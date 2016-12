Her får du reisetips til julereisen

Saken oppdateres.

For alle som skal ut og reise i julen kan dagene før julefreden senker seg virke lange og stressende.

1. Reise med julegaver

Det er kanskje allerede for sent, men hvis du kan: Vent med å pakke inn gavene til du kommer frem. Da slipper du krøllete og ødelagt papir ...

2. Legg et tynt papir rundt pentøyet

Høytiden betyr pentøy, i noen tilfeller flere dager på rad. For å passe på at kjolen eller dressen ikke blir så krøllete, rull plaggene sammen med tynt papir, så holder de seg fine. Det samme gjelder for nystrøkne skjorter – ta papir rundt skjorten.

3. Pakk dressjakken flatt

Moods of Norway-duoen har et genialt pakketriks som går ut på å brette dressjakken på vrangen. Løft den ene jakkelommen, og plasser den inni den andre ermet – da unngår du krøll og du sparer plass i kofferten.

Se video under:

4. Pakk med en eller flere ekstra poser

Ha julegavene i store poser, som en Ikea-pose eller andre store poser eller nett, og husk å spare på posene etterpå til gavene du har fått.

Posene kan lett flatpakkes, men rommer mye, så det er et genialt triks i stedet for alle plastposer ...

Husk å sette deg inn i flyselskapenes regler:

5. Dårlig tid? Bruk appen!

Alle flyselskap har en egen app hvor du kan laste ned boardingpasset og reisedetaljer. Det sparer tid og det er en mindre ting du må passe på.

Flere hoteller, bookingnettsteder og NSB/Ruter tilbyr det samme.

Stiller du deg alltid først opp i køen?

6. Ha ekstra god tid

Om du skal fly, ta toget, buss eller kjøre bil – sørg for å ha litt ekstra god tid. «Alle» skal et sted i disse dager, og det kan lett oppstå kaos med mye bagasje og mye folk.

Reiser du med barn, sjekk disse gode tipsene fra flyvertinnene og reiseeksperten .

Og skal du over fjelloverganger – følg med på været .

God reisejul!

Kilder: Buzzfeed, Huffington Post, Travel and Leisure Magazine, kolleger, venner og familie.

