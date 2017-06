Bagasjerot: Vil fortsatt unngå å mellomlande på Oslo Lufthavn

– Krysser fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse

– Krysser fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse

Saken oppdateres.

En av de viktigste satsingene på Oslo Lufthavn har vært domestic transfer – det vil si at en skal slippe å sjekke inn bagasje på nytt når en mellomlander på flyplassen og skal videre innenlands.

For passasjerer har innsjekking av bagasje på ny vært en av årsakene til at de har unngått å mellomlande på Oslo Lufthavn. Men i ti år er det blitt jobbet med en smidigere løsning med ny tollordning og forenklet transfer .

Ble ombooket

Etter flere måneder med testing ble systemet innført for europeiske reisemål rett før flyplassen ble offisielt åpnet i slutten av april.

Ordningene omfatter SAS, Norwegian og Widerøe for passasjerer med gjennomgående billett. Det betyr at bagasjen blir autmatisk tollklarert. Passasjerene kan dermed gå gjennom den nye tollslusen og til innenlandsgaten for å reise videre.

Men det fungerer fremdeles ikke helt slik det skal, noe Tore Syvertsen med følge opplevde nylig.

Da de skulle reise til Dubrovnik fra Trondheim med Norwegian fikk de beskjed av reisebyrået at domestic transfer var en del av pakken.

– Vi hadde det travelt på vei hjem igjen, så da vi sjekket inn på flyplassen ba vi om å få sjekket bagasjen helt til Trondheim. Det var ikke noe problem, forteller Syversen.

Underveis får de beskjed om at domestic transfer likevel ikke fungerer på ruten. På Oslo Lufthavn får de kontrabeskjed – det var bare å gå igjennom til neste fly. Men da de kom til transfer-området på flyplassen kom aldri bagasjen igjennom.

– Så vi måtte ut likevel, hente bagasje og sjekke inn på nytt. Dermed mistet vi forbindelsen og ble ombooket til neste fly. Det oppsto en del forvirring, siden bagasjen var sjekket inn hele veien til siste stopp, sier han.

Domestic transfer Domestic transfer ble tidligere kalt Connecting Norway. Domestic transfer vil si at passasjerer som flyr med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe fra utlandet og hjem, skal slippe å sjekke inn bagasjen på nytt igjen. Er bagasjen sjekket igjennom helt til siste reisemål, så slipper du å sjekke inn på nytt og gå igjennom sikkerhetskontrollen igjen på reiser innen Schengen. For reiser utenfor Schengen trenger du ikke sjekke inn bagasjen på ny, men du må vise pass i passkontrollen. For reisemål utenfor Europa og for reiser med andre flyselskap gjelder andre regler. Det samme gjelder også fra andre flyplasser i Norge som mellomlander på Oslo Lufthavn før reise går videre til utenlandske reisemål. Ordningen gjelder kun for passasjerer med gjennomgående billett. Hvis du handler på taxfree, så må posene forsegles før du går igjennom tollsonen. Kilde: Avinor

1700 benytter seg daglig av domestic transfer

Norwegian og Avinor forteller om tekniske utfordringer ved en del reisemål.

Avinor opplyser at noen mindre utenlandsmål ikke er omfattet av ordningen som følge av tekniske problemer med blant annet Amadeus- og Altea-systemene. Datasystemene har kontroll på bagasjen, men kommer en fra flyplasser uten de løsningene, ligger ikke nødvendige data inn.

Det kan skape problemer på mellomlandingen.

– Det er noen mindre utenlandsdestinasjoner som ikke er med på grunn av tekniske utfordringer. Om eller når disse utfordringene er løst kan også reisende fra disse destinasjonene bruke domestic transfer, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Og legger til:

– De passasjerene som kan bruke domestic transfer får informasjon i SMS før avgang i utlandet og fra crew om bord på flyet.

Rundt 1700 passasjerer benytter seg av domestic transfer daglig, viser Avinors gjennomsnittstall for uke 19. Av dem opplevde 3,2 prosent at innsjekket bagasje ikke ble mottaksregistert.

– Eierne av disse bagene kan ikke gå gjennom domestic transfer, påpeker Løksa.

Gjennomsnittlig ventetid for automatisk tollklarerting var på 26 minutter i vår.

Når bagasjen er lastet inn i bagasjeanlegget kan passasjeren gå videre gjennom domestic transfer og videre til sin flyvning. Hvor lang tid du må beregne avhenger av hvor du hvor du lander.

Men blir ikke bagasjen din klarert, så må du gå gjennom ankomsthallen og sikkerhetskontrollen.

– Da vil bagasjen bli ettersendt. Er du håndbagasjepassasjer kan du gå rett igjennom, forutsatt at du er med i ordningen, sier han.

– Uaktuelt å fly via Gardermoen

For Syversen var opplevelsen både irriterende og forvirrende siden billetten de hadde bestilt var en gjennomgående billett.

– Jeg reiser mye i jobben også, og det er helt uaktuelt å fly via Gardermoen når dette skaper en usikkerhet. Vi vet jo ikke om det kommer til å gjelde alle flyvninger eller ikke. Jeg velger heller København og Stockholm fremfor Gardermoen, sier Syversen.

Noen land omfattes ikke av domestic transfer

På Avinors hjemmesider står det ingenting om at flyvningene fra Dubrovnik er utenfor domestic transfer. Det ble heller ikke opplyst på flyselskapets nettsider.

Norwegian er omfattet av ordning for videreforbindelser innenlands på 49 reisemål, de fleste av dem i Europa. Flyselskapet sier at de opplever utfordringer med bagasjeforsinkelser og at det dermed også oppstår ulemper for deres kunder.

– Systemene på flere av de mindre flyplassene i Europa snakker ikke med vårt innsjekkingssystem. Det innebærer at denne typen videreforbindelse ikke er mulig, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Dersom destinasjonene ikke er omfattet av ordningen, så skal våre samarbeidspartnere på flyplassen informere om dette. Nettsidene våre skal selvfølgelig også være oppdatert. Vi forventer at løsningen fungerer slik den skal, slik at de reisende skal kunne gjennomføre sømløse videreforbindelser på Oslo Lufthavn.

– Må på plass for at flyplassen skal bli i toppklasse

For at Oslo Lufthavn skal bli en flyplass for hele Norge slik ambisjonen er, må dometic transfer på plass, mener SAS.

– Skal Oslo Lufthavn bli en internasjonal flyplass i toppklasse, så må dette fungere. Passasjerene vil velge bort flyplassen om dette ikke fungerer, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

De har også opplevd problemer med domestic transfer.

– I de månedene denne løsningen har eksistert, med løpende utvidelse av antall destinasjoner som gis denne muligheten, så har vi sett en ustabil kvalitet, sier Johansen.

De har opplevd at bagasje er blitt stående igjen, noe som innebærer forsinkelse for passasjerene og kostnader for flyselskapene.

Johansen forteller at det er lange tiltakslister og et stort engasjement fra alle om å få domestic transfer til å fungere. Han håper på en permanent god løsning til høsten.

– Det er ikke slik det er ment å fungere selvsagt, hvilket har gjort at samtlige aktører og instanser som er involvert i dette nå gjennomfører hyppige aksjonsmøter for å redusere problemene, sier Johansen.

