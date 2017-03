Hit kan du reise og være helt alene – hvis du vil

Saken oppdateres.

Verdens største øy er også den med minst befolkningstetthet. Grønland har 0,03 prosent personer pr. kvadratkilometer, viser FNs befolkningsoversikt .

Det bor rundt 57.000 på Grønland, og øya måler 2,166,086 kvadratkilometer.

– Det er ikke så rart at folk har mye plass. Det er knapt nok en bilvei utenfor hovedstaden Nuuk. Ingen av byene ellers er bundet sammen av veinett. Her er det båt, fly og helikopter som gleder, og en og annen snøscooter. Folk har så enormt mye plass, men i realiteten blir den ikke brukt, siden det meste er isdekt og relativt ufremkommelig i det iskalde klimaet, sier reiseekspert Gunnar Garfors.

Han er den yngste nordmannen som har besøkt alle verdens land, 198 i tallet.

Nå gleder han seg over at Grønland jobber for selvstendighet og kan få status som det 199. landet i verden. I dag er øya konstituert monarki under Danmark.

Hvor vil verdens største reisebokselskap sende deg i år?

– En afrikansk suksess

Ett av hans favorittland på listen er Botswana.

– Botswana er en afrikansk suksess, men har gått under radaren for mange her hjemme. Det er ekstremt undervurdert for safarier i Okavango-deltaet, med et fantastisk dyreliv. Og det er veldig enkelt å besøke for nordmenn, landet har god infrastruktur og det lar seg enkelt kombinerer med reiser til Sør-Afrika, Namibia og Zimbabwe. Victoria Falls ligger like ved, på grensen mellom Zambia og Zimbabwe, sier Garfors.

Nabolandet Namibia har enda færre folk pr. kvadratkilometer enn Botswana. Du kan kjøre i dagevis uten å se folk - men oppleve ekstrem natur med alt fra frodige nasjonalparker til endeløse ørkener og dalfører.

– Burde være på alle reiseliste

Garfors er også veldig begeistret for Namibia og Mongolia.

– De burde være med på enhver reiseliste. Mongolia er som to land, hovedstaden Ulan Bator er moderne som få og vokser kraftig, mens resten av landet nærmest er ødemark med noen nomader og ekstremt spredt bosetting, sier Garfors.

Begge landene har vært med på vårt eget ekspertpanels reiselister:

Mest sand i Sahara

I Vest-Sahara bor det drøye 600.000, og befolkningstettheten ligger på 2,27 prosent. Området er omstridt.

– Vest-Sahara er enormt, men består av nesten bare sand. Siden landet er muslimsk, så er det «tørt» på andre vis også. Så det serveres ikke vin eller øl til det nydelige kamelkjøttet. Men de ufattelige mengdene med sand er faktisk særs godt egnet til fotografering. Alle nyansene er undervurdert. Og en og annen flamingo og kamel skader heller ikke, sier Garfors.