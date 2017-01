Dette er Afrika for nybegynnere

Saken oppdateres.

Det er solnedgang ved Senga Bay. Skyformasjoner jager hverandre på den andre siden av Malawisjøen. Sola synker raskt her sør, og minuttene før den afrikanske natten fester grepet er som i brosjyrene; magisk.

Sjøen ligger blank mens skyene veksler mellom oransje, røde, rosa. Den afrikanske kvelden kan komme.

Mangfoldig land

Malawi kaller Afrikas varme hjerte, eller også Afrika for nybegynnere. Klisjeer, men både land og mennesker tar imot slik at det varmer kropp og sjel.

Du kan nyte strandlivet, vandre i regnskog eller på fjellturer. Du kan kjøre gjennom grønne landskap, stanse i små landsbyer og handle langs veien.

Og du kan gjøre det samtidig som du støtter lokale prosjekter i et land som sliter med fattigdom, sult og korrupsjon.

Norge satser mye på hjelp og bistand til Malawi, og har en stor ambassade i landet som er involvert i ulike prosjekter.

«Sjø sjøen»

Malawi er omringet av Mosambik i sør og øst, Zambia i vest og Tanzania i nord. Det er langt til havet, men det gjør ingenting når du kan våkne ved Malawisjøen, Afrikas tredje største innsjø.

Den er like mektige og imponerende som da skotske David Livingstone nådde bredden i 1859.

Livingstone lurte på hva sjøen het og de innfødte svarte Nyasa. Det betyr egentlig sjø, men forhindret ikke at oppdageren kalte den for Lake Nyasa.

Han omtalte den også som Lake of Stars fordi de små lyktene fra fiskebåtene om natten minnet han om stjernehimmelen.

Se de utrolig morsomme slagordene:

Fiskebåtene er like enkle, stjernelyktene ser du fortsatt. Hvert år er det også en internasjonal musikkfestival med samme navn. Landet har en rekke dyktige musikere, som blant annet samarbeider med norske miljøer.

Fascinerende fiskemarked

Ved soloppgang kan du bivåne håndteringen av den ferske fangst på fiskemarkedet, for eksempel i Senga Bay. Noe av fisken havner hos kokken på det lille overnattingsstedet Cool Runnings like ved.

Nydelig stekt og tilberedt, mens innehaveren, Samantha Ludick, Sam som alle kaller henne, kommer bort for å spørre om middagen smaker. Det gjør det.

Stedet er enkelt, men ligger vakkert til. Her er det lett å finne ro og fred.

Det er også et sted å lære hva en liten turistvirksomhet kan bety for lokalsamfunnet.

Har du sjekket passet ditt i det siste?

Flere ganger i uken gir sykepleierutdannede Sam lokale innbyggere gratis helsehjelp utenfor resepsjonsbygningen. Hun har satt opp et bygg for lokale kunsthåndverkere, hun sponser fotballklubben, støtter næringsutvikling for fiskere og flere utdanningsprosjekter.

Da gir det mening å legge igjen noen kroner på et slikt sted.

Hvor vil verdens største reiseguide sende deg i år?

Det jordbruksdominerte landet sliter fordi regnsesongen er blitt mer lunefull. Regnskyll lurer bøndene til å plante mais for tidlig. Når regnet forsvinner, avlingen tørker er innsatsen forgjeves. Klimaendringer er ingen teoretisk diskusjon her. De rammer befolkningen brutalt og slår inn i samfunnslivet.

Bilkjøring – en utfordring

Malawis utfordringer er åpenbare når vi kjører på kryss og tvers. Mange mennesker går langs veien, på vei til eller fra skole, hjem, marked.

Noen av dem har selger grønnsaker eller souvenirer fra en enkel bod eller direkte. Andre livnærer seg med en sykkeldrosje. Tungt lastet med ved, trekull, varer og levende geiter, sliter syklene seg av gårde. Det er mange barn å se, nesten halvparten av befolkningen er under 15 år.

Biltrafikken er liten, men det kjøres fort på ikke altfor brede veier.

Dessuten er det venstrekjøring. Det hjelper heller ikke at asfaltdekket er smalt og veikanten rufsete.

Her er det så godt! Og ikke er det langt heller:

Turmuligheter

Hvis livet ved sjøen blir for kjedelig og varmt, kan du ta på deg fjellsko og søke til høyden. Nord for hovedstaden Lilongwe ligger regnskogområdet Ntchisi Forest Reserve.

Hvis det ikke har regnet for mye, du har god tid og høy bil, er det mulighet å kjøre til et større villmarksområde ved Nkhotakota, drevet av African Parks. Der har det først og fremst vært fugler å se, men nå gjeninnføres 500 elefanter.

Enda lenger nord i, Nkhata Bay, ligger flere overnattingssteder, populært blant unge reisende for sin backpack-atmosfære.

I sør venter det vakre fjellet Mulanje, 2500 meter over havet på det meste, på de mest turglade. Og hvis du først er på disse kantene, anbefales en tur til teplantasjer sør og øst for Blantyre, den økonomiske hovedstaden i landet. For øvrig oppkalt etter Livingstones fødested.

Den som ønsker å se flere av de berømte afrikanske villdyrene, må oppsøke egne safariområder. Mange reiser til Zambia, men det er også muligheter flere steder i Malawi. For eksempel i Liwonde National Park i sør, et verdensarvsted.

Norsk støtte

På vei dit fra den ikke altfor spennende hovedstaden Lilongwe, kan du svinge innom Mua Mission, en gammel misjonærstasjon, men også et senter for Chewa-stammen og med et museum om malawisk kultur og historie. Vi fikk en entusiastisk omvisning.

Stemningen steg ytterligere da guiden oppdaget at vi var landsmenn av kronprinsesse Mette-Marit som besøkte stedet i 2005.

Selv for en bereist kronprinsesse må det ha vært vanskelig ikke å tape sitt hjerte til et vakkert land og et vennlig folk.

Reisefakta om Malawi

Malawi er ikke spesielt stort, men når du reiser fra Norge, er minst ti dager i landet å anbefale. Da blir det tid til både rolig bilkjøring, som bør foregå før mørkets frembrudd, noen dager i ro på de triveligste stedene og avstikkere til ulike severdigheter.

En rekke flyselskaper tilbyr reise, men du må regne med to flybytter.

Malawi er malariaområde.

Du må også ta forholdsregler mot parasittsykdommen bilharzia. Den gjør at bading i elver og ferskvann frarådes. Det gjelder spesielt der vannet er stillestående.

Det er forholdsvis lett å finne steder å bo, også underveis.

Visum kjøpes på flyplassen. Det tar litt tid fordi det meste av arbeidet skjer manuelt, men du kan betale med kort.

Bestill leiebil på forhånd. Firehjulstrekk med god klaring anbefales.

Mange steder tar ikke betalingskort. Sørg derfor for å ha nok kontanter.

God mobildekning. Du kan sette inn lokalt SIM-kort i telefonen.