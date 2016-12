Tror ledere bløffer om drikkinga si

- 4,2 enheter alkohol i uka? De bløffer! Det er bare løgn, sier venninnegjengen ute på byen over noen glass prosecco og en øl.

- Det skjer ikke i mediebransjen, sier Lillian Iversen.

- Ikke i frisørbransjen heller, sier Mona Berg Hansen.

Adresseavisen skriver onsdag om drikkepress i arbeidslivet , spesielt på ledere. Gjennom to og et halvt år har Adresseavisen intervjuet 128 ledere, som i gjennomsnitt oppgir at de drikker 4,2 alkoholenheter i uka.

- 4,2 ja. Det tallet er så lavt at du ikke klarer å dra ned snittet ved å ikke drikke på ukedager engang, sier de og diskuterer hvor mange glass det egentlig er på en flaske vin. Og så ler de rått alle seks.

Ikke tror de på at lederne drikker så lite og ikke mener de at det skal være så vanskelig å innrømme at man drikker mer.

Les signert av Kristian Tangen i LO Sør-Trøndelag, hvor han viser til at 25 prosent av alle nordmenn mener det drikkes for mye i jobbsammenheng

Bør ikke være vanskelig å innrømme at man drikker

- Har du lyst på rødvin, så tar du et glass rødvin. Er du tørst så er du tørst, flirer Wenche Torvaldsen.

For omtrent halvparten av damene rundt bordet er det å drikke alkohol en sosial greie. De drikker sammen med andre, ute på byen og med venner. Andre koser seg gjerne med et glass vin til ei bok eller håndballkamp på tv eller film i sofaen i tillegg.

- Jeg drikker ikke vin, sier Janne Jacobsen. Hun holder seg til øl. Vinsmakingen kan mannen ha for seg selv.

Drikkevanene har forandret seg

- Ofte drikker jeg for å bli full, sier ei, til anerkjennende nikk og rå latter rundt bordet.

- Vi jobbet sammen i restaurantbransjen på 80- og 90-tallet og gjorde unna fylla da, sier Mona Berg Hansen. Og når de husker tilbake, mener de at drikkekulturen var preget av høyt inntak den gangen også.

- Jeg tviler på statistikken. Ikke tar den opp i seg at folk drakk heimert og tallene inkluderer vel heller ikke svenskehandel og taxfree, spør hun.

Men at folk i Norge har mer kontinentale vaner i dag og gjerne drikker på ukedager, anerkjenner de.

- Men er det greit å gå ut på jobbarrangement eller medkolleger og ikke drikke?

- Jaaa! Det er helt greit, sier de, men følger opp med kommentarer som:

- Sist jeg var ute uten å drikke, kjørte jeg bil. Det å drikke Clausthaler ga meg assosiasjoner til det å være gravid.

- Folk bestemmer over egne liv. Jeg dømmer ikke voksne mennesker som velger å la være! Jeg tror ikke folk reagerer så mye på det.

- Men det er jo slitsomt å være edru på julebord, da. Å skulle høre på kaklinga og det økende støynivået. Huff, nei!

Dessuten tror de at de som er unge i dag i større grad dropper drikkinga, uten at det reageres på det.

- Men så er vi jo litt redde for at alkoholen byttes ut med noe annet da, avslutter Anita Jacobsen.