– I utlandet har man en høyere forståelse for køsystem enn det nordmenn har

Saken oppdateres.

Liker du å stå i kø i sikkerhetskontrollen? Neppe. Å stå i kø i sikkerhetskontrollen på flyplassen er ikke nordmenns favorittsyssel, kommer det frem i en ny undersøkelse Infomedia har gjort på vegne av SAS.

13 prosent av de norske respondentene svarer at de har sneket seg foran i køen i sikkerhetskontrollen.

I Sverige svarer ti prosent at de har sneket seg foran i køen, og i Danmark svarer kun seks prosent bekreftende på det samme.

Grafen ovenfor viser fordelingen mellom de tre landene på spørsmålet «Har du noen gang gått foran i køen til sikkerhetskontrollen?». Tallene er hentet fra SAS’ undersøkelse om køvaner.

På spørsmål om hvorfor de snek i sikkerhetskontrollen svarte 42 prosent av de norske respondentene at de hadde det travelt og derfor var nødt til å snike i køen.

55 prosent svarte at de snek i køen fordi muligheten bød seg. Det er særlig nordmenn som mener at man bruker for lang tid på å stå i kø i sikkerhetskontrollen.

Det handler om psykologi:

Undersøkelsen viser også at jo oftere du flyr, jo oftere går du foran i køen i sikkerhetskontrollen. Og reisende i alle tre land er stort sett enige om at det er irriterende når folk går foran i køen i sikkerhetskontrollen.

Skikk og bruk-ekspert Reidar Helliesen er overrasket over hvor ofte nordmenn sniker i køen.

Mer om SAS' undersøkelse: Undersøkelsen baserer seg på et representativt utvalg av befolkningen i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. For å sikre at utvalgene er representative, foretas det stikkprøver av tilfeldig utvalgte respondenter fra Norstats online-panel. For å generalisere til en større populasjon henholdsvis dansker, svensker og nordmenn er stikkprøvene basert på drøyt 1000 respondenter i hvert land: 1007 i Danmark, 1000 i Sverige og 1003 i Norge. ’ Dette svarte nordmennene på i undersøkelsen: Køer generelt − 40 prosent av nordmennene har sneket seg foran i køen, mens 22 prosent av danskene og 47 prosent av svenskene har sneket seg foran − 92 prosent av de norske respondentene irriterer seg over andre som sniker i køer Sikkerhetskontrollkøen på flyplassen − 53 prosent av nordmenn synes det er irriterende å stå i kø til sikkerhetskontrollen på flyplasser, og 46 prosent av nordmenn synes man bruker for lang tid i sikkerhetskontrollen − Hver femte nordmann som flyr fem ganger eller mer årlig, har sneket i sikkerhetskontrollen på en flyplass − 83 prosent av nordmenn irriterer seg over folk som går foran i sikkerhetskontrollen

– I utlandet har man en høyere forståelse for køsystem enn det nordmenn har. I Norge må man sette opp gjerder og båser for at folk skal forstå køsystem. Gjør man ikke det, starter køen overalt og folk vil snike mer, mener Helliesen.

Grafen viser hvordan de ulike respondentene i Norge, Sverige og Danmark svarte i undersøkelsen. Dette er køer generelt. Tallene er hentet fra SAS-undersøkelsen.

Sender barn foran i køen

Mange er gjerne stresset når de skal på ferie, og noen har alltid dårligere tid enn andre. Helliesen mener det å komme med unnskyldninger for at man sniker ikke er greit.

– Vi ønsker å komme fortere frem. Vi er egoister og det er veldig trist. Jeg har sett et eksempel der noen foreldre sendte barnet sitt foran i køen for at de selv skulle komme først. Folk må rettferdiggjøre sin egen sniking, og det er ikke bra, påpeker han.

Men andre vil forstå hvorfor du sniker hvis du har dårlig tid og du kan unnskylde deg for snikingen, mener psykolog Jan-Ole Hesselberg.

– Det er mange grunner til kø og sniking. Mange har ofte dårlig tid, eller så oppfatter de ikke at de selv sniker. De fleste forstår sniking hvis det er en god grunn til det, og jeg synes det er greit hvis man kan forklare det, sier Hesselberg.

– Hvorfor irriterer vi oss over folk som sniker?

– Vi blir irriterte når noen bryter de sosiale normene, og det er helt normalt. Når folk gjør noe som vi føler bryter med en sosial regel, blir vi irriterte, forklarer psykologen.

