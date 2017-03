15 togturer på 30 dager med to små barn

Saken oppdateres.

Barna våre er syv og tre år, og veldig aktive. Så hvorfor i all verden fant vi på noe sånt? Vi har hatt mange fine turer med tog i Norge, mellom Oslo, Bergen og Trondheim. Barna er alltid glade for å få ta toget.

Noen ganger planlegger vi sommerferien lang tid i forveien. Andre ganger ikke. Dette året var et sånt «ikke-planleggingsår». Noe måtte vi likevel gjøre, for vi hadde leid ut huset vårt i hele juli på Airbnb.

Først skulle vi ta det helt med ro og leie en leilighet i Kristiansand. Så skjønte vi at det kom til å bli ganske dyrt.

– Hva om vi bare drar litt lenger sør, så få vi mer for pengene, foreslo min ikke-norske mann.

– Ja, så lenge vi tar tog er det greit for meg.

For deg som er ekstra glad i tog:

Interrail Det ble i 2015 solgt 5892 interrail-billetter til nordmenn. Dette var en økning på syv prosent fra året før. Familietilbudet med to barn gratis pr. voksen gjorde at det ble en økning i antall barn på 109 prosent, 318 barn mellom fire og 12 år reiste på interrail i 2015. Ca. 50 prosent av norske interrailere er ungdom under 26 år. 39,5 prosent er voksne og 13,6 prosent er voksne over 60 år. Barn under 12 år utgjør 7,5 prosent Nytt for 2017 er at det blir mulig å bruke interrailbilletten på Eurostar-togene. Kilde: NSB

«Hjelp, vi skal på interrail!»

Vi så på Danmark. Fant ikke noe vi ble forelsket i denne gangen. Vi så i Spania, men det klaffet ikke helt. Det endte med at vi bestilte opphold på to ulike gårder i Italia. Så da satt vi der, med utleid hus og betalt opphold i Italia. Vi hadde bare noen få dager på å finne ut hvordan vi skulle komme oss dit.

Det var da vi lastet ned appen Rail Planner , som gir oversikt over alt som er av togtrafikk i Europa. Der plottet vi inn steder vi kunne tenke oss å besøke på veien. København var en selvfølge. Lübeck var fint, hadde vi hørt.

Vennebesøk i München var en god idé. Og så enkelt kunne det gjøres. Med interrailbilletten ble det som et månedskort for hele Europa.

Familiens reiserute: Det ble 15 ulike togturer, fordelt på ti reisedager i en måned. Rett og slett interrail-billett for fire. Pris for billetten: 8000 kroner. Reiserute: Oslo–Göteborg–København–Lübeck–München–Padova–Firenze–Montepescali–Siena–Firenze–Bologna–Trento–München–Hamburg–København–Oslo

Spente barn, enda mer spente foreldre

Ungene var spente og glade den første morgenen. Vi voksne gikk på det første toget med en positiv, men avventende innstilling. Hva hadde vi hoppet uti?

Første strekning gikk med til å følge treåringen frem og tilbake i togsettet. Alt var nytt og spennende og han skulle få holde på til han ble lei. Strekningen Göteborg til København også.

Etter åtte timer med tog var det fint å være i København et døgn før vi tok den korte turen til Lübeck. Hotellet hadde innendørs basseng, et stort pluss for våre barn, som ikke var nevneverdig slitne etter skarve fire timer på tog.

Neste dag var heftigere, med 6,5 timers togtur til München. På den turen fikk vi imidlertid oppleve et mirakel; lillebror sovnet på mammas fang så hun kunne lese i en roman!

Gjestehuset i München var en positiv overraskelse og kan absolutt anbefales til den som ønsker seg en ekte smak av Bayern med høyt komfortnivå: Brauerei Gasthaus Lohhof som tilhører «slottsbrygeriet» i Haimhausen.

Nesten tropisk følelse

Så var det tid for Italia. Togtypene varierte stort fra land til land. De tyske var topp moderne og raske, mens noen av de italienske var et annet sted på komfortskalaen. Det var særlig mangelen på luftkjøling i de fulle vognene som tok oss med til både svunne tider og mer eksotiske strøk.

