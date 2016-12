Brødrene fikk velge årets julegave - da valgte de jul i Thailand

Saken oppdateres.

– Vi var i Thailand på øyhopping for tre år siden, og nå kjører vi en reprise på det, forteller Kjersti Holum Karlstrøm (40) fra Tromsø.

Hun reiser samme med ektemann Inge Karlsen (43) og de tre sønnene Jonas (11), Aksel (9) og William (7). Det er guttene som har fått velge reisemål. Det er årets julegave til hele familien, noe mer blir det ikke.

Sol og varme er hovedårsaken til å reise utenlands når julen ringes inn. Mørketiden i Tromsø er allerede i gang og derfor er det ekstra godt med påfyll på denne årstiden.

– Å komme bort fra stress og mas i den hektiske hverdagen, og det er veldig godt med sol på vinteren. Da føles de neste mørke månedene ikke så tunge, sier Karlstrøm.

De blir ikke alene på tur til varmere strøk. Selv om julaften faller på en lørdag og fridagene er færre, så ligger antall reisende på rundt 100.000 – det samme som i fjor, ifølge reiseselskapet Ving og flyselskapene SAS og Norwegian.

Totalt 35.000 reiser på charterferie i julen, rundt 14.000 av dem reiser med Ving.

Det er fleste fra 40 år og oppover som velger jul utenlands, hovedvekten ligger fra 50 til 64 år, ifølge reiseselskapet.

– Vi velger de samme reisemålene som ellers i vinter – det vil si Gran Canaria som ubestridt nummer én, fulgt av Tenerife og Thailand. London, Barcelona og Roma er mest populære storbyer, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving.

Ruteflyene merker også pågang i juletrafikken.

København, Stockholm, London, Berlin og Las Palmas er de mest populære reisemålene hos Norwegian i juleperioden, opplyser informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Hvor vil verdens største reiseguideselskap sende deg neste år?

– Litt vemodig på julaften morgen

For bare noen få år siden var det nærmest utenkelig å reise utenlands for å feire jul. Snø, ribbe og julegaver under treet var for mange synonymt med julefeiring.

– Det ene er at folk reiser mye mer det er så innarbeidet hos mange og folk flest reagerer ikke på at man feirer jul ute også. De som har det innbygd at de skal være hjemme til jul, kunne aldri tenkt seg å reise uansett. Vi synes det er så deilig å reise, selv om vi har et sterkt forhold til jul og tradisjoner, sier Karlstrøm.

Karlstrøm kjente også på savnet av «norsk jul» da de var på den første julereisen for tre år siden.

– Det var litt vemodig på morgenen på julaften, man har mange fine minner og tradisjoner, men det gikk veldig fort over og vi hadde det veldig fint, sier hun.

Reisen er også julegaven til hele familien. Det er en kostbar tid å reise på – familien må ut med 100.000 kroner for reisen.

– Prisen er for to uker med alt inkludert, men det er jo dyrt på denne tiden når en holder seg innenfor skolefri, sier Karlstrøm.

Økt med 40 prosent

De siste ti årene har antall reiser økt med 40 prosent, viser Ticket Feriereisers bookingstatistikk.

For fire år siden svarte 59 prosent at de ikke kunne tenke seg å feire jul utenlands, nå er tallet 50 prosent, ifølge reisebyråets undersøkelse.

– Det er blitt mer akseptert å reise utenlands over jul i dag enn tidligere samtidig som skolene er blitt strengere med å gi fri utover skoleferien. Derfor velger stadig flere å reise bort i juleferien for å få en roligere og varmere julehøytid, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andersen i Ticket.

Reiser på ønskelisten

Reiser står høyt på nordmenns ønskeliste til jul – over 20 prosent ønsker seg reiser, ifølge en DNBs forbrukerbarometer utført av Ipsos.

Nordmenn som reiser bort i julen bruker i snitt 8104 kroner pr. husstand.

– Grunnen til at mange feirer jul i utlandet handler nok mye om billige flybilletter og at flere tilbud til blant annet varmere strøk i julen. I tillegg har det blitt mer vanlig med feriebolig i utlandet, og da er jo julen en fin tid å benytte seg av ferieboligen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.