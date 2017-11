I dag feirer det omstridte flyselskapet 20 år i Norge

Saken oppdateres.

Fredag 3. november har Ryanair vært på Torp i 20 år. Den gangen startet de med to daglige ruter til London Stansted for 990 kroner.

Det hadde stor betydning for lufthavnen i Sandefjord.

– Ingen andre lufthavner i Norge hadde lavprisaktører den gang. Ryanair var i stor grad med på å sette Torp på kartet, skriver markeds- og kommunikasjonssjef på Torp, Tine Kleive-Mathisen i en pressemelding fredag.

På det meste hadde flyselskapet over én million reisende fra Torp, med ruter til Tyskland, Skottland, Sverige, Italia, Irland, Frankrike, Spania og Polen.

Siden oppstarten har Ryanair ekspandert og fraktet over 8,5 millioner passasjerer fra lufthavnen.

Satte lavkoststandarden i Europa

Flyselskapet har også hatt mye å si for fremveksten av lavprisselskapene i Norge og i Europa. De satte standarden for lavkost i Europa, ifølge luftfartsekspert og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen.

– Ryanair har vært det lavkostselskapet som har vært mest tro mot sin opprinnelige modell (den såkalte «Southwest-modellen», red.anm.). De andre lavkostaktørene har innført muligheter for å knytte flighter, gjennomgående bagasje og så videre, noe Ryanair har holdt igjen på. De har dessuten frem til ganske nylig bare flydd på sekundærflyplasser, sier Frode Steen.

Det irske flyselskapet har gått i bresjen med forretningsmodellen om å prise enkelttjenester. Du må betale ekstra for bagasje, setevalg, kredittkortbruk, priritert boarding og så videre. Mange har hoppet etter.

– Mye av dette har de andre lavkostselskapene kopiert, noe som har ført til at nettverkselskapene har fulgt etter, eksempelvis med bagasjebetaling på KLM og SAS, og også betaling for oppgradert seteplass. Det siste er at de reduserer på mulighetene for håndbagasje, dette for å redusere på tiden det tar å fylle flyene. Det gir kortere opphold på bakken, flere flygninger og bedre inntjening. Det vil ikke overraske meg om andre selskap følger etter, sier Steen.

– De tok hull på prisnivået

Siden oppstarten i Norge har flybillettprisen blitt svært billige. De reklamerte tidvis med flybilletter til både null og til bare noen få kroner (ekskludert avgifter). Og har stadig dumpet prisene på reiser i årenes løp.

– Ryanair har vært utrolig viktig for europeisk luftfart, de tok hull på prisnivået slik at «folk flest» også kunne fly, og de redet grunnen for lavkostrevolusjonen i Europa, sier luftfartseksperten.

Siden 1997 har Ryanair har flyvninger fra Rygge i Moss, denne ble lagt ned for nesten nøyaktig ett år siden. Da startet flyselskapet opp med ruter fra Oslo Lufthavn. Og det satses ytterligere på Torp. Men Steen mener de kan bli tøffe konkurrenter for andre lavprisselskaper.

– Ser vi på Torp, så er Ryanair tilbake med stor aktivitet. Det er selvfølgelig spennende og bra for Torp. Hva det betyr for de andre lavkostaktørene på Torp er imidlertid ikke like opplagt. Ryanair er lavest i kostnadshierarkiet også for lavkost, det betyr at de er tøffe konkurrenter. Overlapp i rutenettverk blir dermed fort utfordrende for konkurrentene, mener Steen.