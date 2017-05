En liten campushilsen til kommunen fra ministeren

Saken oppdateres.

Den nye langtidsplanen for forskning handler også om satsing på moderne og funksjonelle bygg. Kunnskapsministeren varsler at det vil komme en liste over prioriterte byggeprosjekter.

Regjeringen gjorde i 2016 et vedtak om at NTNU skal samle campus rundt Gløshaugen. Når saken kommer til Stortinget er rektor Gunnar Bovim opptatt av at det fattes et vedtak om en samlet campusutbyggingen, slik at NTNU slipper å stille seg i en lang byggekø for hvert enkelt bygg.

- Kan statsråden love det?

- Regjeringen har allerede sagt at vi ønsker en helhetlig campus. En samlet utbygging er mest fornuftig og gir forutsigbarhet. Vi i departementet jobber også så raskt vi kan med lokalisering og løsning.

- Trondheim kommune er negativ til bygging på grøntområder. Har kommunen lagt for strenge rammer?

- Det er ikke problematisk at det er en prosess mellom kommunen og NTNU. At Trondheim som vertskommune har tanker om hvordan NTNU skal utvikle seg, er naturlig. Så må jeg svare diplomatisk at jeg forutsetter at Trondheim vet hvilket enormt tilskudd til byen de har i NTNU, og dermed er opptatt av å legge til rette for en best mulig campusutvikling. Vi må jo også ta et valg nasjonalt om hvordan vi vil campusutviklingen skal være.

- En dette et signal om at kommunen må være mer fleksibel for ikke å forsinke prosessen?

- Jeg kommer ikke med noen oppfordring til kommunen. Trondheim vet hvilken enorm verdi NTNU representer for byen, landsdelen og landet. Prosessen og diskusjonene skal ikke vi blande oss opp i, sier Torbjørn Røe Isaksen.