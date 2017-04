Hva med å beskue verden fra en campingplass i sommer?

Saken oppdateres.

Bobilmarkedet har eksplodert de siste årene . Campingplasser rundt om i Europa bygges og utvides for å gi plass til stadig flere som har fått øynene opp for denne ferieformen.

– Interessen for camping generelt, enten med bobil, campingvogn eller telt, er stor, mener Olav Neset, konsulent for campingavdelingen i NHO Reiseliv.

At harrystempelet for alvor er i ferd med å forsvinne fra camping som ferieform , merkes også blant reiseoperatører og -bedrifter.

– Det er ingen tvil om at flere snuser på campingferie. Noe av interessen har med økende miljøbevissthet å gjøre, og man forsøker å unngå fly eller cruiseskip. Men det er nok også noe med at denne ferieformen virker ny og spennende på dem som ikke vokste opp med campingplass som fast sommerdestinasjon, tror butikksjef ved reisebutikken Nomaden, Raymond Haase.

2016 ble et rekordår Fjoråret ble et solid rekordår for bobilbransjen i Norge. For første gang i historien er det solgt mer enn 3000 nye bobiler i Norge i løpet av en sesong. Salget er det største på ti år. Kjøperne er i hovedsak i slutten av 50-årene eller eldre, har trygg og solid økonomi, handler ikke over evne og virker ikke å være veldig avhengig av de økonomiske svingningene, ifølge Santander Consumer Bank. Kilde: Caravanbransjen, Santander Consumer Bank

Vestlig fenomen

For frem til godt ut på 1970-tallet var camping nærmest ensbetydende med sommerferie for de fleste nordmenn, noe som ble erstattet med sydenferie straks dette ble økonomisk overkommelig.

– De generasjonene som vokste opp med camping, utviklet nok en viss antipati. Men i dag blir i økende grad camping ansett som et alternativ til hotell, på samme måte som Airbnb eller couch-surfing, mener Haase.

Dette gjelder vel å merke i vestlige land med relativt god infrastruktur.

– I Asia, Afrika og Latin-Amerika er det ikke tradisjon for camping, og jeg vil fraråde folk å ta med telt til disse områdene. Noen steder risikerer man å bli tilsnakket av lokale politimyndigheter, eller så bare merker man at det er for utrygt å overnatte ute, sier Haase og legger til:

– De aller fleste som tenker at de skal slå leir på bortgjemte eksotiske strender, kommer hjem med teltposen uåpnet.

Klassiske valg

I Europa er det Tyskland, Frankrike, Sveits og Italia som gjelder som campingreisemål. Disse landene har lange campingtradisjoner, og byr på campingplasser i alle størrelser - ofte i nærheten av de mest attraktive turistdestinasjonene.

Men et land som seiler opp som den virkelig hotte «nye» campingdestinasjonen, er Kroatia. Her har EU-midler ført til både nybygging og utbygging av velutstyrte og velfungerende campingplasser.

Jeg husker noen kompiser i studietiden som skulle reise rundt i Europa med bobil, og hadde brukt opp bensinbudsjettet innen Hamburg.

Campingplassene i Kroatia finnes både på populære øyer og ved turistmagneter som Dubrovnik. Det er 300 i alt, som varierer i størrelse fra små «parker» til enorme anlegg.

– Noen av disse er nærmest som landsbyer å regne, med over 5000 plasser. De moderne campingplassene har ofte Wi-Fi, alle moderne fasiliteter og generelt veldig god infrastruktur, slik at man kan bo svært komfortabelt, sier Olav Neset.

Amerikansk roadtrip

Det går imidlertid ikke an å snakke om camping uten å nevne USA.

Dersom man ønsker den ultimate kombinasjonen av komfort og spektakulære omgivelser, er det ingen over eller ved siden av, med Canada som et mulig unntak.

– Her er det å leie bobil som gjelder. Det er en fantastisk måte å oppleve USA på. De store nasjonalparkene er et must, men flere av de kjente byene er også veldig tilgjengelige og meget interessante å reise til, sier Neset.

