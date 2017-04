Det norske ekteparet overvintrer i et av de beste klimaene i verden

Saken oppdateres.

– Se på den solnedgangen. Jeg tar sikkert bilde av den hver kveld, sier Jürgen Busse.

Solen ser ut som den brenner i det øyeblikket den forsvinner i havet.

I en 45 kvadratmeter stor leilighet midt i den såkalte «Nydalen» i Puerto Rico ønsker Margunn (68) og Jürgen Busse (71) velkommen. Det er ganske bratt oppover mot leilighetskomplekset bygget en gang på 70-tallet. Utsikten mot Atlanterhavet er det ingenting å si på.

Det er 11. året på rad de bor i det regnes som det mest solsikre området av Gran Canaria. Morgensolen titter inn fra klokken ni.

Ekteparet er blant flere tusen nordmenn som velger seg vintermånedene i varmere strøk. De prøvde Tenerife på 80-tallet, men liker Gran Canaria bedre på grunn et mer stabilt klima.

Du må like å være på reisefot for å være borte så lenge, tror de.

– Vi har alltid vært glade i å reise. Jeg reiste mye i jobben, vi har hytte i Sverige, venner i Tyskland, Skottland og rundt i Norge. Men det er jo en stor utgift å være så lenge borte, det må en være klar over. Dessuten har pris på mat og andre ting steget mye de siste årene, sier Jürgen.

De leier privat av en engelskmann. Det koster 850 euro (rundt 7500 kroner) i måneden inkludert strøm og vann.

I januar og februar er det bare nordmenn i komplekset.

– Det blir til at en får et miljø og vi kjenner alle de som kommer igjen år etter år, sier Jürgen.

Den nyere delen av Puerto Rico, altså en liten kjøretur fra selve sentrum og opp i en av fjellsidene, var for noen år siden preget av mye fest og bråk.

– Men nå er heldigvis hotellet som lå bak her borte, så nå er det stille og rolig.

2000 nordmenn i manntallet

På vinterstid er over 2000 nordmenn skrevet inn i manntallet i Mogán kommune. Mange av dem bor her i hele høysesongen fra oktober til påsketider, ifølge sekretær og reiseleder Mette Børresen i Den norske klubben i Arguineguin.

Klubben teller rundt 1000 medlemmer.

For mange er det å reise til Kanariøyene nesten som å dra på hytta

For mange av de eldre medlemmene er trygghet og samholdet viktig.

– Flere som er blitt enke eller enkemann har også barn hjemme som sier det er en ekstra trygghet for dem at de kan stikke innom her. De vet at de blir tatt vare på og er i et miljø om de vil, sier Børresen.

Dessuten bidrar «det gode liv» med mye positivt.

– Livet på Gran Canaria gir økt livskvalitet for mange. De som kommer i oktober med en eller to krykker kaster dem etter noen uker, og løper rundt som gale geiter i fjellene rundt her, ler Børrensen.

Gjør godt for kroppen

Ekteparet Busse kom ned rett etter nyttår og skal bli til påske. De varme, gode vintermånedene her nede gjør underverker for kroppen.

– Temperaturene daler på natten og ligger på rundt 12 grader på morgenen, så da er det litt kjølig, ler Margunn.

Utover dagen stiger det til godt over 20. Da er livet ekstra godt.

Chartertall til Kanariøyene Kanariøyene kapasitet totalt for alle reiseselskapene: 277.092 Gran Canaria: 191.777 Tenerife: 63.987 Lanzarote: 15.043 Fuerteventura: 5685 La Palma: 600 Kilde: Ving

Som å reise på hytta

Kanariøyene har vært nordmenns feriefavoritt på vinterstid i årevis , med en økning på tre prosent i fjor. Norge er den fjerde største nasjonen som besøker ferieøya, etter Tyskland, Storbritannia og Sverige.

Av totalt 15 millioner turister besøkte 328.000 nordmenn Gran Canaria i fjor .

– For mange er det å reise til Kanariøyene nesten som å dra på hytta. Vi returnerer til det samme stedet år etter år, vi kjenner lokalmiljøet som vår egen bukselomme og føler oss nærmest som innfødte, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving.

