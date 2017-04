«Et levende postkort» topper kåringen over verdens beste reisemål

Saken oppdateres.

Reisenettstedet Tripadvisor har kåret de 25 beste reisemålene for 2017. Kåringen er basert på tilbakemeldinger fra nettstedets egne brukere det siste året.

Denne gangen er det ganske storbytungt på topp fem-listen:

Bali, Indonesia London, Storbritannia Paris, Frankrike Roma, Italia New York City, USA

Se hele kåringen på Tripadvisor.com

Det skorter ikke på godordene for listens førsteplass. Bali blir beskrevet som «et levende postkort», «et paradis» og «en fantasi». Bra for strandliv og snorkling.

Nordmenn har lenge vært glad i Bali, og økende flytrafikk østover gjør det enda mer tilgjengelig. Hos reisebyrået Berg-Hansen har de merket en økende interesse for landet.

– Det er interessant å se at Bali som reisemål er blitt mer populært det siste året. Hos oss har salget av reiser gått fra få de siste årene til en markant økning i antall reiser i 2016. Én av årsakene kan være attraktive ruter og gode priser med både Qatar Airways og Emirates, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Anniken Wæhler i Berg-Hansen.

En annen årsak er at Bali oppleves også som et trygt reisemål, med aktiviteter og utflukter som passer de fleste, mener hun.

– Vannaktiviteter som surfing og dykking er klare favoritter. Det er enkelt å komme seg rundt på øya, noe som gjør det lett å oppleve mye de dagene du er der. På Bali er det dessuten fortsatt gunstige priser, både for overnatting, mat og drikke.

– Ikke langt unna sannheten

– Bali er ikke på topp fem hos oss, vi selger flere bøker til Sri Lanka, Thailand og Vietnam. Men topplisten er ikke langt unna sannheten, sier daglig leder Raymond Haase i reisebutikken Nomaden i Oslo.

Den mest solgte reiseboken hos dem i fjor var Lonely Planet Cuba, tett fulgt av Lonely Planet Sri Lanka.

Hos dem er det New York, Cuba, Sri Lanka, Japan, Thailand, Tanzania, Sør-Afrika, London, Paris og Berlin som er de mest populære reisemålene.

– Eller synes jeg listen er åpenbart svært amerikanisert, da det var altfor mange Karibia-destinasjoner, som nordmenn knapt reiser til, sier Haase.

USA er med

New York City topper listen for syvende året på rad i den amerikanske kåringen hos Tripadvisor.

New York har alltid kommet godt ut på reiselister . Nordmenn har flokket til storbyen etter at stadig flere direkteruter har kommet på banen de siste ti årene. I dag reiser mange like gjerne til New York som til London for en langhelg.

– Storbyferier blir stadig vanligere, og det er sånn sett ikke overraskende at både London, Paris, Roma og New York er populære reisemål. I snitt reiser vi på over tre ferier i løpet av året, og én eller flere av disse er gjerne en storbytur, sier Wæhler.

Men hvis du har lyst til å besøke en annen amerikansk storbyfavoritt, kan vi anbefale denne:

Igjen er det tilgjengelig som teller.

– Direktefly er noe av det vi setter mest pris på, særlig når vi skal på helgeturer. Vi ser en økning i salg av reiser til både London, Paris og Roma, mens antall reiser til New York har holdt seg stabilt de siste årene. Terrorhendelsene som vi har sett de siste månedene skremmer mange der og da, men de fleste lar seg ikke stoppe fra å reise, sier Wæhler.