I samarbeid med Google har Innovasjon Norge sett på hva som ble søkt på av norske reisemål i 2016.

Foruten hva man kan gjøre i Norge, i Oslo og i Bergen, dukket spørsmålet «hva er en fjord» opp. Da vi tok et kjapt søk kom det opp 137.000 resultater.

Nettsidene Fjord Norway , Wikipedia og Fjords.com er topptreff og forklarer på ulikt vis hva en fjord faktisk er. For ordens skyld: En fjord dannes av isbreer som gjennom flere istider har formet landskapet. En fjord er dyp, smal og har bratt land på tre kanter.

Det ble også søkt på hvorfor Norge blir kalt Midnattsolens land – da kom over 1,2 millioner resultater opp på søkemotoren.

Dette søker utenlandske turister mest på:

What to do in Norway? What to do in Oslo? What is a fjord? Is Norway expensive? What to do in Bergen? Why visitt Norway? Where is Lofoten? What to do in Flåm? Why is Norway called the land of the Midnight Sun? Is Norway safe?

De populære fjordene

Naturturisme med de norske fjordene og fjellene er populære reisemål for både norske og utenlandske turister .

Stadig flere utlendinger har fått øyene opp for nordlysturisme og reiser i polare strøk – både sommer og vinter, her til lands.

Norsk cruiseturisme forventes å øke med neste 14 prosent i år, til tre millioner dagsturister i 2017, ifølge Cruise Norway.

Hvordan selger andre land seg som reisemål? Sjekk denne listen med morsomme slagord:

Trygghet er viktig

Spørsmålet «er Norge trygt» kommer på listen over de mest populære søkeordene, ifølge Innovasjon Norge.

Terrorfrykten har satt sine spor også blant utenlandske turistene og 39 prosent oppgir at det påvirker reisevirksomheten deres, viser en fersk undersøkelse gjennomført i 42 land av IPK International.

Frankrike er et av landene som merker stor nedgang, særlig fra det amerikanske og asiatiske markedet. Trygghet blir derfor et viktig stikkord når internasjonale turister velger reisemål.

Skandinavia kommer høyt på trygghetsskalaen, og Norge blir i stor grad vurdert som et trygt reisemål.

Men nordmenn er ikke så redde for å reise:

Oversikten viser at byene Oslo, Bergen og tettstedet Flåm er de meste søkte stedene i Norge – sett med utenlandske turistøyne. Naturattraksjoner som Preikestolen og Trolltunga har fått enorm oppmerksomhet internasjonalt de siste årene, og er i dag å anse for mange som et «bucket-liste»-reisemål.

Men en del utenlandske turister er ikke helt skodd for norsk natur ...:

Disse stedene søkes mest på relatert til turisme i Norge:

Oslo Bergen Flåm Lofoten Preikestolen Trolltunga Stavanger Bodø Geirangerfjorden Svalbard

