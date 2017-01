Han fikk tilbake flypassasjeravgiften

Saken oppdateres.

Fra 1. juni i fjor trådte flypassasjeravgiften i kraft, på henholdsvis 80 og 88 kroner avhengig av om det er utenlands – eller innlandsflyvninger. En samlet flybransje og NHO Luftfart kjempet mot avgiftsinnføringen.

Men da et par flyselskap bestemte seg for å etterfakturere kunder på allerede betalte billetter førte det til kraftige reaksjoner blant passasjerene.

Fikk refusjon

Norwegian valgte å etterfakturere kundene sine for flyreiser kjøpt før 1. juni, men som skulle benyttes etter 1. juni. Kunder mottok varsel om faktura på billetter de hadde kjøpt helt opp til et år i forveien .

En av dem var Christian Leonard Quale (27) som reiste til USA i juni.

Han mente e-posten han mottok fra Norwegian i slutten av juni var arrogant, og at flyselskapet ba om penger på falske premisser.

Før jul mottok Quale både papirfaktura fra Norwegian og inkassovarsel på flypassasjeravgiften, som han betalte. Noen dager senere fikk han en e-post fra Norwegian som han stusset over: Han hadde fått refusjon på flybillettene på USA-reisen i sommer.

– Amerikansk lovverk er annerledes

På spørsmål om hvorfor Quale og flere andre får refusjon svarer Norwegian dette:

– Det amerikanske regelverket for innkreving av skatter og avgifter etter at flybilletten er kjøpt, er annerledes enn i Europa. De som kjøpte en USA-reise før 1. juni med reisetidspunkt etter 1. juni og som har betalt passasjeravgiften til den norske staten vil derfor få dette beløpet refundert fra Norwegian, i tråd med amerikansk regelverk, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Refusjonen gjelder kun USA-reiser. Prosessen går av seg selv, det er ikke behov for å sende en klage dersom du hadde en slik reise i det gitte tidspunktet.

Flere innenlandsruter blir lagt ned:

Quale er fornøyd med at han får tilbake flypassasjeravgiften, men:

– Om Norwegian gjør det fordi de er tvunget av amerikansk lov er det jo fint at de følger loven. Jeg synes fortsatt måten de samlet dette inn på er smålig, og er litt skuffet over at norsk lov ga dem lov til å gjøre det på den måten, sier han.

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post!

Flypassasjeravgiften Den nye flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført 1. juni 2016. Avgiften er på 88 kroner pr. reise innenlands (inkludert moms), og 80 kroner utenlands (ikke moms). Skal bare betales én gang på en sammenhengende reise. For tur/retur-reise innenlands skal avgiften betales hver vei. Hvis en reise har stopp på mer enn 24 timer, skal avgiften betales på nytt. Avgiften er unntatt for transferpassasjerer hvis det er en gjennomgående billett. Oljeselskapene må betale avgift for transport av arbeidere til og fra oljeplattformene. Avgiften skal bare betales ut av landet, ikke for reiser til Norge. Historisk: Fra 1978 til 2002 var det en lignende avgift i Norge. Den ble lagt på chartereiser i starten, men inkluderte etterhvert både utenlandsreiser og innenlandsreiser. Den ble endret i 1998 fra å være en avgift per passasjer (flypassasjeravgift) til å bli en avgift per sete (flyseteavgift). Avgiften ble avviklet i 2002. Kilde: Finansdepartementet og Wikipedia.

Flere nektet å betale

Etterfaktureringen provoserte mange passasjerer, og flere klaget inn avgiften til Flyklagenemnda. Quale vurderte om han skulle la være å betale regningen, men han har betalt den.

Norwegian har ifølge Forbrukerrådet retten på sin side og hadde lov til å kreve inn flypassasjeravgiften.

Følg oss på Twitter @reisecamilla og på Instagram @reiseredaksjonen