Den relativt korte flyreisen, stabilt vær og kun én times tidsforskjell er noen av de viktigste årsakene til nordmenns forkjærlighet for Kanariøyene, ifølge Fossum.

– I tillegg ser vi at i en opplevd mer utrygg verden, velger vi trygge reisemål og klassikerne fortsetter å toppe listen over de mest populære reisemålene, mener hun.

Tre uker eller mer

I segmentet langtidsferie har drøye ni prosent av de reisende bestilt mer enn fire ukers ferie med Ving.

– Gran Canaria, Tenerife og Phuket er de mest populære reisemålene hos oss for dem som skal være lenger borte, sier Fossum.

Liker å holde seg i form

For Margunn, som sliter med fibromyalgi, har sol og varme vært redningen. Det er en kronisk muskelsmertesykdom som hovedsakelig rammer kvinner, ifølge Norsk Helseinformatikk.

– Sol og varme hjelpe på smertene. Kulden gjør at jeg blir stiv, men her nede går det mye lettere. Og nå er bassenget blitt oppvarmet også, så det er mulig å bade når vi er her, sier Margunn.

Jürgen tar seg gjerne en tur opp i fjellsidene. Han liker å gå tidlig, så slipper han unna hordene som inntar stiene utover dagen . Et par hundre meter fra leiligheten er han inne på turstien.

Vinden styret været

En hører om «ørkenvindene» som treffer Gran Canaria. Øya ligger ca. 210 kilometer fra det afrikanske kontinentet.

– Klimaet på Gran Canaria er dominert av passatvinden som kommer fra nordøst. Øya er i hovedsak delt i to. Det er flere skyer, mer nedbør og mindre soltimer i nord. Dette er på grunn av fjellene som bremser opp skyene og det regner fra seg på nordøst siden av øya, sier klimavakt Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

Fjellene bidrar også til det er flere soltimer, tørrere og mindre skyer i sør.

– Den sørlige delen av øya er også delt i to, hvor det er mer vind på den østligste delen, og stedene vest for Maspalomas ligger i le og får «best» vær. Mye sol og lite vind.

De mest populære «norske» områdene på vinterstid er Puerto Rico, Patalavaca og Arguineguin.

Mange tilbyr langtidsferie

Flere store og små reiseselskaper tilbyr langtidsferie – det vil si fra tre uker til fem-seks måneder.

Da er det hovedsakelig opphold i leilighetskomplekser med tilgang til badebasseng og restauranter. Noen tilbyr også all mat inkludert.

Noen priseksempler for fire ukers opphold i leilighetskompleks:

Gran Canaria koster fra 21.000 kroner fra Oslo og de andre store norske byene med Ving.

Tenerife på Kanariøyene koster fra 13.000 pr. person med avreise fra Oslo og de andre store norske byene med Tui.

Costa del Sol i Spania koster fra 11.950 kroner fra Oslo, 12.850 kroner fra Stavanger og Bergen med Vistatravel.

Før du leier, tenk på dette:

Du kan leie hus eller leilighet privat via eksempelvis Finn.no, Vacasol, Nocasol, Homeaway, Airbnb eller Spaniahus.

Forbruker Europa anbefaler følgende hvis du leier privat:

Bruk kredittkort hvis du må betale forskudd. Til private kan du velge å benytte Paypal eller lignende betalingsmetoder.

Sjekk at depositumet ikke er uforholdsmessig stort. Sjekk hvorvidt og hva utleier kan trekke deg for.

Navn, adresse og telefonnummer til firmaet som leier ut, skal være lett tilgjengelig på firmaets nettsider eller andre kontaktpunkter.

Gjør et nettsøk på firmanavnet. Slik kan du finne omtale av utleieren. Omtaler på Tripadvisor kan gi deg en god pekepinn på hva du får.

Ikke bestill på nett før du har vært i direkte kontakt med firmaet på telefon, eller har fått svar på en e-post.

Her får du flere tips:

