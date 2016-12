12 meter under Lanzarotes østkyst ligger Europas første og eneste undervannsmuseum

Tidlig morgen, Lanzarote. Øya har så vidt våknet, men allerede ligger et titalls dykkere og dupper i havet utenfor Playa Blanca.

Instruktør Ben Hutchinson strammer masken, lager en sirkel med tommel og pekefinger og ned synker vi, meter for meter, til knærne treffer den finkornede sandbunnen.

Jeg har ikke dykket på noen år, men kroppen husker alt. Følelsen av vektløshet, den jevne surklingen fra tanken og stillheten her nede, hvordan tankene forsterkes i fravær av lyd.

Vi har svømt ned på 12 meters dyp for å oppleve Museo Atlantico, Lanzarotes nyeste og mest uvanlige attraksjon.

Ben vinker med fingeren og leder oss gjennom vannet, mens stimer av nysgjerrige fisk glir varsomt mellom gruppen.

Og så plutselig, langt der fremme i det blå, tar figurene form.

Først en, så to, så ti og tredve menneskeskikkelser på havbunnen.

Fra galleriet til havbunnen

Tidligere i år ble Museo Atlantico åpnet som første av sitt slag i Europa, men verden hadde allerede en håndfull undervannsmuseer tilgjengelig for publikum.

Den britiske kunstneren, dykkeren og naturverneren Jason deCaries Taylor står for halvparten av dem, blant annet i Granada og Mexico, hvor flere hundre skulpturer er installert rundt om på havbunnen.

Museo Atlantico er hans seneste kreasjon.

– Jeg var lei av gallerier og utstillinger, forteller han fra studioet i Rubicon-havnen.

– Ved å dykke ned til museet får folk en helt spesiell forbindelse til verket de opplever og miljøet det befinner seg i. Dessuten kan statuene trekke folk vekk fra korallrevene, som trenger tid og fred til å hente seg inn.

Men Museo Atlantico er mer enn bare en attraksjon for dykkere og en avlaster for korallrev, det er også en skarp kommentar på tiden vi lever i.

Bare ta den mye omtalte skulpturen vi etterhvert kommer til, «Raft of Lampedusa», som avbilder 13 flyktninger i en loslitt gummibåt.

Fremst i båten symboliseres håp om et nytt liv, bakerst ligger en figur død og ubemerket.

Skulpturen er basert på Géricault’s maleri «The Raft of the Medusa» fra 1818, og inneholder avstøpninger av virkelige mennesker som selv ankom Lanzarote på flukt.

Her på havbunnen blir de til mer enn et statisk symbol på dagens flyktningkrise, men noe levende og mer menneskelig, både vakkert og hjerteskjærende på samme tid.

– Endrer seg på havets premisser

Tre kvarter går fort, og mens oksygenmåleren går nedover svever vi langsomt gjennom museets utstilling.

Fra det ansiktsløse «selfie-paret» til fiskefylte palmetrær til «The Rubicon», hvor 35 av Lanzarotes innbyggere er blitt foreviget i PH-nøytral sement.

Selv om mange etter et halvt år har tiltrukket seg et tykt lag med vekster og alger, bevarer statuene på Lanzarote sine menneskelige former.

Men mens årene går – som Jason forklarer – vil havet overta og føre til herlig abstrakte kunstverk. Koraller vil vokse fra armer og ben, organismer vil bore seg gjennom brystkasser, sjøstjerner vil dekke ansikter.

– Til forskjell fra tradisjonelle gallerier vil ingen besøk vil noensinne være det samme, sier han.

– Verkene endrer seg på havets premisser. Noen ganger er det fullt av liv, andre ganger ikke. Noen ganger er det krystallklart, andre ganger er statuene som skygger i vannet. Du vet aldri.

Jason har alltid hatt et nært forhold til havet. Som liten, født og oppvokst i Malaysia, utforsket han verden under vann i ung alder, og har siden trent seg opp som dykkerinstruktør.

I dag forteller han at mange steder som før var «perfekte» nå står på bristepunktet på grunn av miljøbelastninger som korallbleking og dynamittfiske.

– Mine barn kommer til å arve et veldig annerledes hav enn det jeg vokste opp med, sier han.

Likevel legger ikke ødeleggelsene demper på motivasjonen, forteller Jason. Snarere tvert imot.

– Mer enn noensinne er det viktig å fokusere på hva som skjer i verdenshavene. Når man ser seg selv og sine medmennesker representert på havbunnen, er det forhåpentligvis lettere å ta inn over seg hvor tilknyttet vi er til dette miljøet.

Etter tre kvarter er det på tide å returnere til overflaten. Ved siden av meg svømmer iIrske Curtis Lineen og søsteren Noreen.

– Fantastisk, sier Curtis.

– Vi har begge dykket mye på mange ulike steder, men dette er et bilde som vil sette seg i minnet for alltid.

Og de er ikke alene. Museo Atlantico har på kort tid blitt et internasjonalt dykkermål, og skal snart øke betraktelig, med over 300 nye statuetter før jul.

Neste prosjekt, røper Jason til slutt, skal være i Norge.

– Ingen detaljer foreløpig, forteller han.

– Men noe kommer definitivt til å skje.

Fakta om Museo Atlantico

Europas første og eneste undervannsmuseum, bygd av den britiske kunstneren Jason deCaires Taylor.

Bygd på 12 meters dybde utenfor Lanzarotes Playa Blanca

En rekke dykkersentre rundt om å øya tilbyr ekskursjoner til museet. Et godt valg er Manta Diving, Britisk-drevet dykkesenter og skole sentralt i Puerto Del Carmen. www.manta-diving-lanzarote.com. Tilbyr også begynnerkurs og open-water sertifisering.

Snorkling er mulig å arrangere gjennom Lanzarotes dykkersentre, men man vil trolig ikke se mye mer enn toppen av statuene.

På nett: www.cactlanzarote.com/en/portfolio/museo-atlantico

Reisefakta Lanzarote:

Overnatting:

Budsjett – Costa Volcan Apartments. Mye for pengene sentralt i Puerto del Carmen. www.apartamentoscostavolcan.com

Middels – Nautilus. Skamrost, firestjerners utleieleiligheter i Puerto del Carmen. Fra en til to rom. www.nautilus-lanzarote.com

Luksus – Arrecife Gran Hotel and Spa. Det berømte luksushotellet ved El Reducto Beach i Arrecife er vanskelig å slå. www.aghotelspa.com

Reisen dit:

Norwegian (www.norwegian.no) har direkteflyvninger til Lanzarote fra Oslo.

Ellers er øya lett å nå, med mellomlandinger i f.eks. Madrid med Iberia Airlines (www.iberia.com).

Turoperatører som Tui (www.tui.no) Ving (www.ving.no) og Apollo (www.apollo.no) tilbyr pakkereiser til Lanzarote i sine kataloger.

