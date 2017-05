De har vært 50 ganger i Tyrkia og svikter ikke i år heller

Saken oppdateres.

– Vi hadde blitt hjemme hvis vi var redde. Jeg synes det er verre å gå ut på natten her i Trondheim enn å reise til Tyrkia, sier Sissi Huseby (74).

Hun og den reiseglade ektemannen Ragnar (79) har vært nesten 50 ganger i Tyrkia siden de «oppdaget» landet i 1993. Tidligere hadde de reist en del i Europa, India og USA. Men det er Tyrkia som er favoritten. Ekteparet har lært seg tyrkisk, og har reist rundt og har sett store deler av landet.

– Vi ble helfrelst. Nå reiser vi tilbake så ofte vi kan, sier ekteparet som skal ned igjen om kort tid.

– Det er ikke lenger direkteruter herfra. Men vi kommer oss av sted med Turkish Airlines eller Pegasus med mellomlandinger uansett, sier 79-åringen.

Politiske uroligheter og terrorangrep de siste årene har ført til at det populære ferielandet har mistet mange av sine gjester . Flere norske reiseselskap og flyselskap har droppet pakkereiser og rutefly til Tyrkia. I sommer er det direkteruter kun fra Oslo og Bergen.

Fra topp til bunn

Reiseselskapet Apollo fjernet Tyrkia fra charterprogrammet i fjor høst. I rekordåret 2013 reiste nærmere 400.000 norske passasjerer på chartertur til Tyrkia. Nå er tre av fire bookinger forsvunnet .

– De senere årene har det vært en nedgang på nesten 89 prosent til Tyrkia, og det er første gang på ti år at vi ikke har et eneste charterfly hit. Det er veldig synd, for Tyrkia er et vakkert reisemål og vi krysser fingrene for at det snur, sier pressekontakt Christine Hafnor i Apollo.

Urolighetene i verden påvirker reisemønsteret vårt i større grad nå enn for ett år siden, ifølge en Sifo-undersøkelse utført for Ticket . Nå sier 45 prosent at urolighetene påvirker reisemålet , i fjor var tallet 31 prosent.

– Ikke overraskende at folk reiser tilbake

Førsteamanuensis Katharina Wolff ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen har studert terror og turisme. I fjor lanserte hun en studie som viser at folk flest tenker at lynet ikke slår ned samme sted to ganger .

– Det viser at opplevd terror-risiko vil gå mest opp på steder som rammes av økende og organisert terrorisme. Dette ser man i Tyrkia – det er en økning i antall anslag, og det ser ut til at det står terrororganisasjoner bak. Derfor er det ikke overraskende at Tyrkia opplever en nedgang i turismen, sier Wolff.

Hjemlandet vurderes alltid som svært trygt

Wolff mener samtidig at det ikke er overraskende at personer som alltid eller ofte har reist til Tyrkia fortsetter å reise dit. Siden 2004 har de i studien bedt turister fra hele verden vurdere risikoen ved ulike reisemål, inklusive Tyrkia og Israel.

Funnene viser at Norge alltid vurderes som en svært trygt reisemål, mens Tyrkia og Israel vurderes som de mest risikable reisemålene. Turistene er også svært enige i sin vurdering av de ulike reisemålene med et unntak: Hjemlandet vurderes alltid som svært trygt.

– Det vil si at israelere vurderer Israel som like trygg som nordmenn opplever Norge. Tyrkere vurderer Israel som like farlig som alle andre turister, men de vurderer Tyrkia som det tryggeste reisemålet.

Dette fenomenet kalles «hjemme er tryggere enn ute-tenkning», ifølge Wolff . Det kan forklares ved at folk opplever at de har mer kontroll på steder de kjenner godt. Det kan redusere risikoopplevelsen for det stedet, ifølge Wolff.

Mediene kan også påvirke oppfattelsen av stedet.

– Hvis en aldri har besøkt stedet og bare kjenner det fra media, kan det fort hende at de fleste minnene vil indikere «farlig». Dette fører da til at man overvurderer risikoen på dette reisemålet. Uansett vil tyrkere og folk som kjenner Tyrkia godt vurdere risikoen ved å reise dit som lavere enn folk som ikke kjenner Tyrkia, sier Wolff.

Kjøpte leilighet i fjor

Ekteparet Huseby er langt fra alene om å reise tilbake til sitt favorittland.

Over 70.000 nordmenn eier bolig i utlandet , 4000 av boligene ligger i Tyrkia. Gerd Fjellvang (43) og ektemannen fra Hurumlandet kjøpte leilighet der i fjor høst.

– Vi er ikke bekymret for å reise til Tyrkia. Mannen min var først litt negativ til å kjøpe med tanke på alt som har skjedd der nede. Men da vi fant en leilighet vi likte i Alanya, slo vi til, forteller Gerd Fjellvang.

De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.

– Det er blitt litt vanskeligere å få tak i flybilletter, så vi bestiller en stund i forveien for å sikre oss en god pris. Det er nok blitt litt dyrere, men så lenge vi planlegger, går det fint, sier hun.

– Skulle det skje, så dør jeg lykkelig

For ti år siden reiste Mai-Britt Søberg (61) fra Oslo med ektemann og barn til Tyrkia. De ble så bergtatt at de reiste hjem igjen med en kjøpekontrakt i kofferten.

Nå reiser Søberg tilbake så ofte hun kan til leiligheten i Kemer.

– Jeg vet om flere som har leilighet og ikke lenger tør å reise. Men ingen steder er trygge i dag, så selvfølgelig fortsetter jeg å reise til mitt paradis i Tyrkia, sier Søberg.

Hun føler seg tryggere i Tyrkia enn i Oslo sentrum.

– Vi må lære å leve med terroren. Og skulle det skje noe mens jeg er der nede, så dør jeg lykkelig, sier hun.

Sørberg mener mediene må ta sin del av skylden for at folk blir redde.

– Medienes fokus på alt det negative er med på å skape større frykt enn det som faktisk er nødvendig. Det er et fantastisk land med herlig klima, vakker natur, vennlige folk og et utall av historiske opplevelser, understreker hun.