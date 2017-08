Dette er verdens beste takbarer – og en av dem ligger i Norge

Saken oppdateres.

Utsikt, sol og frisk luft – det hører også med nå som sommeren er på hell.

CNN Travel har samlet tips fra reiseskribenter og mat- og drikkeglade globetrottere, og laget en liste på 50 av de beste takbarene verden rundt (se listen nederst i saken).

Det er den britiske hovedstaden som topper med Coq D’Argent og har totalt tre takbarer på listen. Men Norge kom også med: First Hotel Grim Grenkas takbar Q Lounge i Oslo endte på en 18. plass. Den blir hyllet som et «hot utested for de fasjonable på 30 pluss. Et bredt utvalg cocktailer blir servert, og en kan ta inn utsikten mot Akershus festning og havnen mens en nipper til noe godt sittende på store puter».

– Et resultat av manglende plass

I svært mange storbyer er takterrassene på toppen av hoteller eller restauranter blitt et kjært tilskudd. Førsteamanuensis i emosjoner og ledelse, Annie Haver ved Universitetet i Stavanger, jobber blant annet med hotelledelse, og mener takbarene er smart tankegang i urbane områder.

– Jeg tror tak-konsepter har kommet som et resultat av manglende plass. Det blir stadig trangere i urbane strøk – og heldigvis har arkitektene begynt å tenke på hvordan man kan utnytte hele bygget, tomten eller arealet. Det skjer mer og mer i leilighetskomplekser også, med butikker i første etasje og takterrasser på toppen, sier Haver.

Hotellbaren i endring

Konseptene skal fange både gjesters og ansattes oppmerksomhet, noe hotellbaren, takterrassen eller hotellobbyen bør gjøre, mener hun.

– Det handler om å skille seg ut. En viktig del av bedriftens strategi i dag er å være unik, få oppmerksomhet, få «likes» på sosiale medier og å komme på en eller annen liste.

Dessuten:

– Hotellbarer er ikke det samme som de en gang var. For en tid tilbake skulle det være brunt, mørkt og dunkelt med skinnmøbler, men også elegante. I dag skal man ha godt design og rene linjer og det skal være pent, hipt og moderne. Det handler om å skille seg ut, om å uttrykke en livsstil og om hvem en ønsker å nå, sier Haver.

– Det handler om følelser

For mange gjester handler det om følelser – om takbaren eller hotellet appellerer til deg, understreker hun:

– Gjestene ønsker å være «de moderne», de kule, hippe eller evigunge, de sunne og smarte. De ønsker å gå der man kan bli sett. Og de fleste av oss tiltrekkes av kule konsepter, også tak-konsepter hvor en kanskje får en følelse av å være større enn oss selv: Høyt oppe, svevende, nippende til en flott drink – og med en fantastisk oversikt over byen eller stedet. Det gir jo litt av en følelse, sier Haver.

Grims Grenka pusset opp takbaren sin før sommeren i år. De er godt fornøyde med å komme på CNN-listen.

– Q Lounge er fortsatt en litt hemmelig oase midt i Oslos utelivsjungel. Jeg tror takterrassen har fått mer oppmerksomhet i utenlandsk presse enn i norsk, og det synes ofte også igjen på gjestesammensetningen, sier kommunikasjonsdirektør Erling Ellingsen i First Hotel.

Topp ti beste takbarer i verden:

Coq D’Argent, London, Storbritannia Rooftop Bar, Hotel Raphael, Roma, Italia Skyline, Hilton Molino Stucky, Venezia, Italia The Top Bar, Adriana Hotel, Hvar, Kroatia 360, Istanbul, Tyrkia Uptown Bar, Jumeirah Beach Hotel, Dubai, De forente arabiske emiratene Kensington Roof Gardens, London, Storbritannia Tower Restaurant, Edinburgh, Skottland Sky Bar, Grand Hotel, Barcelona, Spania The Terrace, Bairro Alto Hotel, Lisboa, Portugal

Kilde: CNN Travel – se hele listen her