Billig ferie? Styr unna dette landet

Bern:

Hovedstaden i Sveits.

Befolkning: 130.000.

Valuta: Sveitsiske franc.

Sesong: Bern er et vakkert og innholdsrikt reisemål året rundt. Byen er et fantastisk springbrett for mange av regionens høydepunkter, inkludert Spiez, Interlaken og Grindelwald.

Reisen dit: Det går ingen direkteruter fra Norge til Bern, men byen kan lett nås via tog fra Basel, Genève eller Zürich. Reisen til de to sistnevnte kan lett foretas året rundt fra Norge med bla. Norwegian, Swiss Airways og SAS.

Overnatting:

Budsjett: Bern Youth Hostel: Rimelig, rent og veldrevet herberge med sovesaler. Frokost og transport-kort inkludert. www.youthhostel.ch/en/hostels/berne

Middels: Hotel Restaurant Goldener Schlüssel Bern. Supersentralt og skamrost tre stjerner. www.goldener-schluessel.ch

Luksus: Klassisk, fem stjerners luksus midt i smørøyet. www.bellevue-palace.ch/de