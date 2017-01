Hvorfor tar noen flyturer lengre tid i dag enn på 70-tallet?

Saken oppdateres.

De britiske avisene Telegraph og Business Insider har sett på flytider i et historisk perspektiv og funnet at noen populære ruter faktisk tar lengre tid i dag enn før.

Direkteruten mellom New York og Houston tar i dag 50 minutter lenger enn i 1973, det vil si tre timer og 50 minutter mot to timer og 37 minutter.

Fra Edinburgh til London tar flytiden ti minutter lenger enn på 90-tallet, ifølge Telegraph, mens flyturen mellom Madrid og Barcelona tar 20 minutter lenger i dag.

Hvorfor er det sånn?

– Det er blitt en del endringer i flytider. Dette skyldes flere forhold, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Det ene er hvordan luftrommet reguleres. Økt flytrafikk har skapt behov for at man lager traseer på inn- og utflyvning, samt underveis, som kan være lengre enn hva man hadde tidligere, når man i enda større grad enn i dag fløy mer direkte mellom A til B, sier Johansen.

Prisen på drivstoff har også økt internasjonalt, ifølge de britiske avisene. En annen årsak er flyselskapenes spareprogram på drivstoff.

– Programmet har et miljømotiv, hvor redusert hastighet underveis og i sluttfasen bidrar til mindre forbruk og færre utslipp. SAS har drevet med såkalt grønne innflyvninger i ti år, sier Johansen.

I Norge er det Avinor som regulerer lufttrafikktjenesten.

– Det er lufttrafikktjenesten som i all hovedsak er førende for flyvningenes lengde og dermed flytidene. I Norge er det naturlig å se på de flyvninger som går inn til Oslo, hvor innflyvningstraseer er lagt for å skjerme støybelastning på bakken, i tillegg til at man har system for å kunne håndtere større konsentrasjoner med fly, sier Johansen.

Også mellom SAS og Norwegian er det forskjell i flytidene – Norwegian beregner i snitt fem minutter lengre tid på flere av de samme rutene.

Avinor: Å fly fortest ikke alltid mest økonomisk

Hvilke ruter som velges avhenger også av vær- og vindforhold, og om en flyr i norsk eller utenlands luftrom. Ruten mellom Oslo og Tromsø er kortere via Sverige, men det er dyrere, ifølge SAS-magasinet Scandinavian Traveler .

Siden 1970-tallet har luftfarten utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Flyplasser verden rundt utvider for å kunne ta imot stadig økende passasjertrafikk . Når nye Oslo Lufthavn står klar om få måneder skal de kunne ta imot mellom 25 og 30 millioner reisende årlig .

Avinor understreker at det er flere faktorer som påvirker faktiske flytider.

– Støybegrensninger rundt flyplassene er én faktor, disse skaper i mange tilfeller lengre inn- og utflyvninger. Videre påvirker også kostnadsfokuset hos flyselskapene. Dette resulterer ofte i en mer økonomisk flyplan, og det å fly fortest mulig er ikke det mest økonomiske, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

– Sist, men ikke minst, har vi de siste tiårene hatt en ekstrem økning i volum. Dette medfører «kø» i luften, samt press på infrastruktur på bakken, hvilket gir lengre taxe-tider før og etter takeoff, sier hun.

Effektive tiltak har bedret flytrafikken

Men selv om noen ruter kanskje tar litt lengre tid i dag, så finnes det langt flere lange, internasjonale direkteruter nå enn før.

Effektivitet er stikkordet, ifølge Avinor.

– Det er viktig å understreke at både flyselskapene og lufttrafikktjenesten har gjennomført en rekke effektiviserende tiltak gjennom denne 40–50 års perioden som har virket som en motvekt. Dersom dette ikke hadde blitt arbeidet kontinuerlig med, ville flytidene vært betydelig lengre enn i dag og kapasiteten vesentlig lavere, sier Ulverud.