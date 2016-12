Han går Norge rundt i ett år

Saken oppdateres.

– Jeg har fått et annet forhold til været. Når det er dårlig vær virker det som det bare er jeg som er ute, ler han.

Ikledd hvit nikkers, varme strømper, anorakk og topplue ser han ut som en erkenorsk turvandrer.

På drøye seks måneder har Andreas Orset (23) fra Ski, tilbakelagt godt over 1000 kilometer rundt om i Norges land .

Han tester skotyper for det norske turskomerke Alfa og fikk jobben som tester i mars .

Vi møtte ham langt til fjells i Nesbyen, et området han er velbevandret da deler av familien hans er herfra.

Andreas trekker opp pulken etter at skiene er festet.

Bilen, som han sjelden bruker, er lastet med store mengder klær, turmat, snacks, ski, sekker og selvsagt mange par med sko. Teltet festes oppå pulken før han tar på skiene og fester pulken i sidene.

Å komme seg ut og gjøre ting alene, her ligger det et prestasjonselement: Er det mulig for meg, kan jeg klare det? Professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole

Så bærer det oppover Bøgaset, forbi store hyttefelt mot Trommenatten der teltet skal slås opp for kvelden.

Rundt tolv minutter tar det å sette opp tremannsteltet. Han skuffer snø rundt for å sikre det for vinden som har begynt å blåse opp. De fem minusgradene der oppe føles langt kaldere.

Han går deretter i gang med å grave ut til bålplass og en snøsofa for lunsj.

Den består av tørrmat laget av en nederlandsk produsent – du fyller på varmt vann i en pose, så er måltidet klart. Nøttemiks, sjokolade og kjeks er viktige følgesvenner.

– Jeg er i kontakt med en ernæringsfysiolog for å forsikre meg om at jeg spiser nok og får i meg nok fett. På starten av turen gikk jeg ned mye i vekt. Det er heldigvis ikke tilfelle lenger, sier Orset.

Over 1000 søkere

Det var mange om beinet til jobben som Eventyrer – nesten 1100 søkere.

Etter flere runder og en helg på bootcamp med blant andre turekspert og polfarer Alexander Gamme var det 23-åringen som trakk det lengste strået.

Jobben ble omtalt i medier her hjemme og utenlands – så langt som til Brasil nådde nyheten, ifølge Orset.

Antall søkere overrasker professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole, men han sier likevel det er et tegn i tiden. Nordmenn vil ut på tur og prestere i større grad enn før.

– Det er både historiske, biologiske og kulturelle grunner til at dette er interessant. Biologisk vet man at jegeren og samleren gikk 19 kilometer i snitt hver dag, noe som betyr at kroppen og sansene våre er konstruert for å gå langt og mye. I historisk forstand var det mer uvanlig å gå alene, vi er flokkdyr og liker å være sammen med andre. Men langt tilbake var det mange som mente at det kunne bli for sosialt også og ønske tid til å la ting synke inn, og her kommer den norske turtradisjonen inn, sier Breivik.

Han peker på at i motsetning til Turistforeningen som i sine gamle fjellvettregler appellerte til at man aldri skulle legge ut på tur alene, sa polfarer Fridtjof Nansen det motsatte: Legg alltid ut på tur alene.

– I dagens verden er vi blitt så urbane, vi er veldig teknologiske og passive i det daglige, og det da å gjøre noe som er kontrastfylt appellerer til mange – både unge og gamle. Å komme seg ut og gjøre ting alene, her ligger det et prestasjonselement: Er det mulig for meg, kan jeg klare det?

Spinner godt over hele landet

Professor i markedsføring Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole i Bergen har fulgt Orsets ferd de siste månedene.

– Min tanke om dette er at det er en ny kreativ markedsføringsmåte hvor man spiller på flere medier. Som sak minner den om Adeccos årlige «sommerjobb som konsernsjef» hvor håpefulle kan søke – noe de gjør i bøtter og spann. Godt akkompagnert av mediene. Forskjellen her er at Andreas vandrer Norge langsmed løpende rapportering via blogg og andre sosiale medier, sier Andreassen.

Han mener kampanjen spinner både nasjonalt og lokalt.

– Det legges opp til lokale arrangement på de stedene han ankommer – noe som gir blest ofte med lokal sportsbutikk eller skobutikk i sentrum. I sum er dette en kampanje som er på nasjonalt nivå (følg Andreas) og lokalt nivå (kom og se Andreas) til sangen av sosiale medier.

Eventyrerens ferd så langt Ferden startet fra Oslo i sommer - da gikk han i nesten tre uker. Men det er ikke et krav at han skal gå hele tiden, så han flyr, kjører eller tar toget til ulike steder i Norge - så tar han deretter beina fatt. Ruten så langt: Juni/juli: Jotunheimstien, Besseggen og innom Vinjerock. August: Lyngen, Tromsø, Senja, Andøya, Vesterålen, Steigen og Lofoten. September: Lofoten, Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim, Rjukan og Sørmarka . Oktober: Lygna og Bodø/Salten. November: Hallingdal (Nes, Flå, Geilo og Skarveheimen). Desember: Byfjellene i Bergen og tilbake til Hallingdal. Planlagt for 2017: Januar : Oslo, Dovre, Notodden. Februar/mars : Finnmark og Indre Troms. April/mai: Hardangervidda, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Juni: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Juli: Hedmark og innom Vinjerock. Kilde: Alfa/explorer

Andreassen mener Orsets henvender seg til et yngre publikum ved å være så til stede i sosiale medier – en trend i tiden:

– Ifølge Turistforeningens medlemsregister øker antall naturglade unge mennesker, legger han til.

– Om kampanjen er vellykket kan man lese ut ifra salgstallene i de perioden og i de stedene hvor Andreas har besøkt og sammenligne det med samme tall for samme periode i fjor.

En vanlig dag på jobben

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for en som skal gå, stå på ski og bo de aller fleste nettene i telt?

– Det er litt flere utfordringer på denne tiden av året. Kulden og snøen bidrar til det, og mørket. Men så hjelper det med ski og pulk hvor jeg kan ha mange flere kilo med meg enn jeg kan bære på ryggen, forteller Andreas som deler bilder og videosnutter på Instagram under navnet Alfaeventyreren og på egen blogg .

Å gå fra høst til vinter har vært det tyngste til nå.

Bare å sette opp teltet er en utfordring, teltpluggene får ikke feste i den kalde bakken eller det er ikke nok snø til at de fester seg godt nok.

– Det krever bedre utstyr å være ute på denne årstiden.

Klokken er kvart over to og solen er i ferd med å gå ned bak Trommenatten. Det blir fort mørkt. Andreas innrømmer at han har lagt seg klokken syv noen kvelder allerede.

– Hva er det beste med jobben?

– Å få oppleve så å si hele Norge på ett år – fra plasser som ingen har hørt om til de mest populære turistområdene. Å bli så godt kjent i eget land, mye fin natur og mye å by på.

