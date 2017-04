Nå åpner Norges første flyplassfrisør

Saken oppdateres.

I den nyeste delen av Oslo Lufthavn, pir Nord, sitter Ninni Eldevik fra Harstad i frisørstolen.

Hun er kunde nummer to hos Cutters, «hurtighårklipp»-kjeden som nettopp har åpnet dørene på flyplassen. Eldevik og ektemannen Jostein har god tid på mellomlandingen mellom Harstad og Danmark. Da ble det tid til en hårklipp.

– Jeg hadde uansett planlagt å klippe meg i Danmark, men dette passet utmerket for min del. Men jeg må si at jeg har aldri sett en frisør på flyplassen før, sier Eldevik.

Oslo Lufthavn blir den første flyplassen i Norge som åpner en frisørsalong, og hopper etter internasjonale flyplasser som Singapore Changi Airport, London Heathrow og Hamad International Airport i Qatar.

Cutters-konseptet går ut på at klippen ikke skal ta mer enn 15 minutter, fastpris på 299 kroner og ingen timebestilling. Har de en ledig stol, så får du klippet deg med en gang. De vasker ikke håret og tilbyr ikke kjemisk behandling som eksempelvis farging.

– Helt siden vi startet har flyplasser vært noe av det vi helst vil være på, innrømmer Kristian Solheim, styreleder og en av gründerne bak Cutters.

– Det er så mye dødtid på flyplasser, og da er det godt å få gjort noe annet enn å spise eller handle. Dessuten gagner det flyplassen ved at det gir passasjerene et større tilbud.

Salongen på Oslo Lufthavn er nummer 14 i rekken i Norge og kjeden har ansatt rundt 100 stykker siden oppstart for ett år siden.

Solheim har selv savnet tilbudet når han har være ute og reist. Han håper de kan utvide konseptet til flere flyplasser på sikt – både innland og utenlands.

Ligner mer og mer på kjøpesenter

Ved siden av frisørsalongen ligger det også en neglebar – også det et nytt konsept for lufthavnen. Dødtiden på flyplassene er nøkkelordet her, ifølge luftfartsekspert.

– Når du likevel er tvunget til å være et sted, kan du like gjerne gjøre noe nyttig med tiden annet enn å handle, sier professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han tror den raske klippen særlig vil appellere til menn.

– De faller mer typisk inn i drop-in-segmentet.

Et mål for de moderne lufthavnene både i Norge og internasjonalt er at de skal være en viktig del av folks feriehverdag og et sted en liker å være med massevis av tilbud. Men mange av de største flyplassene er i ferd med å bli kjøpesentre, ifølge Steen.

– Et vanlig kjøpesenter må tiltrekke seg kundene, det trenger en ikke på en flyplass. Kundene er der allerede, de må bruke tid der og da kan de like godt bruke penger der. Kommersialiseringen er ekstrem ved flyplassene for at vi skal kunne finansiere flyplassdriften. Oslo Lufthavn og de andre største lufthavnene er med på å subsidiere de andre små flyplassene, nesten av 40 av dem. For å unngå å plusse på avgifter, prøver man å få opp det kommersielle, sier han.

(NB: Noen lesere har minnet oss om at det var frisørsalong på Fornebu flyplass i sin tid, men den lå i ankomsthallen og ikke innenfor sperringene. Du trengte derfor ikke å være passasjer for å bruke den).