Her de står de timevis i kø for å få grillmat til frokost

Barbecue i Texas

Texas Barbecue er delt inn i fire ulike retninger, øst-Texas, sentral-Texas, sør-Texas og vest-Texas. I sør er grillmaten inspirert av Mexico. Man griller kjøttet på forskjellige typer tre, noen steder marineres kjøttet i saus, andre steder bruker man rub, krydderblanding.

Det er ikke noe klart svar på hvem som begynte med langtidssteking, men slavene kan ta mye av æren for at barbecue-maten er blitt så populær. Slaveeieren fikk dyrenes beste deler, entrecoten, indrefileten og kotelettene. Slavene måtte tilberede kjøttstykker med mye muskler og brusk. Grilling på lav varme over lang tid gjorde kjøttet mørt og godt. De brukte også å ha kjøttet i saltlake, og oppdaget trolig at det ga kjøttet god smak.

Slaveriet ble avskaffet i 1865, men barbecue og langtidsgrilling ble med videre.

Kjøttrøyking kom også med innflyttere fra Tyskland og Tsjekkia på midten av 1900-tallet. Slaktere pleide å røyke kjøttet som ikke var solgt.

