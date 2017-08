Denne byen kan du ikke kalle jordnær, ekte eller sjarmerende

Vi må bare venne oss til å se et RBK fritt for trøndere

Saken oppdateres.

Glitter, glamour og gambling er bare noe av det som møter de over 40 millioner turistene som årlig besøker Las Vegas. Men det er nok de arkitektoniske wow-effektene som fascinerer mest, når man besøker byen som minner om et gigantisk opplevelsessenter.

– Las Vegas er et fantasiland for voksne, med en arkitektur som er større enn livet, med gigantiske neoneffekter som ser ut som om de er tatt ut av en film, og med ustoppelig action døgnet rundt, beskriver reiseekspert Sara Bensen, som er forfatter av Lonely Planets reisebok fra Las Vegas.

Hun forteller at det ligger en slags sannhet i at jo større, er jo bedre i Las Vegas.

– Det gjelder spesielt for dem som besøker byen for første gang. De ønsker å bli imponert og fascinert av den storslåtte, prangende arkitekturen på The Strip, noe de garantert gjør, sier hun.

Spektakulære hotell

The Strip, som mange forbinder med Las Vegas, er et syv kilometer langt strekk av den mye lengre Las Vegas Boulevard. Dette strekket, som riktignok ligger rett utenfor bygrensen, er tettpakket med enorme tematiserte hotellresorter på begge sider av veien, som Paris Las Vegas, New York-New York, The Venetian, Excalibur, Luxor og Treasure Island.

Her finner man selvfølgelig også kopibygninger av kjente bygninger, blant annet Eiffeltårnet, Empire State Building og Chrysler Building.

The Strip er en av USAs mest besøkte turistattraksjoner med flere titalls millioner besøkende hvert år.

– Disse kilometerne med arkitektoniske severdigheter er verdt turen i seg selv, sier Lene og Keld Petrowsky fra Vejle i Danmark.

Ekteparet er i byen for tredje gang og tråler The Strip både på dagtid og kveldstid.

– Det er jo morsomt her, da, sier Keld og får støtte av kona.

Ikke på grunn av kasinoene og gamblingen, for det frister ikke dem. Men heller alt det morsomme det er å se og oppleve.

– Hotellene er spektakulære. Vi har reist mye opp igjennom, og det er morsomt å se mange av de stedene vi har vært i sin egen Vegas-kopi, sier Keld og peker i retning av New York-New York.

Det 19 år gamle hotellet, som er en miniversjon av New Yorks skyline anno 1940, er derimot langt fra lite, det består blant annet av 2024 hotellrom, en utenpåliggende berg-og-dal-bane og utallige restauranter.

Men sammenlignet med mange av de andre hotellresortene langs The Strip, er det lillebror. For det er ikke bare-bare å nå opp, når 15 av verdens 25 største hotell ligger her. MGM Grand har for eksempel 5044 hotellrom, Luxor har 4407 og The Venetian har 4049. Det definitivt største, Resorts World Las Vegas, skal ha 6583 hotellrom når det står klart i 2019.

– For å få den ekte Las Vegas-følelsen, bør man definitivt bo i et av de større hotellene, sier Sara Benson og forklarer at det er kasinoresortene som gjør Vegas annerledes.

– Man trenger ikke bo på de beste femstjerners hotellene, som Wynn og Encore, men har man råd til det, bør man overnatte på et av de bedre som også har kasino, fortsetter hun.

Selfie med Vegas-skiltet

Selv om man ikke er interessert i gambling, er det mange ting som gjør The Strip til et spennende sted å være. Show, attraksjoner, gourmet mat, shopping, spa, barer og nattklubber er bare eksempler på hva Vegas tilbyr ikke-gamblere.

Og ikke minst det berømte landemerket fra 1959 – Welcome to Fabulous Las Vegas-skiltet, som ligger i sørenden av The Strip.

Her treffer vi Dennis Oltmann og kjæresten Saskia Schüette, begge fra Oldenburg i Tyskland. De er noen dager i byen før de skal videre til Grand Canyon.

– Las Vegas er utrolig fascinerende. Det er første gang vi er her – og det er så enormt, så kult, det kan ikke sammenlignes med noe annet, sier Oltmann.

Til tross for en lang kø av andre turister ved landemerket, venter de tålmodig på tur. For skiltet har hele tiden stått listen over ting de bare må se – og ta en selfie ved.

– Det er en must do-attraksjon i Las Vegas, ler kjæresteparet.

Bryllupsfeber

Det tyske paret har ingen planer om å «tie the knot» i byen som er et mekka for par som ønsker å gifte seg raskt, effektivt og billig. Det var blant annet her Elvis giftet seg med Priscilla, Frank Sinatra med Mia Farrow og Paul Newman sa ja til Joanne Woodward.

I snitt blir det daglig viet over 300 par i byen, ifølge Document Recording and Retrieval Services. Derfor finnes det i overkant av 50 bryllupskapeller, der man kan booke bryllup samme dag.

– Jeg skal gifte meg i ettermiddag, forteller Luis Solis, som vi møter inni foajeen til det store hotellet Caesars Palace.

Til daglig jobber han som bartender her, men i dag har han fri for å gjøre seg klar til bryllupet.

– Familiene våre fløy inn til Las Vegas for noen dager siden, først for å få gjort unna kasino, glitter- og glamour-opplevelsene, deretter for å gå i bryllupet vårt. Jeg tror det kommer til å bli en fantastisk kveld, sier han og forteller at bryllupet ikke skal være på The Strip, men på et mindre og roligere sted utenfor Las Vegas. Både han og forloveden vil vekk fra maset og jaget, som de daglig er en del av.

– Og så kommer jeg tilbake igjen til Vegas som gift mann. Det blir fint det, sukker han.

Reisefakta Las Vegas

Las Vegas, by i Clark County, i delstaten Nevada.

Norwegian flyr direkte fra Gardermoen.

SAS flyr med mellomlanding i for eksempel New York.

Las Vegas ligger i nærheten av spektakulære nasjonalparker som Red Rock.

Canyon National Conservation Area, Valley of Fire State Park og Grand Canyon.

Det er en 30 minutters kjøretur til Hoover Dam nær Lake Mead.

Dette bør du få med deg:

Ta selfie ved Welcome to Fabulous Las Vegas-skiltet.

Se et show.

Spis fantastisk mat.

Kjør gondol i The Venetian.

Ta berg-og-dal-banen rundt New York-New York.

Se Bellagio-fontenene danse.

Opplev et eller flere av de store kasinoresortene.

Ta en tur i pariserhjulet The High Roller.

Fun Facts fra Las Vegas:

I 2015 besøkt over 42,3 millioner turister byen.

De blir i snitt 3,4 dager

Gjennomsnittsalderen for turistene i byen er på 47,7 år.

25 prosent av turistene er fra California, 16 prosent kommer fra utlandet.

Årlig spillinntekter fra kasinoresortene på The Strip, er på 6,3 mrd. dollar.

I gjennomsnittlig turist har et gamblingbudsjett på 579 dollar.

Det finnes 149.213 hotell- og motellrom i byen.

Kilder: Las Vegas Convention and Visitors Authority, Sara Benson, Lonely Planet.