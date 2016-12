Er dette landet «alle» skal til i 2017?

Saken oppdateres.

Portugal er 2017s svar på 2016s Island. Og på 2015s Thailand, mener nettavisen Huffington Posts reiseseksjon .

Fra storbyen Lisboa til det mindre kjente vinområdet Minho, nydelige strender langs Algarvekysten og selvsagt Azorene – en av verdens vakreste øyer som danker ut Hawaii – er Portugal årets reisemål for 2017, mener den amerikanske nettavisen.

«Hemmelige» strender

Lisboa og Algarve er blant de mest populære reisemålene for nordmenn og for andre turister som besøker landet. Særlig er det Algarvekystens strandliv som frister – vi dro for å finne de fineste, og fant dem .

Vestover langs kysten er strendene omringet av dramatisk klippelandskap og kan tidvis være vanskelige å nå.

Små, svingete veier, bratte trapper, tog eller båtskyss med en eller annen som er på stranden den dagen.

Du må ha bil for å finne de aller beste og hemmelige strendene i Algarve, og ikke være redd for å ta beina fatt.

Se våre strandfavoritter: De fem fineste strendene langs Algarvekysten

Men hvor vil våre egne eksperter at du skal reise i 2017? Se listen på 11 land her:

Det gode øylivet

Ute i havgapet en liten fergetur fra hovedbyen Faro, eller de mindre byene Tavira eller Olhão ligger noen av landets aller fineste øyer.

En av de ødeste øyene i Algarve er Ilha Deserta (det ligger i navnet). Det går ferger flere ganger om dagen ut fra Faro – ta en tidlig båt, så får du øya for deg selv en liten stund.

Den øde øya Algarve: Finn roen og nyt strandlivet på en av de fineste øyene i Portugal

Europas Karibia

Følg naturparken Ria Formosa østover mot den spanske grensen. Strendene og øyene på denne siden av Algarvekysten er ikke så kjent eller like mye besøkt som badebyene vest for Faro.

Særlig er det noen øyer hvor du kan finne fred og ro ute i havgapet. Den lille øya Armona er en slik øy – med sine bitte små, fargerike hus ligger den innbydende bare en kort båttur fra fastlandet.

På disse øyene er livet herlig: Ria Formosa – Europas svar på Karibia

Fakta om Ria Formosa

Ria Formosa fikk naturparkstatus i 1987 og er klassifisert som et av Portugal syv naturlige undere. Den strekker seg over 18.000 hektar fra kysten utenfor Faro og østover til Cabanas.

De fem øyene:

Cabanas: Ligger syv kilometer øst for Tavira. Navnet stammer fra hyttene (eller cabanas) som ble satt opp her på 1800-tallet for tunfiskernes utstyr. Du kan ta en båttaxi eller svømme over til stranden Ilha de Cabanas. Ilha de Tavira: Den mest utbygde og livlige av øyene – med massevis av restauranter, barer og aktiviteter på stranden. Du kan gå en tur rundt på øya og se på dyre- og planteliv, og velge om du vil ta en dukkert i lagunen innenfor eller i Atlanterhavet på utsiden. Det er mulig å campe her ute.

Armona: Øya er kun åpen på sommertid og du kan overnatte på bed and breakfast, leie hytte eller hus. Det er ikke minibank på øya, så husk på å ha med kontanter. Armona har over seks kilometer lange sandstrender, og en god og avslappet stemning preger hele øya.

Ilha Deserta: Det bor ingen på den øde øya lengst ute i havgapet. Ta ferge ut fra Faro. Yndet sted for naturister og for dagsturister som vil ha stranden mer eller mindre for seg selv. Det ligger en restaurant på øya.

Culatra: To små tettsteder, Farol og Culatra, ligger på øya sør for Olhão og Faro. Øya har 800 faste beboere, hovedsakelig fiskere, året rundt, men har også mye dagsturister til strendene. Fyrtårnet Santa Maria ligger her.

De to halvøyene:

Ancão: Ligger lengst vest i Ria Formosa og beskytter lagunen mot Atlanterhavet.

Cacela: Den lille landsbyen Cacela Velha er verdt et besøk – med sine kritthvite og blå hus og kirke hvor du kan se utover strendene Cacela Velha og Manta Rota.

Kilder: VisitPortugal, Canbanasuncovered, The Guardian, Lonely Planet og Wikipedia.

Har du sjekket passet ditt i det siste? Det burde du, men sjekk denne gøyale saken først:

Og du? Ikke gjør dette da: – Aldri, aldri, aldri ta med rumpetaske

Følg oss på Twitter @reisecamilla og på Instagram @reiseredaksjonen