Hit reiser vi i vinter: Priskrig gir flere helgeturer

Om undersøkelsen Ticket Collection

Ticket Feriereiser er Nordens største reisebyråkjede.

Undersøkelsen er gjennomført av Sifo og 1026 personer i alderen 18 til 79 år. Undersøkelsen gjennomføres to ganger årlig. Her kartlegges reisevaner, prioriteringer og handlingsmønstre for reiser.

Tickets egen reisestatistikk og topplistene baseres på faktiske bestillinger for vinteren – med reiser i tidsrommet november 2017 til april 2018.