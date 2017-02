- Vi aner ikke hva vi får med Trump

- Jeg tror vi vil få fire fascinerende år. Alt vil bli annerledes, og vi aner ikke hva vi får, sier Morris.

- Er det grunn til å være redd for hva som vil skje?

- Nei, jeg vil ikke bruke ordet redd. Men hvis vi så på George Bush som kontroversiell, så vil han være normal sammenlignet med en som Trump. Trump er så lett å provosere, sier Morris.

Trumps valgkamp

Drøye to uker etter at Donald Trump ble innsatt som USAs nye president, landet den anerkjente pressefotografen Christopher Morris i Norge. I helgen var han på Hellkonferansen, en av de største regionale journalistkonferanser som arrangeres hvert år for mediefolk i Trøndelag. Der viste han frem fotografier han selv tok da han dekket en liten del av Trumps valgkamp for Time Magazine, han deltok i flere debatter og holdt masterclass for fotografer.

Her fortalte han også om hendelsen som gjorde at han nå blir gjenkjent over hele verden, enten han er i Kina eller Portugal som han sier.

Under et valgmøte med Trump i Virginia for ett år siden, fikk han et brutalt møte med en Secret Service-vakt som fysisk tok tak i halsen hans og kastet ham i bakken. Deretter ble han kastet ut av møtet, og ble nektet å fotfølge Trump som han hadde avtale om å gjøre.

Angrepet av vakt

- Jeg ble sjokkert. Jeg sto opp for å ta et bilde, men denne vakten prøvde å stoppe meg. Det er ikke hans jobb å nekte meg å ta bilder, sier Morris.

Morris hadde på forhånd fått en eksklusiv avtale om å følge Trump-valgkampen i et par dager, han hadde fått plass på Trumps fly, og hensikten var å lage et portrett av Trump til Time Magazine.

- Den siste valgkampen var så unik og interessant, og jeg ble fascinert av fenomenet Trump. Han var en kandidat ikke noe USA har sett før. Jeg tenkte at selv om han tapte valget, ville han likevel være en mann med makt i USA, sier Morris.

Under valgmøtet denne februardagen oppsto det uro og demonstrasjoner mot pressen, og Morris ønsket å fotografere opptøyene. Men da han gikk noen skritt utenfor området som var tilegnet fotografer, ble han regelrett lagt i bakken av en vakt.

- Jeg ble beskyldt for å ha angrepet en Secret Service-vakt og for at jeg var en trussel mot kandidat Trump. Dette var en dårlig dag for journalistikken og en dårlig dag for Secret Service, sier Morris som selv bare angrer på at han brukte f-ordet mot vakten. I ettertid ser han at både han og vakten var påvirket av stemningen, hatet og ropingen som eskalerte på valgmøtet.

- Men jeg var ingen trussel, sier Morris.

Fotograf i Det hvite hus

Morris drømte om å bli fotograf allerede som barn, og kan nå se tilbake på en karriere både som krigsfotograf, fast fotograf i Det hvite hus og motefotograf i Europa.

I ni år var han fotograf for Time Magazines i Det hvite hus, og kom tett på USAs president George Bush. Nå har han fulgt Trumps valgkamp med økende uro, og var en av de mange som ble sjokkert over at Trump ble valgt som president.

- Jeg trodde ikke at folket i USA ville gi makt til en så ukvalifisert person, og at folket ville gi ham en slik rolle som leder av landet. Enhver voksen som har barn vil prøve å lære barna å respektere andre folk, andre kulturer og andre raser. Med Trump er det lov å være rasist igjen, og være stolt over det, sier Morris.

Gjennom mange år som krigsfotograf mener han å ha sett hva nasjonalisme kan føre til. Nå er han skremt over at Trump bygger sin politikk på frykt og hat, og med det ferske innreiseforbudet i tankene spør han hvorfor en skal være så redd for å få en syrisk familie i nabolaget. Han mener hvite amerikanske menn med gevær er en større trussel i USA enn terrorister.

- Jeg er mer redd for at jeg kan bli skutt av en psykisk syk amerikaner, enn av en flyktning, sier Morris.

Han er også skremt over Trumps slagord «we will make America great again». Et forferdelig nasjonalistisk slagord, mener Morris, som lurer på hvilken periode Trump tenker på når han snakker om hvor storartet USA har vært.

- Trump ønsker bare å gjøre USA flott for hvite, kristne mennesker, sier Morris.

Pessimist

Nå har han lagt bak seg tiden som krigsfotograf, fordi han nå mener det er å gamble med både sitt eget og sine nærmestes liv. Isteden ønsker han å følge utviklingen i sitt eget hjemland, han vil dokumentere USA, se hva som skjer i landet og hva som skjer med folket under den nye presidenten. Men han er spent på hvilke arbeidsforhold media vil få, når presidenten kaller journalister for løgnere og truer med å boikotte medier fordi han mener de formidler usanne fakta.

-Mediefolk må reise seg opp og kjempe, men problemet er at så mange ikke tror på journalister lenger, de tror heller på løgnere. Folk tror ikke de trenger Washington Post eller New York Times, fordi de kan få nyheter fra en fyr i en garasje i Oklahoma som starter en nettside. Det er farlig, advarer Morris.

- Hvordan tror du USA vil utvikle seg under Trump?

- Han vil snu landet opp ned, og han vil ødelegge alt som Obama har utført. Vi vil få fire år hvor landet vil svinge ekstremt til høyre. Jeg er dessverre pessimist, både på vegne av USA og verden, sier Morris.