Hunden Daik (5) ble kastet rundt i lasterommet på Norwegian-fly

Marit Ånes (21) fra Mosjøen opplevde alle hundeeieres verste mareritt da hun onsdag lånte bort hunden sin til en venninne som skulle gå Norge på langs. Hunden er en topptrent trekkhund som har blant annet har vunnet VM-sølv i langdistanse.

Lite visste Ånes om at flyturen fra Evenes til Oslo skulle bli et mareritt for den fem år gamle hunden.

– Truet med å skyte hunden

– Etter et par timer ringer venninnen min og forteller at buret ikke skal ha blitt festet skikkelig da det ble plassert i lasterommet på flyet. Buret er blitt slengt rundt og knust. Daik har nok hatt vill panikk, og dermed klart å klore seg ut, mener Ånes.

Venninnen var uvitende til dramaet i lasterommet. Ved landing får hun så en telefon fra Norwegian.

– De sier hunden er løs i lasterommet, og at hun må komme å finne den selv. Og hvis den kom seg ut av flyet, truet de med å skyte den, sier Ånes, som er rystet over oppførselen til flypersonalet.

Norwegian: – Vi beklager på det sterkeste

«Hvordan kan dere true med å skyte en hund, fordi dere ikke har gjort jobben med å sikre buret skikkelig?» spør Ånes på Norwegian sine Facebook-sider . Der har reaksjonene strømmet på.

– Hadde Daik kommet seg ut av flyet kunne det endt katastrofalt, sier hun.

Norwegian legger seg flate etter hendelsen.

– Det er ubehagelig å høre det som har skjedd i denne saken. Vi har fått beskjed om at Daik holder på å komme seg etter denne ubehagelige opplevelsen, og det er vi glade for å høre. Vi vil gjøre hva vi kan for at han kommer tilbake i toppform igjen, sier presseansvarlig Daniel Kirchhoff hos Norwegian til oss.

Dyretransport på fly Du må reservere transport for kjæledyret opptil to døgn på forhånd, avhengig av hvilket flyselskap du reiser med. Buret må være godkjent i henhold til International Air Transport Associations (IATA) regler, og være i glassfiber, metall eller hardplast. Buret må være stort nok til at dyret kan bevege seg. Det må være solid, vanntett, rent, ha lufttilgang på minst tre kanter. Dyret skal ha også tilgang til vann underveis. I 2012 ble reglene for grensepassering med dyr forenklet innen EU. Nå følges kun ett sett regler. Dyrene må ha veterinærsertifikat eller EU-pass, og være vaksinert for diverse sykdommer. Kilder: Mattilsynet, Norwegian, SAS og KLM

Buret skal ha blitt lastet og godt fastspent av erfarne personer, sier Kirchhoff.

– Om Daik, som er en kraftig hund, har lykkes med at komme seg fri ved hjelp av rå kraft eller om det er andre årsaker til denne beklagelige situasjonen, må vi se om vi kan få et svar på, sier han og legger til:

– Uansett årsak er det ingen tvil om at dette har vært en meget ubehagelig og skremmende opplevelse for hunden, eieren og passasjeren som reiste med Daik. Vi beklager denne situasjonen på det sterkeste og gjør hva vi kan for å ivareta de berørte.

Følger opp saken

Kirchhoff sier videre at de vil undersøke språkbruken overfor passasjeren som reiste med Daik.

– Skal dette ha skjedd, må vi bare beklage. Vi vil følge opp saken, sier presseansvarlig.

Ånes bekrefter at hun har vært i kontakt med Norwegian etter hendelsen.

– De vil refundere flybilletten og erstatte buret. Det er det minste de kan gjøre, for slike ting skal jo ikke skje.