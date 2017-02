Her får du fjord og fjell - og en badetemperatur på 28 grader

Saken oppdateres.

«Alle» har vært i Kroatia. Been there, done that. Særlig i 2016 skulle «alle» til Kroatia, og besøke godt kjente perler som Hvar, Split og Dubrovnik.

Men leier du en bil, og kjører bare en drøy time sydover fra turistmagneten Dubrovnik, ruller du inn i nytt og ukjent terreng for Ola nordmann: Montenegro.

Fjord og fjell

Kotor tar rett og slett pusten fra deg når du kommer rullende inn den smale veien fra nord. Du tror et øyeblikk du er i Sognefjorden: Lysegrønne, bratte fjell stuper ned fra høye topper og rett i det blå havet.

Veien bukter seg langs vannspeilet, som er kranset av mørkegrønne palmer. Kotor-bukten er så vakker at du knapt tror dine øyne.

Du er ikke den første. Svært mange besøkende har kjent på den samme følelsen opp gjennom historiens gang. Knapt noen by i Europa har vært gjennom like mange beleiringer.

Kotor ble grunnlagt så tidlig som 400 år før Kristus – og ble snart en del av det romerske riket. Goterne overtok byen, for igjen å bli kastet ut av keiser Justinian, som bygde et fort langs fjordkysten. Araberne plyndret Kotor i år 840, og i 1002 overtok bulgarerne.

Deretter kom Kotor på serbernes hender, og konkurrerte med Dubrovnik om å være den viktigste handelshavnen i Adriaterhavet.

Fra 1420 til 1800 tilhørte Kotor det venetianske kongedømmet, bare avbrutt av noen hissige tokt fra ottomanske (tyrkiske) erobrere.

Deretter fulgte perioder på franske, britiske, italienske og østerrikske hender. Til slutt fikk montenegrinske nasjonalister fotfeste, og byen ble en del av Jugoslavia. Italia og Mussolini okkuperte Kotor 1941-1943, før byen kom tilbake på Jugoslavia og Titos hender. Alliert med Serbia var montenegrinerne i krig med naboen Kroatia, og bidro til å bombe den vakre gamlebyen i Dubrovnik i 1992.

Men så tok alle kriger slutt.

Montenegro skilte stille og rolig lag med storebror Serbia i 2006. Det lille landet, med 647.000 innbyggere, feiret i fjor sommer tiårsjubileum som selvstendig stat. Landet er Europas yngste nasjon.

Nå er utlendingene tilbake. Som turister. Lastet med euro.

Utsikt verdt å svette for

Inne i gamlebyen hører du alle slags språk i de trange smugene, på de utallige barene og restaurantene. Det går i engelsk, tysk, frank – og en og annen norsk glose. Nordmenn har så vidt oppdaget Montenegro og Kotor. Men du er fortsatt svært tidlig ute om du legger ferien din hit.

Gamlebyen i Kotor er en spennende labyrint av trange gater, åpne plasser, butikker og kulturelle monumenter av alle slag.

St. Tryphon-katedralen regnes som en av Adriaterhavet virkelige arkitektoniske og kulturelle perler, den ble bygget i 1166 og har overlevd flere kraftige jordskjelv, det seneste i 1979.

I de bratte fjellene sør for byen løper de gamle bymurene som skulle forsvare Kotor fra de stadige invasjonsforsøkene.

Har du kondisen i orden, anbefales du sterkt å ta turen. Men ikke undervurder oppgaven! Bymurene i Dubrovnik blir som en spasertur å regne i forhold. Disse murene er 4,5 kilometer lange, og stiger fra havnivå og flere hundre meter opp de stupbratte fjellsidene. Man kan bare forestille seg hvilket slit det må ha vært å bære opp all denne steinen for hundrevis av år siden.

Ta turen om morgenen, før det blir for varmt, og ta med deg rikelig med drikke.

Belønningen når du står på toppen er en fantastisk utsikt over byen og det meste av den flotte Kotor-bukten. Dette er en turistopplevelse som ikke kan kjøpes for penger – du må gjøre jobben selv!

Kajakk og vakre bygg

Når du er vel nede igjen, frister det med en dukkert. Ti minutters gange fra gamlebyen ligger bystranden, der er det bare å kippe av seg skoene og stupe uti.

