Det er ikke bare Tyrkia som sliter med turismen. Disse to reisemålene er også påvirket.

Har uroligheter i verden i løpet av det siste året påvirket ditt reisemønster?

Av de 45 prosentene sier seks prosent at de reiser mindre og én prosent at de har sluttet å reise på grunn av uroligheter. Øvrige 38 prosent oppgir at de fortsetter å reise like mye som tidligere, men at deres reisemønster har forandret seg på grunn av urolighetene i verden.

50 prosent synes ikke at urolighetene i verden har påvirket reisemønsteret deres, og de fortsetter å reise som vanlig.

To prosent sier at de ikke vet om urolighetene har påvirket reisemønsteret deres og tre prosent oppgir at andre faktorer påvirker, for eksempel at de ikke pleier å reise av andre grunner.

Base: 1108 intervjuer utført av SIFO for Ticket. Svarene stemmer med Tickets bookingstatistikk.