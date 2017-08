Du er i Syden, men likevel på britisk jord: Her får du et lite stykke England under solen

Men så er heller ikke Gibraltar et vanlig sted.

Gibraltar er en liten flik av det britiske imperiet der befolkningen fremdeles forsøker å summe seg etter Brexitsjokket. Hele 96 prosent av innbyggere på The Rock stemte for å bli værende i EU under fjorårets valg.

Hvordan det skal gå med den vesle kolonien på Spanias sørvestspiss når moderlandet forlater EU, er det ingen som vet.

– Vi har opplevd krisetider før, som da Franco stengte grensen i sytten år og vi måtte klare oss på egen hånd. Gibraltarerne har en sterk tilhørighet, og vi skal nok stå sammen gjennom Brexit også, sier Jona Barcio (45).

Han jobber som politimann, det vil si bobby, og selv om han er lykkelig med sitt britiske statsborgerskap, innrømmer han at ulluniformen skapt for engelsk vær blir i varmeste laget i sommermånedene.

Scones og solfaktor

Klippens beliggenhet lengst sør i Europa – med utsikt til Rif-fjellene i Marokko på klare dager – tilsier nemlig at du må kjøre faktor femti under middelhavssolen.

Men på kafé bestiller du «scones and a cuppa» og betaler med pund.

Skal du kjøpe fotballskjorte må du velge fra den engelske ligaens sortiment. Du må ikke finne på å be om en Real Madrid-drakt. Da tramper du rett i den patriotiske salaten, og risikerer en indignert kommentar om at «Gibraltar is British». Eller snarere «Vrritish», som de sier på sin avslepne latinodialekt.

«Que pasa brother?» er en annen gjenganger i det myldrende gatebildet, og når de ser noen de kjenner sier de bare «bye».

– Vi er bare 33.000 innbyggere fordelt på syv kvadratkilometer, så hvis vi skulle ha stoppet opp og hilst på alle vi kjenner, hadde vi aldri kommet oss gjennom Main Street, sier Shianne Walker (31).

Typisk engelsk

Som turist i Gibraltar tar det ikke lang tid før du merker at du er på britisk jord.

En rød dobbeltdekker frakter deg fra grensen til sentrum, og vel fremme i Main Street ligger pubene tett. Gode, gammeldagse puber med stemning i veggene og navn som The Lord Nelson, The Horseshoe og The Angry Friar.

Langs den samme hovedåren finner du Marks & Spencer, Next, Top Shop og Mothercare.

Telefonkioskene er røde, skilt og menyer er på engelsk og klokken 4pm er det tea time. Det er omtrent som å være i Brighton på en solskinnsdag ...

Turistmagnet

Men Gibraltar har noe England ikke har. De har Europas eneste ville apebestand, som lever trygge liv i frihet på toppen av den 426 meter høye klippen.

På folkemunne sies det at Gibraltar vil forbli britisk så lenge apene finnes, en symbolverdi Winston Churchill tok seriøst da han importerte flere nye apekull fra Nord-Afrika under 2. verdenskrig.

Apene er klippens viktigste turistattraksjon og identitetsmarkør, og du opplever dem enklest på en guidet taxirundtur, eller ved å ta taubanen til topps.

Husk bare å gjemme alt som er spiselig nederst i vesken, for disse krabatene er blitt særdeles gatesmarte etter å ha levd tett på turister gjennom generasjoner.

Koselig kaos

Gibraltars andre store trekkplaster er heftig taxfreehandel. Både tobakk og alkohol er betydelig billigere her enn i nabolandet Spania, og derfor er det mange dagsturister som kommer for å hamstre kvoten sin.

Men det er først når dagsturistene reiser tilbake til den spanske Solkysten at Gibraltar virkelig åpner hjertet sitt. Det er da du skal finne deg et bord i Marina Bay som for få år siden fikk et sårt trengt ansiktsløft.

Her sitter du like ved cruiseskipet Sunborn som har fortøyd for godt, og blitt et flytende luksushotell.

Få meter den andre veien ser du flyene lande og lette. Men ikke før hovedveien som krysser landingsstripen er blitt sperret med bom. Sånn er Gibraltar. Kaotisk og intens, men også utrolig sjarmerende.

Tre ting å gjøre i Gibraltar etter at du har sett apene

Lokalt strandliv

Sandstrendene på østsiden av klippen heter Eastern Beach, Catalan Bay og Sandy Bay. Her finner du ytterst få turister, og du kommer tett på lokalbefolkningen og kan observere hvordan matriarkene organiserer bunnløse kjølebager med treretters lunsj, kald drikke og frosne druer.

Maritim idyll

Gibraltar har tre flotte marinaer. Marina Bay er den mest folkelige, og et populært møtested for folk som kommer rett fra jobb. Queensway Quay er hakket mer fasjonabelt og Ocean Village er Gibraltars svar på Aker brygge.

Oppdag Gibraltars indre

Kalksteinsklippen er gjennomsyret med spennende militærhistorikk, og The Great Siege Tunnels er et av verdens mest imponerende forsvarsverk. Gå heller ikke glipp av den vakre dryppsteinsgrotten ST Michael's Cave.

Reisefakta Gibraltar

Reisen dit:

Fly til Malaga, og kjør leiebil derfra til Gibraltar. Det tar halvannen time om du kjører AP7, som er betalingsmotorveien langs kysten.

Eventuelt kan du fly via London, og fly direkte derfra til Gibraltar med EasyJet, British Airways og Monarch. Da lander du på en av Europas underligste flyplasser, der innfartsveien krysser rullebanen.

Valuta: Pund.

Turistinfo: www.visitgibraltar.gi

Tre komfortable hotell:

The Sunborn

Femstjerners luksusyacht med sentral beliggenhet i Ocean Village. Pris: cirka 2000 kroner for et dobbeltrom. www.sunborngibraltar.com

The Caleta Hotel

Fire stjerners hotell i idylliske Catalan Bay i umiddelbar nærhet til en av klippens beste strender og tyve minutters gange fra sentrum. Pris: cirka 1800 kroner for et dobbeltrom. www.caletahotel.gi

The Rock Hotel

Her har både John Lennon (som for øvrig giftet seg på Gibraltar) og Winston Churchill overnattet. Lekkert hotell med vakker utsikt. Pris: cirka 1800 kroner for et dobbeltrom. www.rockhotelgibraltar.com