Får du vestlandsfølelsen der du står omgitt av fjell på alle kanter, endrer den seg brått når du legger på svøm. Vannet holder 28 grader gjennom hele sommeren, og godt utpå høsten.

Liker du vann, er det mange alternativer å fylle ferien med i Kotor. Det er plenty med utvalg av båtturer på fjorden, med varighet fra to timer til hele dagen. Vi du ha litt mer aktivitet, melder du deg på kajakktur til den blå grotte. Der får du padle inn og ut av små og store grotter, og snorkle i det krystallklare vannet.

Ved inngangen til gamlebyen i Kotor ligger det et lite turistkontor, hvor du kan booke denne og mange andre dagsutflukter.

Er du interessert i historie, finnes det dagsturer med engelskspråklige guider som viser deg områdets unike, arkitektoniske arv fra tyve århundrer.

Særlig middelalderarkitekturen er imponerende. «Our Lady of The Rock» er et slags geistlig motstykke til «The Rock» – Alcatraz-fengselet utenfor San Francisco. Kirken ble bygget i 1452 og ligger på en bitte liten øy der den flotte kirken og et lite torg fyller all plassen. Hit kommer du bare med et turselskap i privat motorbåt.

Når kvelden kommer er det et stort utvalg av restauranter og barer å velge mellom.

Sjømaten er selvsagt ekstremt kortreist, og smaker usedvanlig godt i Kotor. Prisnivået er langt under det vi nordmenn er vant med i Spania og Frankrike; Fire personer spiser en flott middag, med øl og vin til maten, for under tusen kroner totalt.

Montenegrinerne er glade for at vi utlendinger endelig legger igjen litt penger i landet deres, etter to årtusener med plyndring og uttømming. Men du kan fortsatt få med deg noen skatter hjem, på lovlig vis, dersom du avslutter kvelden på Casino Pasha. Der kan du prøve lykken på ruletten, blackjack og poker.

Men ikke skyld på oss om ferien ble dyrere enn du hadde tenkt!

Flere reisemål i Montenegro:

Budva

Hvis du først og fremst er ute etter strand, party og «sydenfølelsen», er Budva stedet.

Byen har en stor, åpen strand, hvor det er party hele dagen og masse aktivitet både til vanns og lands. Budva ligger en times kjøring sør for Kotor.

Sveti Stefan

Den knøttlille, senmiddelalderske fiskelandsbyen er blitt en perle og et landemerke i Montenegro. James Bond spilte poker her i «Casino Royal» fra 2006.

I dag er hele øye et hotell, og du må være sjekket inn for å komme ut dit. Kanskje den vakreste øya i hele Adriaterhavet.

Podgorica

Det beste med Podgorica, er at du ikke treffer noen andre turister her. Byen ligger på en slette inne i landet, og mangler de store severdigheter.

Men du kan gjøre som vi, gå på fotballkamp, komme i snakk med en montenegriner på tribunen, og gå ut og dele en øl etterpå. Folk er vennlige og nysgjerrige på utlendinger.

Reisefakta Kotor,Montenegro:

By i Kotor-fjorden/Adriaterhavet.

13.500 innbyggere.

Grunnlagt 400 år f.kr.

Befolkning: Montenegrinere (47 prosent), serbere (31 prosent), kroater (8 prosent).

Rik på spektakulær middelalderarkitektur.

Klima: Fra 25 grader og oppover, mai-september.

Nyttig:

Komme dit: Kotor har egen flyplass, Tivat, men det kreves minst én mellomlanding fra Norge.

Det enkleste og billigste er direktefly med SAS eller Norwegian til Dubrovnik, Kroatia. Derfra er det 90 km og snaue to timers tur med leiebil til Kotor.

Også mulig å ta buss Dubrovnik-Kotor.

Overnatting: Booking.com, Hotels.com og Tripadvisor.com gir deg masse valgmuligheter. Eksempler:

Hotel Vardar er et lite hotell i 4 etasjer som ligger rett innenfor bymurene til gamlebyen. Mer sentralt er det ikke mulig å bo.

Hotel Astoria er et hotell med et anstrøk av luksus, plassert inne i gamlebyen. Rommene har egne navn, som Alfa, Vita, Gama, Beta. Hotellet får gode anmeldelser av de besøkende.