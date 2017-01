Apollo kutter ut charterturer til Tyrkia

Saken oppdateres.

– Det er første gang på ti år at vi ikke har et eneste charterfly til Tyrkia. Det er utrolig trist, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo til NTB.

I 2015 hadde Apollo 4.500 gjester i Tyrkia, men året etter var tallet bare 600. Nå er altså interessen så liten at selskapet mener det ikke er grunnlag for å tilby charterreiser dit i 2017.

– Man kan fortsatt bestille reiser dit hos oss, men da med våre fleksible rutefly-løsninger, sier hun.

Terror og kupp

Tyrkia, som er naboland til det borgerkrigsherjede Syria, har vært rammet av en rekke terrorangrep, og i fjor sommer var det et kuppforsøk i landet.

Det siste angrepet rammet nyttårsfeiringen på en nattklubb i Istanbul. 39 mennesker ble drept. Mandag gikk et lite demonstrasjonstog til utestedet Reina. De 200 deltakerne ville vise solidaritet og støtte til en bransje som rammes hardt av sikkerhetssituasjonen.

Blant demonstrantene var det restaurant- og hotelleiere og kokkestudenter. De marsjerte bak et stort banner med ordene: «Vi lar oss ikke kue!», skriver nyhetsbyrået AP.

Apollos beregninger av det totale pakkemarkedet viser en markant nedgang i interessen for det som har vært en norsk feriefavoritt.

I rekordåret 2013 var det nærmere 400.000 norske passasjerer på charterturer til Tyrkia.

I år beregner selskapet tallet til under 45.000. Det er en nedgang på nesten 89 prosent, påpeker Rivera.

– Tyrkia er et så fint reisemål, og vi håper det snur, sier hun.

Mange av Apollos kunder velger Bulgaria i stedet, fordi det ikke ligger så langt unna i pris. Men det er Kroatia og Hellas som øker mest blant reisemålene Apollo tilbyr.

– Kraftig Brems

Andre selskaper merker den samme tendensen.

– Det er ikke Tyrkia som er sommerens mest populære reisemål, konstaterer kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i reisebyrået Ving.

Hun påpeker at feriemålene deres ligger langt unna storbyene Istanbul og Ankara, som har vært rammet flere ganger. Men terroren og fjorårets kuppforsøk gjør åpenbart sitt til at mange nordmenn har lyst til å tilbringe feriedagene andre steder.

– Bestillingene til Tyrkia ble redusert med 60 prosent i fjor. Det er en ganske kraftig brems, sier Fossum.

For 2017 er trafikken redusert med ytterligere 20 prosent. Før var Tyrkia det landet Ving sendte flest til. Nå er landet forbigått av Spania og Hellas.

Fossum påpeker at sommersalget av ferier setter fart i januar , og at det først i februar er mulig å se et tydelig bilde av bestillingene.

Reiseselskapet Tyrkiareiser reduserte kapasiteten i fjor med 50 prosent, og i år er den redusert med ytterligere 17 prosent, opplyser Solveig Kohagen i selskapet. (©NTB)