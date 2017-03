Forbrukerrådet fikk 10.000 klager i fjor: Dette var vi mest misfornøyde med

Saken oppdateres.

Forbrukerrådet fikk inn 10.000 klager i fjor. Det er en oppgang på 12,5 prosent.

Og det er noen firmaer som vekker særlig grunn til bekymring, ifølge forbrukerdirektør Randi Flesland.

Norwegian blant verstingene

– Norwegian irriterte virkelig på seg forbrukerne i fjor. For eksempel startet sommeren med massive forsinkelser og tallrike innstillinger. De manglet både piloter og fly. Vi må nesten kunne forvente at et flyselskap husker på å skaffe begge deler, sier hun.

Forbrukerrådet merket heftig klagetrafikk den første uken av fjorårets skoleferie.

– Da hadde vi besøk av rundt 20.000 flypassasjerer. Det er syv-åtte ganger flere enn tilsvarende uke i 2015, og vi er redd mange av disse er frustrerte Norwegian-kunder, sier Flesland i pressemeldingen.

Ifølge Forbrukerrådet ertet firmaet på seg enda flere kunder ved å etterfakturere flypassasjeravgiften , da mange mente at de allerede hadde betalt den i prispåslag.

Norwegian tar selvkritikk: – Forsinkelsene var virkelig ikke bra

– Å ha fornøyde kunder er uhyre viktig for oss, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre servicen og kundeopplevelsen til våre reisende. De forsinkelsene vi hadde før sommeren var virkelig ikke bra, og vi forstår godt den frustrasjonen som det forårsaket de reisende som ble rammet, sier presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson.

– Men det er også viktig å påpeke at de aller fleste av kundene våre er veldig fornøyde, legger hun til.

Dette klager vi på

I tråd med tradisjonen troner bruktbilen på topp når vi ser på hva forbrukerne spør om, sier Flesland.

– Noen faller for drømmebilen på et bilde, og slår til fra sofaen hjemme uten engang å ha prøvd bilen. Vil du unngå trøbbel gjelder det å undersøke på forhånd, og å bruke kontrakt, råder hun.

Her er oversikten over klagene Forbrukerrådet mottok i fjor: