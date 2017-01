Trondheim vil lære av Oslo for å bedre hjemmetjenesten

- Vi har i lang tid jobbet med å få flest mulig faste hjelpere rundt én person, forteller Sissel Trønsdal, kommunalråd i Arbeiderpartiet.

I bystyret torsdag fremmer Arbeiderpartiet derfor et forslag om å prøve ut tillitsmodellen i to bydeler i Trondheim – planen er å innføre dette over hele byen etter hvert.

Det innebærer at hjemmetjenestene skal utføres av et selvstyrende team, bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, ergo/fysioterapeut og saksbehandler. Hvert team skal yte tjenester til et bestemt antall brukere, og alle i teamet får opplæring i hverdagsrehabilitering.

- Tillitsmodellen handler om tillit og det å gi tillit til arbeidslaget. Arbeidslaget skal selv legge opp dagen sin, i tillegg til at de selv fatter vedtakene knyttet til brukeren gjennom en fast saksarbeider som jobber på teamet og er med ut for å møte personene som mottar hjelp, sier Trønsdal.

Lettere å endre hjelpen

Modellen benytter seg også i stor grad av «åpne vedtak». Dette skal bidra til å unngå stadige revurderinger etter hvert som behovene endrer seg.

- I dag er vedtakene ofte veldig presise i hva slags hjelp hver enkelt skal motta. Men brukerne er gamle og situasjonen deres kan endre seg fort, forteller Trønsdal.

- Tillitsmodellen med rundere vedtak vil gjøre det lettere for teamet å snu på hælen og bestemme seg for at noe må endres nå, samtidig som det her vil hjelpe at saksbehandleren allerede er sammen med dem.

Mer forutsigbarhet

Trønsdal har vært i Oslo hvor hun ble fortalt og vist hvordan prosjektet fungerer for dem i praksis.

- De som testet ut denne modellen, opplevde det som en vinn-vinn-situasjon hvor det ble bedre relasjoner mellom hjelperne og brukeren. Som faste team hos faste brukere hadde de også bedre kontroll over hvordan ting fungerte hos hver enkelt bruker, noe som skaper en mer forutsigbar hverdag, forteller Trønsdal.

- På den helsemessige siden er det lettere for en fast hjelper å vurdere endringer hos brukerne – både til det bedre og til det verre ettersom de allerede har god kjennskap til hver enkelt. Det skaper en bedre oppfølging.

Ifølge Trønsdal hadde noen av hjelpearbeiderne i Oslo erfart situasjoner hvor de hadde sett bedring hos brukerne.

- En datter hadde også bemerket overfor dem at moren hadde begynt å bry seg mer om seg selv. Småting som at hun hadde begynt å sminke seg igjen, brydde seg om hvordan hun så ut på håret, hvordan hun kledde seg, og lignende. Slike tegn kan bety mye for de nærmeste, sier Trønsdal. Samtidig sier hun at dette selvfølgelig ikke er tilfellet hos alle, ettersom brukeren har forskjellige utfordringer.

Lavere sykefravær

Ifølge Trønsdal så Oslo kommune allerede etter kort tid resultater i form av mer tilfredse brukere, bedre kontakt med brukerne og kunnskap om dem, økt motivasjon og arbeidsglede, bedre ressursutnyttelse og lavere sykefravær.

- I Oslo tok de det inn i modellen at fraværet skulle meldes fra innad i gruppen, og de opplevde at fraværet gikk ned, forteller Trønsdal som mener at det kan være et resultat av at det blir en annen kultur og en ny holdning.

Trønsdal tror at det mest utfordrende med en slik modell er at alle må lære seg å samarbeide på en helt ny måte. Hun understreker at det er viktig å få alle med på dette, sånn at hjelperne forstår at deres rolle er viktig.

- Nærhet vil være spesielt viktig i prosessen. Nærhet mellom alle leddene i teamet og nærhet til den som skal motta tjenestene. Det vil skape tillit og gjøre at brukeren får et bedre forhold til hjelperen, noe som igjen vil føre til mindre problemer.

Planen er at man til våren bestemmer hvilke soner som prøver ut modellen. Målet er at den etter hvert skal bli malen for hele byen.

- Til nå har hjelpetjenesten handlet mye om å bestille arbeid, noe som er en ganske Høyre-måte å tenke på. Vi i Arbeiderpartiet ønsker at man i større grad skal ta ansvaret sammen, avslutter Trønsdal.

