Dette er verdens minste hovedsteder

Verdens minste hovedstad er ung, bare 11 år. Ngerulmud er hovedstad på stillehavsøya Palau. Byen tok over som hovedstad i øystaten etter Koror i 2006.

– I likhet med «alle» tok jeg det for gitt at det er Vatikanet som er verdens minste hovedstad. Men den gang ei. Vesle Ngerulmud i Palau har under halvparten så mange innbyggere. Det fant jeg ut da jeg gjorde research på Palau i forbindelse med en reise dit, sier Gunnar Garfors (42).

Han er den yngste nordmannen som har reist i alle verdens land, samlet all verdens morsomme passtempler og visum , tatt reiserekorder i fleng (fem kontinenter på ett døgn, 20 amerikanske stater på ett døgn , osv.) og har allerede reist til 100 av de 198 landene han har besøkt for andre gang.

Men foruten ekstrem reiseglede har han alltid vært fascinert av spesielle reisemål og geografiske spissfindigheter.

– Verdens minst besøkte land , for eksempel. Eller enda mer sært er det kanskje med verdens minste hovedsteder?

Garfors har laget en liten liste som vi har fått låne. Her er hovedstedene beregnet ut fra innbyggertall.

Når hovedstaden er en flyplass (nesten)

Garfors har en klar favoritt blant verdens ti minste hovedsteder: Funafuti på Tuvalu. Også det i Stillehavet.

Øystaten har rundt 10.000 innbyggere, og er dermed også blant verdens minste land.

– Hovedstaden har verdens beste flyplasskode – FUN. Hele byen er dominert av en rullebane, som er i bruk av et propellfly fra Fiji Airways to ganger i uken. Når flyet ikke er der, spiller ungene fotball der, voksne jogger eller går tur med hunden. Sjåfører bruker det som en snarvei. Statsministeren har kontor et par steinkast unna. Her kjenner alle hverandre.

Skal du besøke den vesle byen, ta med kontanter da kredittkort ikke aksepteres i byens eneste bank, råder Garfors. De to hotellene som ligger 30 og 80 meter unna, tar heller ikke kredittkort.

Sjarmerende i Karibia

Saint Kitts og Nevis ligger i de mindre antiller ligger i Karibia. Her bor rundt 15.500 innbyggere, halvparten av dem bor i den lille hovedstaden.

– Basseterre i St. Kitts og Nevis er sjarmerende med sine små butikker, få gater, hyggelige kafeer og nærhet til eminente strender. Unntaket er når de har cruiseskip på besøk, da blir hele byen oversvømt av turister, sier Garfors.

To land uten hovedstad

Det finnes mange enorme byer i verden – og de tre største hovedstedene er Beijing i Kina med 22 millioner innbyggere, Delhi i India med 17 millioner og Tokyo med 14 millioner.

Men det finnes også stater uten hovedstad. Verdens minst besøkte land , Nauru i Stillehavet, er ett av to land som ikke har offisielle hovedstad. Men byen Yaren med rundt 1000 innbyggere fungerer som en slags hovedstad.

– Det er litt sært at det er to land som ikke har offisiell hovedstad. Sveits har heller ikke offisiell hovedstad (det er en de facto hovedstad, journ.anm.) , selv om de fleste regner Bern som hovedstad, sier Garfors.