Flyet er forsinket med flere timer. Har du krav på mat og drikke?

Saken oppdateres.

Det hender flyselskapene deler ut matkuponger hvis flyet er forsinket, men hva du faktisk får, kan variere en god del.

– Kravet er at du skal få det du trenger. Du skal slippe å sitte og være sulten og tørst når du venter. Flyselskapene skal gi deg det som regnes som vanlig mat og drikke på den tiden av døgnet du er forsinket. Det betyr at dersom du må vente hele ettermiddagen og kvelden, skal du få en erstatning for middag. To knekkebrød er en grei lunsj. Men selv om enkelte studenter kanskje tenker at det er fullverdig middag også, bør de servere noe mer utover dagen, opplyser seniorkommunikasjonsrådgiver Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet.

Blir du forsinket utover natten, bør du få et hotellrom.

– En benk i ventehallen er ikke tilstrekkelig, sier hun.

Reglene varierer – avhenger av distanse

– Men hvor mye har du faktisk krav på – i sum?

– Den faktiske summen varierer fra destinasjon til destinasjon og når på døgnet forsinkelsen oppstår. En matkupong skal dekke innkjøp av en flaske drikke og en baguette, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Han viser til gjeldende regler for forpleining:

– Det kan hende du har rett til mat og drikke og to telefonsamtaler (eller andre kommunikasjonsmuligheter, f.eks. e-post osv.) mens du venter på flyet, dersom det er forsinket i:

To timer eller mer på flyvninger på 1500 km eller mindre.

Tre timer eller mer på flyvninger innen Europa på mer enn 1500 km, og alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km.

Fire timer på flyvninger på 3500 km eller mer.

– Våre kundebehandlere deler ut matkuponger som du kan bruke til å kjøpe mat og drikke mens du venter på at flyet skal gå. Dersom det nærmer seg avgang, kan det hende vi ikke deler ut matkuponger, hvis det kan føre til at du kommer for sent til flyet, sier Sandaker-Nielsen.

Han minner om at du om du kjøper egen mat og drikke mens du venter, må du ta vare på de originale, spesifiserte kvitteringene.

– Du må også huske å holde prisen innenfor rimelighetens grenser, alkohol dekkes ikke, sier han.