Men på strekningen München–Padova skjedde det noe morsomt: Vi fant en tom kupé. Der inne kunne vi dytte alle de seks seteryggene ned mot midten slik at hele rommet ble et eneste stort sete. Hele familien kunne ligge henslengt på kryss og tvers.

Da vi kom frem til gården der vi skulle bo, var lillebror som er kalv på vårslipp der han løp over gresset mellom sypressene.

Familiens anbefalte hotell København: Hotel Sct. Thomas Hamburg: Mercure Hotel Hamburg City Lübeck: Holiday Inn München: Brauerei Gasthaus Lohhof

Etter en lang forsinkelse i Østerrike kom vi til Italia. Vi byttet tog og spiste litt mat i Padova og Firenze.

Den siste reisedagen på vei ned endte vi opp med å bli en 13-timers togdag. Da vi kom frem til gården der vi skulle bo, var lillebror som er kalv på vårslipp der han løp over gresset mellom sypressene.

Selve oppholdet i Italia varte i tre uker før vi tok nesten samme rute oppover, denne gangen med litt bedre tid.

Hjemme ble vi møtt med store øyne og «Dere har vært på skikkelig langtur, hvordan gikk det egentlig?!» Folk var virkelig sjokkerte over at vi turte å legge ut på en sånn tur. Selv klarte vi ikke helt å forklare hvor motet kom fra, vi hadde bare gjort det–og det gikk bra. Så bra at vi kommer til å gjøre det igjen.

Slik kan småbarnsfamilien få råd til en lang sommerferie

Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea. Hun deler et lite utvalg av sine enkle råd til familier som ønsker seg en lang sommerferie.

– Det kan være mye å spare på å styre unna hotellovernattinger og heller leie privat, gjennom for eksempel Airbnb. Reitan påpeker også at småbarnsfamilier har mye å spare på å lage mat selv, også i ferien:

– Restaurantbesøk tar en stor jafs av feriebudsjettet. Det er derfor viktig å sørge for at man kan lage de fleste måltider der man bor.

Hun mener også at ferieaktiviteter ofte er dyre.

– Spesielt om en hel familie skal gjøre noe sammen kan det fort bli kostbart. Styr derfor unna disse og sats heller på gratis severdigheter, om dere ønsker å fylle dagene med noe. De fleste steder har en kirke, en borg, et museum eller noe lignende som er gratis. Gjør grundig forarbeid på nett eller forhør dere med lokalbefolkningen for tips om hva dere kan foreta dere.

Margrethe Otto holder kurs og tilbyr rådgivning om privatøkonomi. Hun foreslår å sette opp ett budsjett hvor man sparer så mye man kan frem til reisen.

–Sparing er forresten den «regningen» du skal betale først. Når dere får lønn, så skal dere først sette av penger til sparing. Dette er veldig viktig, og på den måten viser dere selv hvor viktig sparingen er for dere. Utsettes sparingen til slutten av måneden er det sannsynligvis ingen penger igjen å spare av.

Hun anbefaler også å tjene inn litt ekstra for å finansiere ferien:

– Husk at det er mulig å leie ut både huset og bilen når en er på reise. Dere kan leie ut huset skattefritt inntil kroner 20.000 kroner. Leier dere ut for et høyere beløp enn dette må dere skatte av det og levere inn et eget skjema sammen med selvangivelsen til våren. Bilen kan dere leie ut på for eksempel nabobil.no . De har gode rutiner for utleie og får mange positive tilbakemeldinger. Da kan du tjene inntil kroner 10.000 før du må du skatte av gevinsten, forteller hun.

Å reise med små barn–husk dette! Europeisk helsetrygdekort: gir deg rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på lik linje med besøkslandet sine egne borgere. Alle i familien må ha hvert sitt kort. Reiseforsikring: En av tre foreldre vet ikke om barnet er forsikret, viser undersøkelse. Ring ditt nødnummer hvis du står fast og de skal kunne finne et godt behandlingssted til deg i nærheten av der du befinner deg. De skal også kunne ta noen vurderinger ut ifra om de har engelsktalende personale der osv. Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise. Nødnummer-appen: En ekstra trygghet på reisen er Nødnummer-appen til Sjømannskirken. Sjømannskirkens medarbeidere hjelper daglig nordmenn i små og store kriser i utlandet. Kilde: reismedbarn.no