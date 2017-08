Her finner du den beste fortauslunsjen i London

Saken oppdateres.

Britenes hovedstad er blitt et mekka for matopplevelser fra alle verdensdeler.

I Berwick Street, gaten som ligger i hjertet av Soho, hakkes, grilles og rigges det i utallige matboder. Bugnende salatboller, duften av grillet kjøtt og nystekt brød møter kontorarbeidere og turister på vandring blant et mangfold av både nasjonaliteter og matretter.

I souvlaki-boden til Nellie Tsilidis (27) er alt rigget og klart for lunsjrushet som starter klokken 12.

– Da jeg flyttet tilbake til London etter å ha bodd mange år i Athen, savnet jeg gresk mat. Jeg synes det var vanskelig å finne god souvlaki her. Dermed fikk jeg ideen om å starte min egen souvlaki-bod, smiler hun.

Lenger ned i gaten fyller 27 år gamle Henry Preen gigantiske yorkshirepuddinger med oksestek, ovnsbakte grønnsaker og pepperotsaus.

Med raske bevegelser ruller han hele herligheten sammen. Måltidet blir servert innpakket i sølvpapir. Han har døpt måltidet Yorkshire Burrito.

– Jeg funderte på hva jeg skulle selge i boden min, og bestemte meg for å prøve ut markedet for tradisjonell britisk søndagslunsj med gatevri.

Preen er utdannet kokk. Han foretrekker det å lage gatemat fremfor å jobbe lange vakter i et restaurantkjøkken i et mørkt kjellerlokale.

– Jeg elsker å jobbe utendørs og møte de menneskene som spiser maten jeg lager, sier han og legger til at den fleksible livsstilen som følger med ikke er å forakte.

– Det er ikke rart at markedet for gatemat har tatt av i de økonomiske nedgangstidene vi står i. Kostnadene er lave for selgerne og maten blir dermed billig for kundene, sier han begeistret.

Ukens beste lunsj

På et bord midt i gaten sitter Ollie Taylor (31) og Ross Parkes (32) og nyter vårsolen. De to kollegene jobber i Soho, og kjøper alltid lunsj her mot slutten av uken.

– Gatemat er helt topp! Folkene her har så god energi og spennende ideer. Mange kokker tester ut og justerer sine konsepter her, før de beveger seg videre og starter restaurant, påpeker Parkes.

At maten alltid er fersk og utvalget av sunne retter er stort, en ekstra bra.

– I dag har vi spist en fantastisk kyllingsalat. Men hadde vi vært på byen i går, hadde valget sikkert falt på en mer kaloriholdig curry eller burger, ler Taylor.

Matmarkeder i London Borough Market. Onsdag, torsdag 10–19. Fredag 10–18. Lørdag 8–17. www.boroughmarket.org.uk Broadway Market. Lørdag 10–17. www.broadwaymarket.co.uk Brick Lane food market. Lørdag 11–18. Søndag 10–17. www.boilerhouse-foodhall.co.uk Brixton Village Market. Mandag 8–18. Andre dager 8-23.30. www.brixtonmarket.net Berwick Street Market. Mandag til lørdag 8–18. www.berwickstreetlondon.co.uk/the-market/ South Bank Market. Åpent fredag (12-20), lørdag (11–20) og søndag (12-18). www.southbankcentre.co.uk/visit/shopping/markets/food-market Lower Marsh market. Mandag til lørdag. 10–17. www.wearewaterloo.co.uk/market Mercato i Elephant & Castle. Tirsdag til lørdag 11–11. Søndag 10–21. www.mercatometropolitano.co.uk

Fra vest til sør

Tar du spaserturen gjennom Soho og Chinatown, over gangbroen Jubilee Brigdge til sørsiden av Themsen, kommer du til kultursenteret The South Bank.

Der ligger det et pulserende matmarked like bakom ikoniske Royal Festival Hall, der det selges alt fra mojitos til koreansk burrito og paella.

I den italienske boden selger sicilianske Pietro Li Cavoli (27) bruschettabrød og andre italienske delikatesser til turister og stamkunder.

– Kvaliteten på maten er alfa og omega. Men det å gi kundene en hyggelig og personlig handleopplevelse er også en viktig faktor på dette matmarkedet, mener han.

Lokalt og trivelig

Finner du ikke helt hva du vil ha her, ligger det mer lokale og noe rimeligere gatematmarkedet Lower Marsh et steinkast unna. Lukten av kokosnøtt-curry kommer fra boden til Pranee Whiffin (35) fra Thailand, som forteller sultne kunder at hun allerede er utsolgt.

I neste bod går den populære japanske retten kalt Yakisoba som består av stekte nudler, grønnsaker og kylling unna for kun 50 kroner pr. porsjon.

Aki Sudo (40) har både bod her og på markedet i Tachbrooke Street mellom Victoria og Pimlico.

– Det fine med å selge gatemat er at man kan følge etter kundene. Om sommeren setter vi opp teltet vårt på festivaler og eventer over hele byen.

Til toner fra en smilende gatemusikant sitter barndomsvenninnene Womber Morgan og Lauren Babcock (begge 28) ved et bord på fortauet og spiser lunsj.

– Vi jobber og studerer i området og møtes ofte her, sier Morgan. Hun nyter sin pad tai-bursdagslunsj i solskinnet.

Babcock har derimot slått til med en rett fra Senegal.

– Jeg prøver alltid ut nye retter når jeg spiser gatemat. I dag ble det kylling og stekt banan. Det smakte nydelig og var veldig rimelig, sier hun fornøyd.

Nytt liv i gammel fabrikk

En spasertur 20 minutter sørøstover med retning Elephant & Castle fører til et matmekka i en nedlagt papirfabrikk kalt Mercato. Boder som serverer mat fra over 20 nasjoner er plassert langs veggene, mens langbord og benker fyller gulvplassen i det store lokalet og den urbane uteplassen.

Før kveldsrushet startet forbereder Sofie Fisher (29) gourmetversjon av den kjærkomne engelske resteretten «bubble & squeak».

– London er som en smeltegryte full av mange ulike kulturer, de brede utvalget av gatemat er et speilbilde av den multikulturelle storbyen. Både London-beboere og turister nyter smakene av storbyens mangfoldighet, avslutter Fisher entusiastisk.