle aviser er et skattkammer av informasjon av dagliglivet fra den aktuelle perioden, ikke minst om du leser rubrikkannonsene. Under annen verdenskrig kunne du for eksempel lese annonser fra folk som etterlyste gjenglemte sokker. Tobakk var en verdifull vare som kunne byttes i det meste.

I dag er Adresseavisen er fortsatt stedet hvor folk blir oppdatert på hva som er skjedd, enten det er snakk om hvorfor det er en kø på vei til jobben, det er snakk om et presidentvalg i USA eller hvordan statsbudsjettet berører lommeboken din. Det er også den største markedsføringsarenaen i vårt kjerneområde.

Måten vi løser oppgavene på, er imidlertid snudd på hodet. Mens det tidligere kunne ta flere dager før nyhetene nådde leserne våre, får de i dag alt servert via mobilen tilnærmet idet det skjer. Og mens det tidligere kun var papiravisen som var annonsekanalen, tilbyr vi nå målrettet annonsering på mobilen.

Med teknologiendringene har det også blitt langt flere konkurrenter. Mens Adresseavisen i mange år var det eneste stedet du kunne gå for å få vite hva som hadde skjedd, og det kun var vi som kunne tilby annonsørene å nå leserne i vårt område, er situasjonen en helt annen enn i dag. Det betyr også at kravene til oss er blitt større. Vi er nødt til å gjøre oss fortjente til deg og overbevise deg om at det er oss du skal bruke tiden sammen med hver dag.

Derfor skal også dette jubileumsåret handle om dere. Første smak på det, er jubileumsbilaget du holder i hendene. Her kan du lese litt om det som skjer i jubileumsåret, litt om hva Adresseavisen betyr for folk, og ikke minst kose deg med litt av Adresseavisens dekning av store saker gjennom historien vår.

Vi kommer til å bruke dette året til å gi dere flere smakebiter fra historien vår, men mest av alt kommer vi til å se fremover og jobbe med hvordan vi kan gi dere et enda bedre tilbud i årene fremover.

Så langt har dere vist oss tillit, og det er vi takknemlige for. Fasit er at vi går inn i jubileumsåret med flere abonnenter enn vi hadde for ett år siden. Det er vi ganske stolte av. Og det gir oss motivasjon til å stå på videre.

I løpet av året vil dere se flere nye satsinger fra oss. Vårt mål er å gi dere oversikt over det som skjer, innsikt i ulike problemstillinger, og engasjere dere i saker som betyr noe. Vi håper dere vil være med på feiringen av Adresseavisen, men mest av alt håper vi dere vil fortsette å bruke tiden deres sammen med oss.

Vi har 250 år bak oss. Vi satser på minst like mange år foran oss. Og selv om det meste er endret siden den gangen, er det noe som står fast:

Vår oppgave som samfunnets vaktbikkje og kilde til troverdig og faktasjekket informasjon. Det skal vi fortsette å levere. Til deg. For deg.

Tor Olav Mørseth

sjefredaktør

Tove Nedreberg

administrerende direktør