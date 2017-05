Forsøpling på populært turmål provoserer

Drømmer du om sol og varme? Her er noen av de beste, varme stedene

Et «nytt» og solrikt reisemål er det rimeligste i sommer

Her spiser du ekstra godt i Provence

Eirik Jensen: – Redd for å bli dømt til fengsel

Saken oppdateres.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg kom opp og så søppelet. Hvorfor legge igjen slikt rett utenfor døren på en hytte? Det kan jo godt hende noen glemte det igjen, men jeg ble så lei meg og måtte uttrykke det, sier daglig leder Ann Kristine Karlsson på Gaustatoppen turisthytte.

Karlsson tok noen bilder av søppelet og delte det på Gaustaoppen turisthyttes egen Facebooks-side tidligere denne uken. Der ba hun innstendig om at turister og turgåere gjerne må ta med seg mat og drikke opp, men at de må bære med seg søppel ned igjen.

Bildene og innleggene har fått mange kommentarer og delinger av folk som lar seg engasjere: Søppel hører ikke hjemme i norsk natur.

Hun understreker at målet ikke var å rakke ned på noen, men at hun stadig ser for mye søppel liggende igjen i naturen.

– Folk må få kose seg på tur, men ta med tomme bokser, flasker, griller og sneiper. Respekter det du har rundt deg, sier hun.

Rundt 100.000 besøker Gaustatoppen hvert år og om få uker starter høysesongen for fullt. Søppeldunker står utenfor hytten i høysesongen, men Karlsson legger tørt til at søppelbilen ikke kommer opp på hytta som ligger 1830 meter over havet.

– På en god dag kommer det et par tusen besøkende hver dag, da er det trøkk fra morgen til kveld. Det er klart at vi rydder, tømmer søppel og ordner her oppe, men vi må også oppfordre folk til å ta med seg det de bærer med seg opp, sier Karlsson.

Forsøpling forplanter seg

Generelt er nordmenn flinke til å holde naturen og turstiene rene og frie for søppel, ifølge Den norske turistforeningen (DNT).

– De som tar med seg mat og drikke på tur er flinke til å ta med seg søppel og tomgods hjem igjen. Men de største utfordringene har vi der det er mye mennesker og stor tilstrømning av ulike typer turister, sier kommunikasjonssjef Mette Øines Habberstad i DNT.

Hun sier forsøpling handler om to ting: Folk som har en annen kultur for søppel og fulle eller mangelfulle søppelhåndteringsstasjoner.

– Dessverre er det slik at hvis det først blir søppel liggende, så tenker folk at det er greit, sier Habberstad.

Innsats for sporløs ferdsel

I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig. Rundt noen av landets mest populære naturattraksjoner, som Trolltunga og Preikestolen, har det oppstått «festivalområder» med tilgrising, forsøpling og toalettpapir mange steder.

– På de stedene vi ser økt andel turister er det bevilget noe ekstra penger for bedre fasiliteter. Gode avfallsstasjoner og tydelig merket kildesortering er viktig, sier Habberstad.

– Opplever dere mer forsøpling nå enn før?

– Vi synes ikke det er blitt mer forsøpling generelt, men det blir mer på de reisemålene som har fått veldig mye økning i besøk. Fortsatt mangler det gode fasiliteter på særlig Trolltunga, sier Habberstad.

De kommende helgene er det en rekke store turarrangementer i skog og fjell. 7-fjellsturen til helgen er en av dem. Da vil det være svært mye folk ute og Habberstad minner om at folk ikke må forsøple underveis.

– Gå heller foran som gode eksempler og bær med søppelet tilbake, oppfordrer hun.

Lansert miljøvettregler

Vi kjenner fjellvettreglene , men i fjor lanserte DNT syv nye miljøvettregler:

Reise mindre, opplev mer Sats på opplevelser, ikke utstyr Fiks alt, alltid Spis grønt Samkjøring er bra kjøring Vær rustet mot uventet søppel Vis vei, vær et klimaforbilde

Kilde: DNT – få mer utfyllende info om punktene her