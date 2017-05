- Å klå på rumpe, tiss og pupper er ikke ok

Saken oppdateres.

Tale Maria Krohn Engvik er «Helsesista». På Snapchat følges hun av 15 000 personer hver dag.

Dagjobben til «Helsesista» er som helsesøster i Nordre Aker bydel i Oslo. Der treffer hun unge i Oslo-skolen. Hun har lest leserinnlegget til Selma Mogstad Leraand i Adresseavisen, som skriver at hun ofte opplever at gutter ikke respekterer hennes grenser .

- Det Selma snakker om i innlegget sitt er veldig aktuelt. Jeg har nettopp hatt en sak på førstetrinn i videregående hvor skolen har måttet gå inn og snakke om en kultur hvor guttene spesielt har tråd over grensen for det som er ok, sier Engvik.

Hvor nær kan du gå?

I slike tilfeller jobber de med selvfølelse. Det å være trygg i seg selv og si fra når grensene dyttes eller overskrides. Hun mener at problematikken er viktig og trenger fokus.

- Jeg får mange spørsmål om ikke jeg kan ta opp «pussyslapping». At noen slår jenter på tissen. Både det, klyping av rumper og berøring av pupper er ikke ok. Det er over streken, sier Tale Maria Krohn Engvik.

13-14-åringer i en fase av livet hvor de er i ferd med å kjenne på egen seksualitet og interessen for andre vekkes.

- Er det ikke da naturlig å finne former for fysisk kontakt?

- Jo, men da snakker jeg med barna om hvor det er ok å ta på folk. Er det greit å ta på skuldre og overarmer? Ofte er det. Noen kan du ta på ryggen og holde tett. Og hvordan er det å stryke noen på ansiktet? Hvem får gjøre det? Vi har ulike grenser for ulike mennesker. Hvis noen for eksempel tar deg på låret eller magen er det kanskje ikke greit? Vi kjenner jo inni oss når grensen er nådd.

Snakk og øv på nærkontakt

Hun nevner et eksempel om bildebruk i sosiale medier: Er dette er foto som du kan vise mamma? Anvend den samme øvelsen når det kommer til berøring. Ville du latt mamma eller andre tatt på deg på visse måter?

- Ungdommene er i en utprøvingsfase. Da er det lurt å øve på det. Både i klassen og hjemme er dette relevant å snakke om og øve på.

Engvik sier at det egentlig er lett og finne ut hvor de personlige grensene går. Men så er det når disse overskrides at det ikke alltid blir så greit.

- Hva gjør man da?

- Da sier man tydelig ifra om at det ikke er greit. Også det bør være en naturlig del av det å prøve seg frem. Det er ikke forbudt å ta på hverandre, men man må finne ut av både egne og andres grenser, sier helsesøsteren.

- Og når noen gir beskjed om at du har trådt over grensene er det også viktig å vite at da må man respektere det. Mange tenker kanskje at man gjorde det bare på tull, og at det ikke er så farlig. Men når noen faktisk sier stopp eller at det er ikke greit, da respekterer man det umiddelbart!, legger hun til.

Og det er når man snakker om det at bevisstheten kommer. Hva er en god følelse og hva er ikke en god følelse?

Ikke lett å si ifra

Med bevisstheten kommer forhåpentlig også reaksjonsmønsteret.

- Fordi om man anerkjenner grensene sine er det ikke alltid lett å si ifra når noen tråkker over dem. Hvordan gjør man det?

- Det er ikke alltid så greit det. Ofte komme reaksjonen etterpå, når det er «for sent». Forfjamselsen kan gjøre deg stum. Og senere kan du tenke på hva du skulle sagt og hva du definitivt kommer til å si neste gang, sier Tale Maria Krohn Engvik.

Som «Helsesista» er dette også ett av mange temaer Engvik snakker om i snappene sine.

- Men det er slik at dersom man har snakket om det og undret seg er det i bevisstheten. Gir man temaet litt tid og oppmerksomhet så blir det også lettere å si ifra i øyeblikket når det ikke er greit at noen tar på deg for eksempel på rumpe, tiss og pupper. Og går ikke det, så er det i alle fall enklere å snakke om til andre etterpå, sier Tale Maria Krohn Engvik.

