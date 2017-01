Dette norske stedet er med på prestisjefylt internasjonal reiseliste

Saken oppdateres.

Bare tre måneder etter at Lofoten toppet New York Times’ nettutgave er det populære øygruppen i Nordland med på listen over de 52 reisemålene avisen anbefaler i 2017.

Lofoten er i selskap med Atacama-ørkenen i Chile, Canada, Agra i India, Zermatt i Sveits og Botswana for å nevne noen. Se hele listen her .

– Det er veldig spennende og utrolig gøy, men samtidig så skaper dette veldige forventninger og de forventningene skal vi innfri. Når vi får den type oppmerksomhet må vi være bevisste og ikke lene oss tilbake, det er kontinuerlig kamp for å levere videre, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten.

Naturen, surfing og andre utendørsaktiviteter nevnes som årsaker til å besøke regionen, det samme gjør kunst- og kulturscenen, ifølge New York Times Travel.

– Det surfes året rundt, men denne vintersurfingen er veldig eksotisk og det er da verdenseliten gjerne kommer hit. Vi hadde besøkt av en som ønsket å bli fotografert i bølgene under nordlyset, det var helt utrolig, forteller Dreyer.

Hun er glad for at også galleriene får omtale av den store avisen.

– Vi har gallerier av høy klasse, slike du finner i store, urbane byer. Kunstnere kommer fra hele verden og blir inspirert av naturen og ikke minst lysvariasjonene, sier reiselivssjefen.

Øker også på vinteren

Lofoten er et populært reisemål, særlig på sommerstid, men Dreyer ser at turismen på vinterstid er i ferd med å øke. Særlig er det asiatiske turister som kommer for nordlyset .

– Men det er ganske høyt trykk av turister i Lofoten – er det plass til flere?

– Juli er det ganske fullt her, men ellers i året er det god plass. Tidligere tok hoteller og serveringssteder fri i høytiden, men den tiden er forbi. Nå merker vi høyere trykk året rundt, sier Dreyer.

Hun tror natur- og aktivitetsturistene blir viktige fremover.

– Vi er et lite land i den store sammenhengen og vi skal ikke kimse av denne typen oppmerksomhet slik lister gir. Dette er en næring i vekst og vi trenger den betalingsvillige gjesten som ser verdien i naturen og den renheten vi har her oppe. Det vil hjelpe oss å ta vare på den både nå og i kommende generasjon, mener Dreyer.

