Tre SV-forslag i Stortinget om stans i Afghanistan-returer

Saken oppdateres.

Denne gangen gjelder forslaget de som var mindreårige da de kom til Norge.

- Vi ønsker også en gjeninnføring av rimelighetskravet, sier stortingsrepresentant Haltbrekken.

Rimelighetskravet ble fjernet av Stortinget i 2016. Det betyr i praksis at flyktninger som kommer fra utrygge områder av Afghanistan kan sendes tilbake til en tryggere provins i landet, som hovedstaden Kabul, uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.

Hovedforslag behandles etter jul

Hasteforslaget som skal voteres over tirsdag, er ett av tre forslag om stans i returer til Afghanistan som ligger til behandling i Stortinget nå.

Haltbrekken viser til hovedforslaget som ble fremmet av SV, Rødt og MDG for to uker siden.

- Der ber vi regjeringen om en umiddelbar og midlertidig stans i all assistert- og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering. Dette forslaget kommer ikke opp til behandling før etter jul, forklarer Haltbrekken, og legger til:

- Men siden myndighetene i mellomtiden fortsetter sin retur av avviste asylsøkere til Afghanistan, fremmet SV i forrige uke et hasteforslag om all stans i alle returer til Afghanistan, inntil hovedforslaget blir behandlet.

Frykter signaleffekt

Etter en høring i Stortinget onsdag, ble det klart at verken Sp eller Ap kommer til å støtte forslaget om en stans i alle returer, blant annet fordi de frykter signaleffekten. Dette første hasteforslaget skal fortsatt opp til votering tirsdag.

- Vi er skuffa over Sp og Ap, som ikke støtter forslaget om en midlertidig stans i alle returer. Men vi har lyttet til tilbakemeldingene, og fremmer derfor et sekundært forslag, som er en stans i all retur av dem som var mindreårige da de kom til Norge, sier Haltbrekken.

Stoler ikke på Landinfo

Uavhengig av hvordan det går i Stortinget tirsdag, gir ikke SV opp kampen for det opprinnelige forslaget om stans inntil en uavhengig ekspertgruppe har vurdert sikkerhetssituasjonen i det terror- og borgerkrigsherjede landet.

- Hvorfor en uavhengig ekspertgruppe? Stoler dere ikke på vurderingene gjort av Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)?

- Nei, vi stoler ikke på Landinfo. Årsaken til det er at det har kommet flere store internasjonale rapporter i det siste, blant annet fra FN, hvor de beskriver en forverret sikkerhetssituasjon i Afghanistan. Regjeringen må derfor dokumentere at det virkelig er så trygt som de sier.

Haltbrekken kommenterer videre Hadia Tajik´s uttalelse på Debatten sendt på NRK torsdag.

- Der sa hun at en stans i alle returer vil oppleves som urettferdig for dem som allerede er sendt ut. Det er en håpløs argumentasjon. Skal vi unngå å rette opp historiske feil, bare fordi det vil være urettferdig for dem som allerede har opplevd urett?

Egne forslag

Adresseavisen har prøvd å få en kommentar fra innvandringspolitisk talsperson, Rigmor Aaserud (Ap) og nestleder i Ap, Hadia Tajik, om partiet kommer til å støtte SVs nye forslag tirsdag.

Til NTB svarte Aaserud i helga:

– Min kommentar er at vi arbeider med våre egne forslag.

Stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Heidi Greni (Sp), skriver til Adresseavisen at Sp´s stortingsgruppe har gått imot å støtte all stans i retur.

- Hvordan vi stiller oss til alle løse forslag som er varslet kan jeg ikke svare på før de er lagt frem, skriver Greni.

Senterungdommen krever, ifølge NTB, stans i returene av enslige, mindreårige flyktninger til Afghanistan.

Venstre har tatt til orde for å få tilbake rimelighetskravet, mens Ap har foreslått at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier, som vil omfatte noen av de samme hensynene som rimelighetskravet la opp til.