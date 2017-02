Professor tror ikke flere professorer er rett oppskrift

Professoren legger ikke skjul på at han synes Bovims oppfordring er i overkant optimistisk. Et ekko fra opplysningstiden, mener han.

Falske nyheter, rykter og usannheter i forbindelse med presidentvalget i USA er bakteppet for at Gunnar Bovim gikk ut med sin oppfordring. Han ber NTNUs forskere bidra til at samfunnsdebatten skal være opplyst og faktabasert, særlig i den kommende valgkampen.

- Rektor skal ha ros for samfunnsengasjementet. Men han tråkker utenfor komfortsonen. Der kan man få dyktig med juling. Han undervurderer hvor lett det er for en politiker å angripe en forsker. Det finnes journalister som langer ut mot samfunnsforskningen med den største selvfølgelighet, og uten fnugg av dokumentasjon.

Samtidig bærer oppfordringen preg av at deler av universitets-Norge ikke har dyp innsikt i politiske prosesser og medienes virkemåte. Valgkamper er kamp om ordet. Skal man kommunisere uten et veldig klart budskap, er dette den vanskeligste tiden å få noe på trykk.

To verdener

Jenssen mener vitenskap og politikk er vesensforskjellig.

- I politikken er handling det sentrale. Du må tro at du gjør det rette. I vitenskapen er tvil det sentrale. Å tvile på etablerte sannheter. Ja, vi får ny og bedre viten, men ikke handling. Man kan håpe at vitenskapen skal gi dypere innsikt. Tendensen er imidlertid at man vet stadig mer om stadig mindre. Da mister forskerne relevans, særlig for politikk. Folk lar seg hisse opp over at det lyves i politikken. Men det er mange typer løgn. Det vanlige problemet blant norske politikere er at de bare forteller om medaljens fremside.

Ikke alle er Frank

Professoren bruker mye tid på formidling, og sier han har kolleger som bruker altfor mye tid.

- Alle forskere er ikke Frank Aarebrot. Vi har fremragende fagfolk, men de er ute av stand til å sette ord på hva de driver med. Mistroen til journalister er dyp. Forskere vil helst sitte i fred og holde på med sine ting. Bovim er inne på noe når han savner teknologer og naturvitenskapsfolk i debatten. I noen fag er eksakt vitenskap et mantra. Vi vil ha folk som vet hvor strømmen går, og når kjemiske landinger blir eksplosive. Disse fagene får autoritet fordi ingen andre forstår hva de driver med. Samfunnsvitere er en langt lettere skyteskive. Alle har en mening om det vi snakker om.

Demokratisk slitasje

Professoren mener at drivkreftene bak Brexit og Trump har vært tydelige lenge.

- Politikken er profesjonalisert og elitepreget. Profesjonelle rådgivere og reklame tar over mer og mer. Valg blir mindre viktig, valgdeltagelsen synker og partiene mister medlemmer. Byråkrater og særinteressert har økt sin makt. Det økende spriket mellom politikere og velgere har skapt grunnlag for populistiske bevegelser.

Høyrepopulisme i land som Ungarn, Polen og Nederland, sentrumspopulisme i Italia og Argentina og venstrepopulisme i Spania og Hellas. I den vestlige verden har ulikhetene økt, uten at noen ser ut til å bry seg. Dette har slått over i innvandringsdebatten, både i USA og i Europa. Mange ville ha Trump, men de kan ble veldig skuffet. Jeg tror ikke at flere professorer trenger å være rett medisin. Politikken må vitaliseres, kontaktflaten må styrkes og politikerne bør være mer opptatt av å høre på folk, enn å lede dem.

Ikke Trump i Norge

Mens Bovim er bekymret for valgkampen, frykter ikke Jenssen Trump-tilstander. Fremgangen til Senterpartiet skyldes ikke at Trygve Slagsvold Vedum er blitt en mini-Trump, mener han. Kommunereform, ulvedebatt og skillet mellom by og land har gitt partiet plenty vind i seilene. Jensen vil heller ikke henge merkelappen populisme på Fremskrittspartiets nye programmer.

- Frp overrasker med stor ansvarlighet. De har utviklet seg i retning Høyre mye raskere enn jeg hadde trodd. I 2013 var det lite som skilte. I dag er det enda mindre.