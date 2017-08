Hvor vil reiseselskapene sende deg i vinter?

Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

Saken oppdateres.

Kanariøyene vinner alltid vinteren for soltørste nordmenn, men årstiden frister også mange med ordentlig langtur. Reiseselskapene vil sende nordmenn både langt øst og langt vest til vinteren.

Redaktør i reisemagasinet Vagabond og reiseekspert, Helge Baardseth, sier trenden østover ikke er så overraskende.

– Det er lett å reise østover. I land som Thailand, Malaysia og indonesiske Bali føler vi at vi får fin opplevelse og god valuta for pengene. Det skal mye til for å rokke ved det.

Av de største norske reiseselskapene er det bare Tui som satser på nye reisemål til vinteren. Og de satser knallhardt mot Karibia: Aruba, Barbados og St. Martin er deres vinternyheter.

– Jeg har sansen for øyer i Karibia, men jeg tviler litt på at det blir eksotisk nok for det store publikumet. Vi vil gjerne ha vakre strender om vinteren, men vi vil også ha muligheter for opplevelser ut over dette, sier Baardseth.

Nye ruter i vinter 2017/2018 VING: Agaeta/Gran Canaria, Playa Dorada og Cabarete/Den dominikanske republikk. Nytt på rutefly: New Orleans, San Diego, Tokyo, Hongkong, Tel Aviv og Nerja på Costa del Sol i Spania. TUI: Aruba, Barbados, Langkawi/Malaysia, Punta Cana/Den dominikanske republikk, St. Martin og Zanzibar. APOLLO: Ingen annonserte nyheter. SAS: Forlenger sommerprogrammet mellom Oslo og Aalborg, Milano og Gazipasa. Tromsø får direkterute til København. NORWEGIAN: Ingen annonserte nyheter. Nyhetene ble hentet inn juli/august 2017.

Den dominikanske republikk er nyhet både hos Tui og Ving, mens Apollo viderefører sin charter dit. I tillegg kommer Tui med Langkawi i Malaysia og Zanzibar på østkysten av Afrika.

Hos Ving satses det friskt på rutefly med reiser til New Orleans, San Diego, Hongkong, Tokyo, Tel Aviv og spanske Nerja på Costa del Sol.

Norwegian har ingen nyheter, men SAS har noen få: Aalborg i Danmark, Milano i Italia og Gazipasa i Tyrkia er alle forlengelser av sommerprogrammet. Tromsø får direkterute til København.

Savner India

Følelsen av trygghet betyr stadig mer når vi er på reise, mener reiseeksperten.

– De reisemålene som byr på trygghet får en klar fordel. Det tar tid før man igjen satser på steder hvor det har vært uroligheter, men Tunisia er nok på vei inn i «varmen» igjen, mener Baardseth.

Han har ett stort savn for vinterens reisenyheter.

– Jeg savner en større satsing på India!

Han skulle også ønsker at charterselskapene bød mer på forskjellige aktivitetsreiser.

– Spesielt ettersom kultur og fysisk aktivitet er de to av segmentene innen reiselivet som øker mest, påpeker Baardseth.

Apollo: Reisevinden blåser østover

Hos Apollo er det som nevnt ikke noen store nyheter for vinteren, men det satses friskere på reiser østover med Dubai og Thailand i spissen.

– Vårt salg av vinterreiser til Dubai og de andre emiratene er så langt tredoblet sammenlignet med samme tid i fjor. Også til Thailand har vi en solid økning på 30 prosent, med Bali hakk i hæl, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

Med pakkemuligheter basert på rutefly som Emirates og Thai Airways, har de gått nesten helt bort fra charterpakker.

Vestover er det kun Den dominikanske republikk som står på charterprogrammet.

– De siste årene har vi trappet betraktelig ned på charter-langreiser, og østover pakker vi kun med rutefly. Dette har vært et bevisst valg av oss for å øke kvaliteten på flyreisen blant annet med mye mer fleksibilitet for kundene våre. Vestover har man derimot beholdt tradisjonell charter lengre, fordi det har vært færre ruteflyløsninger å velge imellom, sier Rivera.

– Tradisjonell charter vil forsvinne

Baardseth tror den tradisjonelle charteren er i ferd med å forsvinne. Noe som også til en viss grad gjenspeiles i vinterens reisenyheter.

– Den tradisjonelle charter-pakken er definitivt på vei ut, i hvert fall reduseres den ganske kraftig. Reisemønsteret vårt forandrer seg, fleksibilitet blir stadig viktigere, sier han.

En hotellpakke pluss rutefly kan ofte gi den fleksibilitet, fortsetter han, blant annet med varierende antall dager på feriesteder.

– Mens charterflyene er mer bundet til en uke-, toukers-turer. Og ruteflyene er blitt mer konkurransedyktige når det gjelder pris som igjen gir bedre fleksibilitet for turoperatørene.

Kanariøyene er fortsatt størst om vinteren

Apollo-sjef Erik Dahl uttalte tidligere i høst at Kanariøyene er litt mettet. Hos dem ser de at flere velger seg reisemål lenger unna, en trend de har sett en stund. Men hos samtlige reiseselskap er øyene, med Gran Canaria i spissen, som fortsatt er størst vinterstid.

Ingen av de største reiseselskapene satser likevel større på øyene den kommende sesongen. Ving er den eneste som kommer med en liten nyhet: Agaete nordvest på Gran Canaria.

Rundt 240.000 skal på chartertur til øyene til vinteren.

– Ni av ti charterreisende hos oss reiser til Kanariøyene til vinteren, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Fossum i Ving.