Nattklubbsjef både hverdag og helg

- Sitter du i landskap eller har du eget kontor?

- Vi har kontorer i loftsetasjen over nattklubben, og her har vi brukt minimalt på fine lokaler og interiør. Vi har tilpasset oss lokalene og ikke motsatt. Derfor har vi alle egne kontorer, slik det var da vi flyttet inn, men dørene er stor sett åpne. Nå er vi ikke så mange her på dagtid, i snitt tre kanskje. De fleste jobber jo på kveld, og vi er flest på helg.

- Hvordan kommer du deg på jobb?

- Det er litt av hvert, av og til bil, av og til buss og om sommeren sykler jeg. Jeg bor på Persaunet og har gåavstand til Downtown i Midtbyen, men når jeg jobber til utpå natta om helgene blir det bil.

- Hvordan vil de du jobber sammen med si du er som leder?

- Jeg tror de vil si jeg er omgjengelig og imøtekommende, og at jeg tilrettelegger slik at de får gjort jobben sin godt og effektivt. Jeg er jo også her hver helg når det er åpent, i tillegg til på dagtid midt i uka, så derfor tror jeg de vil si jeg er tilstedeværende. Når det er åpent her må alt funke, da er min rolle å ha oversikt og sørge for at alt går knirkefritt.

- Drar du på fest sammen med dine ansatte?

- Hehe, her har vi jo fest hver helg! Nei da, vi jobber såpass mye at det ikke er ofte tid til fest, men vi har julebord i januar hvert år, da drar vi stort sett til Vækterstua i Tydal og da er jeg selvsagt med. Bartenderne her møtes gjerne på søndager, men det klaffer dårlig for meg som er småbarnsfar.

- Er du også med på nachspielene?

- Jeg har lakenskrekk, så svaret er nok ja.

- Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?

- Det må uten tvil være de gangene jeg har måtte avslutte arbeidsforhold, det er medaljens bakside. Heldigvis skjer det ikke så ofte, vi har hatt lite gjennomtrekk på Downtown, men når det skjer må jeg være sikker på at det er riktig avgjørelse for bedriften og så er det viktig å huske at det er en person bak, det går utover hverdagen til den som rammes. Vi er jo bare mennesker alle sammen.

- Hvordan inspirerer du dine ansatte?

- Jeg gir ansvar under frihet, og så tror jeg bestemt at det bor mer i folk enn de tror selv. Alle er enda flinkere enn de tror, og jeg prøver å rettlede dem slik at de er på sitt beste. Når alle er det blir det et godt arbeidsmiljø, noe som også inspirerer. Jeg er også opptatt av å gå foran, blant annet med at jeg er her når det åpent på helg. Jeg har vært her i åtte år, og min kunnskap og stayerevne, håper jeg inspirerer.

- Er du omgangsvenn med noen av dem du er sjef for?

- Ja, vi går alle godt overens, og jeg ser ingen problemer med å bli venn med dem som jobber her. Problemet er derimot tiden, mange av dem som jobber her er fem-ti år yngre enn meg og har færre forpliktelser. Jeg har derimot familie og når jeg først har fri må den tiden brukes på dem.

- Er du også familiens sjef?

- Nei, vi har to små jenter på fire og seks år og det er nok dem som er sjef. De tror i alle fall det selv.

- Hva er ditt beste resultat i Birken?

- Jeg har til gode å delta i Birken, men jeg fleipet faktisk med styrelederen her en dag om at vi burde delta, så vi får se ... Problemet her også er jo tid, Birken er på helg og da våkner Downtown til liv. Jeg trener litt, men det er blir mest med at jeg springer i trappene og så sier folk at jeg går fort. Jeg holder meg i mystisk fin form med lite innsats heldigvis.

- Skal du være sjef resten av yrkeslivet?

- Jeg har ikke noen målsetting om det, men jeg vil gjerne være med på etableringen av nye virksomheter og være med å utvikle både sted og ansatte. Jeg liker å bygge opp, sten for sten, og så sørge for god drift.