For første gang satses det ikke større på Kanariøyene av norske reiseselskaper

Kanariøyene har vært nordmenns favorittreisemål i over 40 år. Men for aller første gang satser ikke Apollo større på de populære øyene.

– Vi øker ikke kapasiteten til Kanariøyene kommende vinter, snarere tvert imot, det justeres heller litt, sier daglig leder Erik Haug i Apollo.

Fortsatt går hovedvekten av vinterreiser til de varme øyene, men reiseselskapet har sett tendensen de siste årene: Selv om nordmenn reiser til Kanariøyene i vintermånedene, har svært mange fått øynene opp for Østen. Thailand, Bali, Sri Lanka, India og Vietnam er populære reisemål for nordmenn.

Reisetrenden har vært særlig tydelig de siste fem-seks årene. Haug i Apollo tror reisene til Kanariøyene nå er i ferd med å endre seg. Varme strøk lenger unna vil trekke mer, mener han.

– Den nye generasjonen av 40-, 50- og 60-åringer er godt reisevante og er vant med å reise lenger. Både kvaliteten på det man får på disse reisemålene i kombinasjonen med prisnivået, gjør at populariteten har økt. Du kan bo og leve betraktelig mye rimeligere østover enn på Kanariøyene og vi ser at mange går den veien, sier Haug.

Nå kan også varmere strøk i Østen pakkes på en helt annen måte. For fem-seks år siden gikk det flere charterfly til Thailand.

I dag er alle foruten ett fly, Vings charter til Phuket, byttet ut med rutefly.

– Det kan vi hovedsakelig takke norsk laks for. Men også med inntog av flyselskapene Emirates og Qatar kan vi pakke disse reisene på en helt annen måte nå. Vi har tro på den sterke trenden østover, sier Haug.

Mye er allerede tatt ut

– Kanariøyene er fortsatt nordmenns absolutte vinterfavoritt, med forholdsvis kort reisevei til varmt og stabilt klima og varierte tilbud. At norske reiseselskap for første gang ikke satser ytterligere på øyene henger nok først og fremst sammen med at det er vanskelig å satse noe særlig mer enn det man allerede har gjort, sier direktør Sverre McSeveny-Åril i Virke Reise Utland.

Virke har også sett til en dreining av reisemønsteret mot reisemål lenger vest i Middelhavet.

– Når etterspørselen blir stor på enkelte populære reisemål, er det ikke unaturlig at både publikum og reiseselskapene denne vinteren i større grad vurderer alternative destinasjoner. At flyturen kanskje blir litt lengre syntes ikke å virke veldig avskrekkende i denne sammenheng, sier McSeveny-Åril.

Reiseundersøkelser fra Virke Reise Utland viser at 27 prosent av oss planlegger ferie utenom de klassiske skoleferiene og sommerferiene. Og av dem er det 85 prosent som sier at den ferien legges til utlandet.

– Formålet med reisen oppgis å være, i tillegg til å være sammen med venner og familie, å oppleve nye streder og rekreasjon, soling og bad, sier han.

– Et rotterace mot Kanariøyene

Heller ikke hos reiseselskapet Ving, som er ledende på feriereiser i Norge, er kapasiteten til Kanariøyene økt for kommende vinterhalvår.

En av de viktigste årsakene er prisstigning i chartersegmentet, mener Christian Grønli, sjef for Ving.

– De siste årene har vi sett at land i Nord-Afrika, som Marokko, Egypt og Tunisia, har tapt mye av trafikken. Men turistene vil fortsatt reise, og det har gitt et enormt press på Kanariøyene, ikke bare fra Norge, men fra resten av Europa. Det har bidratt til at det ikke er nok kvalitetssenger til turistene, og prisene har steget. Euroen har i tillegg styrket seg og gjort Kanariøyene til et mer kostbart reisemål, sier Grønli.

Reisetall fra de siste fire årene viser at det i 2014715-vintersesongen reiste 283.000 nordmenn til Kanariøyene med charter, for kommende vinter er tallet 244.000.

– De siste tre årene har det vært en stabil trafikk til Kanariøyene og det er helt i tråd med den etterspørselen vi ser, sier Grønli.

Chartertall Kanariøyene Vinter 2017/2018 (kommende vinter): 244.000 Vinter 2016/2017: 276.000 Vinter 2015/2016: 274.000 Vinter 2014/2015: 283.000 Tallene er totaltall for chartertrafikk mellom Norge og Kanariøyene. Kilde: Ving

De har en liten nyhet i sitt vinterprogram, Agaethe, på nordvestkysten.

– Det er et ørlite supplement. Men ellers er nordmenn veldig tradisjonelle på Kanariøyene, sier Ving-sjefen.

– Bryr oss ikke lenger om lange flyturer

Men han er enig i trenden om at nordmenn reiser lenger, og gjerne østover i større grad enn før.

– Trenden har vi sett over lang tid. Terskelen for å velge en 10 til 12 timer lang flyreise for barnefamilier eksisterer ikke lenger. Nordmenn er et blitt et veldig godt farende folk og tenker ikke på det, mener Grønli.

Nye fly, bedre rutenett og konkurransedyktige flyselskap som Emirates, Qatar, Etihad og Turkish Airlines har de siste årene åpnet Asia på en helt ny måte for nordmenn.

– Å fly østover har også generelt vært rimeligere enn å feriere vestover. Det er attraktiv med et konkurransevennlig prisbilde, sier Grønli.