Her er årets nyheter fra landets største fornøyelsesparker

I år vil fornøyelsesparkene lokke deg med geysirer, filmstudio og Norges største pannekakehus.

Vi har samlet årets nyheter for Dyreparken i Kristiansand, Kongeparken, Hunderfossen, Tusenfryd og Bø Sommarland.

Kristiansand Dyrepark

Et 1000 kvadratmeter stort filmstudio, en utbygget sandstrand og en splitter ny jungelløype skal dra publikum til landets sørligste fornøyelsespark denne sommeren.

I Hakkebakkeskogen Filmstudio skal Klatremus invitere til omvisning for å vise besøkende hvordan en animasjonsfilm blir til, forteller administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

– Vi har hatt en enorm stor interesse for Hakkebakkeskogen siden vi åpnet attraksjonen for to år siden. Når vi nå bygger dette studioet vil det være et nytt løft for det totale Egner-universet vårt, sier han.

Klatreløypa Jungelstien har lenge vært en populær attraksjon. I år utvides den, nå med Julius-tema. Også Badelandet, som ligger på en øy ved siden av parken – blir utvidet med et helt nytt strandområde.

Kongeparken

Kongeparken fornyer i år hele den siste delen av parken som sto igjen fra 1997, da familien Lund overtok Kongeparken.

Sætra, et nytt temaområde spesielt tilrettelagt for familier, er parkens største satsing i år.

– En del av Sætra blir til et vannlek-område med frådende geysirer, sprutende grantrær og fosser. Alt handler om vann og vannlek med en tematisert historie om smeltevann fra isbreen og den norske Sæteren, røper daglig leder i Kongeparken, Håkon Lund.

Årets nysatsing har en prislapp på hele 15 millioner kroner. Vannattraksjonen bygges i Canada spesielt for Kongeparken.

– Denne typen vannattraksjon finnes ikke i Norge fra før, forteller Lund og legger til:

– Og i midten av området bygger vi Norges største pannekakehus.

Hunderfossen Familiepark

I år investerer Hunderfossen 15 millioner kroner i nyheter, og satser på å dyrke norske tradisjoner. En splitter ny kongsgård i gudbrandsdalstil skal erstatte det gamle amfiet.

– Vi har revet den gamle scenen vår, og bygger i stedet en kongsgård der forestillinger skal foregå på dagtid og kveldstid, opplyser Thor Willy Christiansen, markeds- og underholdningsansvarlig i Hunderfossen Familiepark.

Kongsgården skal etter planen stå ferdig til sesongåpning i mai.

– I tillegg bygger vi ny gokartbane med elektriske gokarter som er egnet for både barn og voksne. Og i energiparken kommer det nyheter med VR-teknologi som stikkord, sier han.

Høydeparken skal også bygges ut, med tolv nye utfordringer som ifølge Christiansen er i eventyrparkens ånd med troll og eventyrslott.

Tusenfryd

Tusenfryd lanserte familienyheten Ragnarok i fjor sommer, og håper den vil trekke nye besøkende også i år.

– Denne vil fortsatt være en av spydspissene vi fronter også denne sommeren, da den for svært mange vil være uprøvd, sier markedssjef Erik Røhne Andersen.

– I tillegg vil vi også gjenta fjorårets stuntshow med nytt og annet innhold, sier han.

Bø Sommarland

Parken velger i år å investere i attraksjonene som allerede finnes. Ombygging av surfebølgen Flow Rider er det mest omfattende parken gjør i 2017, sier administrerende direktør, Rene Langeveld Sas.

– Utseendemessig blir den helt lik, men bølgen skal bli litt mer stabil og dermed gi gjestene en bedre opplevelse med mer vann, sier han og legger til:

– Vi jobber også med et nytt spisested som vi skal ha i drift allerede i år. Mange av spisestedene og en av butikkene blir bygget om.

Professor: – Kan føre til dyrere billettpriser

Lars Erling Olsen, professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, sier fornøyelsesparkene er avhengige av å fornye seg for å holde på kundene.

– Nye og dyre attraksjoner er investeringer som skal betales tilbake, og det kan isolert føre til dyrere billettpriser, sier Olsen.

– Samtidig blir man lei av opplevelser hvis de ikke fornyes. For å tiltrekke nye kunder må parkene fornye seg og tilby nye opplevelser. Jevnlige nye attraksjoner kan derfor også være nødvendig for i det hele tatt å være i dette markedet, sier han.

Kongeparken, som står for noen av de største investeringene i år, svarer følgende:

– Nordmenn og turister i Norge forventer opplevelser i verdensklasse. Kan ikke bransjen levere i tråd med denne forventningen, er turen kort til Disneyland Paris eller andre store parker i utlandet. Når det er sagt så har vi har ingen prisøkning i år, sier daglig leder Håkon Lund.

Hunderfossen Familiepark opplyser at heller ikke de øker prisene.

Kristiansand Dyrepark svarer slik:

– Det er ikke nødvendigvis sant at man må øke prisen hvis man investerer. Får vi flere gjester ved å bygge nye attraksjoner, er det totalt sett den aller beste økonomien. Men med de siste årenes store løft har vi også justert prisen noe opp, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot.