Idrettsildsjel fikk kongemedalje

– Det var en overraskelse og jeg er svært ydmyk for en sånn tildeling, sier Holm.

Fredag kveld ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje av fylkesmann Brit Skjelbred under en sammenkomst på Scandic Bakklandet i Trondheim.

– Det er for din utrettelige og uegennyttige innsats for lokalsamfunnet på så mange områder at du nå får en ekstra påskjønnelse. Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som engasjerer seg til beste for fellesskapet, sa Skjelbred i sin tale.

Dugnad

Holm vokste opp i Soknedal men kom til Malvik i 1951. Der ble han med i Malvik idrettslag og ble aktiv i friidrett, og tok flere kretsmesterskap i orientering. På fotballbanen regjerte han på midtbanen. Med god kondisjon til lange løp var han rett mann på rett plass. Så kom militæret og siden arbeidslivet, og den aktive idrettskarrieren ble lagt til side. Men engasjementet for idretten visnet ikke. Gjennom mange år var han leder og nestleder for klubben, og mye ble gjort. Sammen med dyktige folk rundt seg har Holm vært med på bygge opp kunstgressbane, idrettsbane med tartandekke for friidrett og klubbhus.

– Et idrettslag er på mange måter drivkrafta i lokalsamfunnet og bidrar med mye annet enn idrett, sier Holm.

Spisemessa på Midtsand, som tyskerne bygde i 1941, har også fått nytt liv. En gjeng på rundt ti stykker har holdt på med dette de siste ti årene.

– Vi jobber der hver tirsdag utenom jul og ferier, forteller pensjonisten.

Også fylkesmannen trakk frem dugnadsarbeidet med det gamle messebygget i sin tale. Hun fortalte at hun var imponert over både samhold og pågangsmot i lokalmiljøet:

– Bak sånne redningsaksjoner ligger det mye arbeid og innsats, og du har stått i spissen for en stor og ivrig dugnadsgjeng.

Kveldsarbeid

Fortsatt spiller han fotball med old boys-gjengen ukentlig. Det er artig å holde på med ballen, selv om de ikke spiller kamper lenger. Det handler om å holde seg i vigør, sier 81-åringen. Det hjelper nok også med gode gener. Mor Berit er 102 år og lever i beste velgående på helsetunet på Vikhammer.

– Hva har det frivillige arbeidet gitt deg?

– En lærer mye av å være sammen med andre mennesker, og å jobbe i grupper sammen med flere. Det har også gjort at jeg har en familie som er engasjert i samfunnsmessige gode tiltak, sier Holm.

Han har kone og fire barn.

– De har støttet opp om det jeg har holdt på med. Jeg har jo vært en del borte på kveldene, jeg skal ikke underslå det.

Møtte kongen i fjor

For Holm har også vært politisk aktiv i Høyre fra 1968 til 2015. Han satt i 28 år i kommunestyret i Malvik, og har dessuten vært med i menighetsrådet og kirkelig fellesråd.

–Utgangspunktet er at jeg er samfunnsengasjert. Da handler det om å prøve å påvirke og bidra så godt en kan. Det er fellesskapet som gjør at en kan få til gode løsninger, sånn er det i politikken også. Jeg har truffet mange flinke folk både lokalt og sentralt. I Kommunenes Sentralforbund (KS) var det store Høyre-grupper. Det var veldig lærerikt å snakke med folk som Arne Rettedal (var blant annet kommunal- og arbeidsminister i Willoch-regjeringen 1981–1986 og Stavangers ordfører 1965–1967 og 1972–1981, journ.anm.).

I yrkeslivet startet han i engrosfirmaet Hagan & Hagan hvor han solgte gaver, tekstiler og diverse annet. Det ble mange besøk til dagligvarehandlere i regionen. Siden ble han disponent på KBS (det som i dag er Sirkus Shopping), før han startet eget engrosfirma, Holms Tekstil, som han drev frem til 2006.

–Jeg holdt på for meg selv. Men nå er det kjedene som har tatt over det meste, fastslår han.

Med Kongens fortjenstmedalje følger også et møte med kongen på Slottet. Nå blir det faktisk et gjensyn. De to møttes nemlig i fjor høst da kong Harald besøkte Malvik.

–Jeg orienterte ham om frivillig arbeid i kommunen. Han er en stor mann, det skal være helt sikkert. Det skal bli flott å få møte ham igjen.