Grand Canyon, Yosemite og Yellowstone er hver for seg potensielle livsopplevelser for enhver campingentusiast, men det er nokså enkelt og relativt sett effektivt å få med seg alle på én og samme reise. Samtlige områder har mange campingplasser å velge mellom, som oftest nærmere naturen enn det som måtte være av hoteller og hytteområder.

– Dette er nasjonalparker i størrelse XXL, og helt åpenbare destinasjoner for de fleste, sier Haase.

– Men mitt tips er å få med seg Bryce Canyon i Zion nasjonalpark et par under kilometer unna Grand Canyon. Her opplever man et helt vilt fjellandskap der det jeg kaller «cowboy-fjell» - enorme rødebrune steinsøyler - møter Rocky Mountains. Et utrolig variert og spennende område, legger han til.

Ingen billigferie

Det man bør være klar over dersom man skal dra på campingferie med vogn eller bobil, er at spesielt sistnevnte er dyr i drift.

– Mange glemmer hvor mye bensin som går med. Jeg husker noen kompiser i studietiden som skulle reise rundt i Europa med bobil, og hadde brukt opp bensinbudsjettet innen Hamburg. Selv i USA hjelper det ikke så mye at bensinen er «billig» hvis du kjører en bensinsluker, advarer Haase.

Olav Neset er enig i at campingferie ikke nødvendigvis er noe man drar på for å spare penger.

– Noen av disse bobilene er jo så store at de har plass til en bil i lasterommet. Mange av dem som kjøper de mer velutstyrte bobilene, er eldre par med forholdsvis god råd som bruker pensjonisttilværelsen til å reise mye rundt. Da handler det om å reise med komfort, ikke om ferie på sparebluss, forklarer Neset.

Sjekk disse campingplassene

Det er så mange campingplasser å velge mellom at å gi noen fullkommen oversikt er umulig.

Her er imidlertid et lite utvalg campingplasser som scorer høyt på ulike offisielle rankinger samt brukeranmeldelser.

Wulfener Hals, Tyskland: Fehmarn-øya byr på idylliske strender, golf og en lang rekke vann- og landaktiviteter. Caravan-utleie, 345 bobil-/vognplasser.

Les Alicourts Resort, Loiredalen, Frankrike : Økobevisst camping rundt Les Alicourts-innsjøen. Bading, kajakk, vannski, fisking, golf og tennis er blant aktivitetene som tilbys. 135 bobil-/vognplasser.

Le Brasilia, Langeudoc-Roussilon, Frankrike: Tilknyttet 500 meter sandstrand. Badeland, bar- og restaurantliv, sol, surfing og avslappet velvære. 454 bobil-/vognplasser.

Alpencamping, Vorarlberg/Zensing, Østerrike: Plassert i fjellandskapet som binder Østerrike sammen med Tyskland, Sveits og Liechtenstein, er det her mange muligheter til turgåing, fjellklatring, sykling, god mat og bading i bassenget. 169 bobil-/vognplasser.

Plani Di Clodia, Veneto, Italia: To store parker med sju svømmebasseng, i tillegg til stranden på Lago de Garda-sjøen. Utallige aktiviteter, fra basket og tennis til petanque og et godt utstyrt treningsstudio. 489 bobil-/vognplasser.

Playa Motroig, Costa Dorada, Spania: Avslappet, men med nok av action for barna - enten ved det enorme badelandet eller på stranda. Nærhet til Barcelona er et pluss, og det lokale nattelivet er heller ikke til å kimse av. 1140 bobil-/vognplasser.

Camping Krk, Kroatia: Den idylliske og familievennlige øya Krk byr på både strandliv, kulturlandskap, turmuligheter og matopplevelser. Langt unna trafikk og bylarm, men likevel i nærheten av byen Krk, kan man her nyte det beste av hva Kroatia har å by på. 290 bobil-/vognplasser.

North Campground, Bryce Canyon, Utah, USA: Her er det bare å ta nærmeste sti, og så er man i gang med å utforske denne enorme nasjonalparken. Utsikten er spektakulær og naturen eksotisk sett med norske øyne. Antall bobil-/vognplasser ikke oppgitt.

Sjekk følgende nettsteder for mer informasjon: campingportalen.no , campingnorge.no , bobilverden.no , leadingcampings.com , tripadvisor.com